Số lượng tiêm kích J-20 Trung Quốc đã vượt xa F-22 của Mỹ

Không quân Trung Quốc đang nhanh chóng tăng cường phi đội máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm J-20.

Khi chiếc J-20 đầu tiên được phát hiện tại sân bay của Nhà máy hàng không Thành Đô vào cuối năm 2010, nhiều chuyên gia phương Tây đã tỏ ra hoài nghi về dự án này.

Vào thời điểm đó, chiếc máy bay này thường chỉ được xem như một mẫu thử nghiệm công nghệ chứ không phải là một chiến đấu cơ sản xuất hàng loạt trong tương lai.

Tuy nhiên, sự phát triển tiếp theo của chương trình đã hoàn toàn bác bỏ những đánh giá này: Sau khi hoàn thiện thiết kế, J-20 đã được đưa vào sản xuất hàng loạt và chính thức phục vụ Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc từ năm 2016.

Kể từ đó, J-20 liên tục được hiện đại hóa. Một trong những giai đoạn phát triển quan trọng là việc đưa vào sử dụng động cơ do Trung Quốc tự sản xuất, dần thay thế sản phẩm của Nga trên các máy bay sản xuất hàng loạt.

Trung Quốc còn tạo ra phiên bản J-20 hai chỗ ngồi - một giải pháp khá bất thường đối với tiêm kích thế hệ thứ năm. Máy bay còn được nâng cấp hệ thống điện tử hàng không và trang bị các loại vũ khí mới với tải trọng đạn dược tăng cường.

Phiên bản hai chỗ ngồi của máy bay chiến đấu J-20.

Tuy nhiên một thành tựu quan trọng không kém là tốc độ sản xuất của những cỗ máy này.

Đến cuối năm 2022, các nhà phân tích quốc phòng phương Tây ước tính phi đội J-20 có ít nhất 200 chiếc. Nhận định này chủ yếu dựa trên phân tích số hiệu trên máy bay và tương ứng với 4 lô sản xuất.

Đồng thời Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Anh (IISS) vào đầu năm 2023 đã đưa ra đánh giá thận trọng hơn, cho rằng ít nhất 150 chiếc J-20 đang hoạt động.

Các nhà phân tích dự đoán đến cuối năm 2023, số lượng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Trung Quốc sẽ vượt qua phi đội F-22 Raptor của Mỹ. Vì theo ước tính của họ, tốc độ sản xuất J-20 thực tế đã tăng gấp đôi trong 3 năm trước đó.

Hiện Mỹ có 185 tiêm kích F-22, nhưng chỉ có 143 chiếc đang tham chiến. Số máy bay còn lại được sử dụng cho huấn luyện, thử nghiệm và các nhiệm vụ hỗ trợ khác.

Máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm J-20A của Trung Quốc trang bị động cơ WS-15.

Vào giữa năm 2024, Jane's Defense đã công bố một phân tích chi tiết về chương trình J-20. Ước tính trong khoảng thời gian 11 tháng, bắt đầu từ tháng 7/2023, Trung Quốc đã đưa vào biên chế hơn 70 tiêm kích mới, nâng tổng số J-20 trong biên chế lên khoảng 195 chiếc.

Phân tích ảnh vệ tinh cũng cho thấy tính đến tháng 5/2024, J-20 đang phục vụ trong 12 lữ đoàn không quân, trong đó 3 lữ đoàn đã được trang bị lại hoàn toàn bằng loại chiến đấu cơ này. J-20 đã được đưa vào biên chế của cả 5 bộ tư lệnh chiến khu.

Vào mùa Thu năm 2024, nhà nghiên cứu hàng không quân sự Trung Quốc Andreas Rupprecht đã xác định được một chiếc máy bay với số hiệu cho thấy ít nhất chiếc J-20 thứ 300 thuộc lô sản xuất thứ 10 đã được chế tạo.

Viện nghiên cứu RUSI của Anh, ngược lại kết luận đến cuối năm 2025, ngành công nghiệp Trung Quốc có thể đạt tốc độ sản xuất khoảng 120 chiếc J-20 mỗi năm.

Theo ước tính vào thời điểm đó, Không quân Trung Quốc đã vận hành khoảng 300 máy bay chiến đấu loại này trong ít nhất 13 trung đoàn không quân. Với tốc độ này, RUSI dự đoán rằng đến năm 2030, sẽ có 1.000 máy bay chiến đấu J-20 thuộc mọi biến thể.

Nhà phân tích Andreas Rupprecht chia sẻ với The War Zone, tính đến giữa năm 2026, Trung Quốc có thể đã nhận được khoảng 500 chiếc J-20.

Đánh giá này được củng cố bởi hoạt động của J-20 tại 14 đơn vị không quân chiến đấu, cũng như tại 3 trung tâm thử nghiệm và huấn luyện bay sử dụng các phi đội hỗn hợp.