Số lượng cực lớn mục tiêu đã bị tiêm kích F-16 Ukraine bắn hạ

GD&TĐ - Các phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16 đã bắn hạ hơn 3.150 mục tiêu trên không của đối phương.

Thông báo về thành tích chiến đấu của tiêm kích F-16 được đưa ra bởi Tư lệnh Không quân Ukraine - Trung tướng Anatoliy Kryvonozhko, trong cuộc gặp giữa phái đoàn nước này với các đại diện của Tập đoàn Lockheed Martin.

Theo ông Kryvonozhko, trong số các mục tiêu bị phá hủy có 666 tên lửa hành trình. Các phi công Ukraine cũng đã vô hiệu hóa khoảng 2.500 máy bay không người lái của Nga thuộc nhiều loại khác nhau.

Bên cạnh nhiệm vụ phòng không, các phi hành đoàn F-16 đã thực hiện hơn 650 cuộc không kích vào hàng loạt mục tiêu trên mặt đất của Nga.

Bên cạnh đó, Trung tướng Anatoliy Kryvonozhko nhấn mạnh rằng các phi công phải sử dụng F-16 một cách hiệu quả nhất có thể trong điều kiện nguồn cung cấp đạn dược hạn chế và họ đang sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau.

Cuộc gặp giữa phái đoàn Không quân Ukraine và Lockheed Martin.

Về phía nhà sản xuất Mỹ, người đứng đầu bộ phận phát triển tiêm kích F-16 - ông Conor McGuire đã tham gia vào các cuộc đàm phán, đồng thời bày tỏ ý định của Lockheed Martin muốn giúp Ukraine tăng cường khả năng chiến đấu của nền tảng hàng không hiện có.

Hai bên cũng thảo luận về triển vọng chuyển đổi trong tương lai của Không quân Ukraine sang các phiên bản F-16 cải tiến mới, đặc biệt là Block 70/72 Viper.

Cần nhấn mạnh, Không quân Ukraine đang sử dụng chiến đấu cơ F-16 để bắn hạ nhiều máy bay không người lái phản lực của Nga.

Ngoài ra, theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Kaine, một chiếc F-16 của Ukraine đã giành được chiến thắng không chiến đầu tiên khi bắn hạ một máy bay Nga.

Tuy vậy ông Kaine không nêu rõ loại máy bay Nga nào, cũng như không tiết lộ địa điểm, ngày tháng hay hoàn cảnh của trận không chiến, mặc dù vậy có nhận định từ giới truyền thông cho rằng đó là một chiếc Su-35.