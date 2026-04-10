Thông tin này được đài CBS News đăng tải, dẫn lời một nguồn tin giấu tên.

Theo dữ liệu hiện có, thiệt hại về tài chính ước tính khoảng 700 triệu USD. Nguồn tin không cung cấp thêm chi tiết nào khác.

Trước đó, tính đến ngày 9/3, số lượng máy bay không người lái bị bắn rơi là 11 chiếc.

Điều đáng chú ý ở chỗ MQ-9 Reaper là một trong những công cụ chủ chốt cho hoạt động trinh sát, mang vũ khí dẫn đường chính xác và kiểm soát kết quả tấn công trong chiến dịch này.

Những máy bay không người lái nói trên được sử dụng để tấn công nhiều mục tiêu khác nhau, từ sân bay và bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran, cho đến tàu chiến và hệ thống phòng không. Do tần suất sử dụng cao, việc mất mát những thiết bị này không phải là điều gây ngạc nhiên.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper phóng tên lửa AGM-114 Hellfire.

MQ-9 Reaper là máy bay không người lái trinh sát và tấn công được phát triển bởi General Atomics Aeronautical Systems. Nó hiện đang được sử dụng bởi Bỉ, Vương quốc Anh, Đan Mạch, Ấn Độ, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Mỹ, Pháp và Nhật Bản.

Chiếc UAV này là bản nâng cấp dựa trên MQ-1 Predator. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên diễn ra vào ngày 2/2/2001. Trần bay thực tế của MQ-9 khoảng 13.000m và thời gian hoạt động tối đa lên đến 24 giờ.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper có 6 điểm treo vũ khí:

2 điểm trung tâm - mỗi điểm có thể chịu tải trọng lên đến 680kg;

2 điểm đầu cánh - mỗi điểm chịu được cân nặng tối đa 27 kg;

2 điểm bổ sung (kiểu đòn bẩy) - chịu được tải trọng lên đến 90kg.

Nhờ vậy, máy bay có thể mang theo nhiều loại vũ khí bao gồm tên lửa chống tăng không đối đất AGM-114 Hellfire, bom dẫn đường Mark 82, cũng như các loại vũ khí chính xác khác.

Sự kết hợp giữa thời gian bay dài, tải trọng chiến đấu đáng kể và hệ thống trinh sát tiên tiến đã biến MQ-9 Reaper trở thành một trong những UAV chủ chốt cho các hoạt động trinh sát, giám sát và tấn công chính xác.