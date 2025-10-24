Số lượng xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 bất ngờ tăng vọt

Quân đội Nga đã nhanh chóng tăng số lượng xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-80 đang phục vụ vì khả năng độc đáo của phương tiện này, bao gồm khả năng cơ động cực cao, điều này trở nên đặc biệt có giá trị, Tạp chí Military Watch (MW) đưa tin.

Tờ MW viết: "Mặc dù số lượng xe tăng T-80 đưa vào sử dụng đã giảm đáng kể trong những năm 2010, chủ yếu là do chi phí vận hành cao hơn nhiều so với dòng T-72 cạnh tranh, khi đó Nga chủ yếu tập trung nâng cấp T-72B lên chuẩn T-72B3".

"Tuy vậy nhưng những lợi thế đã được chứng minh của T-80 về khả năng cơ động vượt trội trong điều kiện chiến đấu cường độ cao dường như là yếu tố chính thúc đẩy Quân đội Nga tăng số lượng phương tiện này để đưa vào sử dụng".

Kết quả là phiên bản mới nhất và phổ biến nhất - T-80BVM, hiện đang được biên chế cho 23 đơn vị, trong khi trước khi chiến tranh toàn diện với Ukraine bắt đầu, chỉ có 4 đơn vị được giao khai thác, ấn phẩm MW lưu ý.

Nga đang tích cực sản xuất xe tăng chiến đấu chủ lực T-80BVM với khả năng bảo vệ tăng cường.

T-80 không chỉ có tốc độ vượt trội mà động cơ còn êm hơn và dễ khởi động hơn trong điều kiện thời tiết lạnh. T-80 là một trong hai loại xe tăng sử dụng động cơ turbine khí, cùng với M1 Abrams của Mỹ.

Tuy nhiên xe tăng Abrams có tỷ lệ công suất trên trọng lượng kém hơn đáng kể, khi nặng trên 70 tấn trong khi T-80 chỉ vào khoảng 45 tấn. Mặc dù trọng lượng nhẹ hơn, T-80 được bọc thép tốt hơn, theo ghi nhận của ấn phẩm MW.

Mặc dù chi phí sản xuất và bảo trì cao của T-80 đồng nghĩa với việc nó sẽ không được sản xuất với số lượng lớn như T-90M rẻ hơn, nhưng việc tiếp tục chế tạo dự kiến sẽ đảm bảo sự tăng trưởng hơn nữa của đội xe tăng này trong Lực lượng vũ trang Nga.