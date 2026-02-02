Sợ không mua nhanh thì vàng lên 200 triệu, người phụ nữ ở Hà Nội rút tiết kiệm đu đỉnh, lỗ đậm sau 2 ngày

Những ngày qua, giá vàng lại tiếp tục là chủ đề nóng hơn bao giờ hết khi liên tiếp “xuyên thủng” đỉnh cũ, lập đỉnh mới chưa từng có. Có thời điểm, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đã lên tới 192,2 triệu đồng/lượng.

Bất chấp giá vàng lên cao, nhiều người vẫn xếp hàng mua vào. Để rồi chỉ 1-2 ngày sau, giá vàng đột ngột giảm sâu khiến không ít nhà đầu tư rơi vào cảnh chênh vênh vì “đu đỉnh”. Trong số đó có chị Hằng (ở xã Thường Tín, Hà Nội).

Giá vàng miếng, vàng nhẫn hôm nay đều giảm mạnh, rời xa đỉnh lịch sử.

Thông tin trên báo Kinh tế & Đô thị cho biết, chị Hằng kể hai vợ chồng có sẵn 2 tỷ đồng tiền tiết kiệm, dự định đầu năm 2026 sẽ mua nhà. Người phụ nữ bàn với chồng lấy số tiền này đầu tư vàng, kiểu gì cũng có lãi.

Tuy nhiên, vừa mua vàng được vài ngày, chị Hằng đứng ngồi không yên khi thấy giá vàng lao dốc, rơi tự do, chỉ còn quanh ngưỡng 170 triệu đồng/lượng. Nhắn tin hỏi bạn bè, chị không ngờ cũng nhiều người đang rơi vào cảnh tương tự.

Thấy giá vàng tăng phi mã, bà Kim Tuyến (ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) sợ nếu không mua nhanh thì giá sẽ lên tới 200 triệu đồng/lượng, mất cơ hội. Người phụ nữ rút 400 triệu đồng tiền tiết kiệm để mua 2 lượng vàng SJC với giá 192 triệu đồng/lượng.

Chẳng ngờ, khi bà Tuyến mua xong cũng là lúc giá vàng lao dốc. Bà ngậm ngùi cho biết sau 2 ngày, bà đã lỗ tổng cộng 40 triệu đồng cho 2 lượng vàng. Chênh lệch mua vào - bán ra đợt này cũng cao khi bà Tuyến mua vào giá 192 triệu đồng/lượng, nhưng giá tiệm thu vào ngay lúc đó chỉ 189 triệu đồng/lượng.

Người dân vẫn xếp hàng kín vỉa hè để mua vàng

Theo nguồn tin trên báo Dân Việt, sáng nay (2/2), lúc 7 giờ 30 phút, tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (Cầu Giấy, Hà Nội), người dân đã xếp hàng đông kín. Đến 8 giờ sáng, nhân viên thông báo cửa hàng sẽ không nhận thêm khách xếp hàng, nhiều người đã phải ngậm ngùi ra về.

Người dân xếp hàng giao dịch vàng tại cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông sáng nay. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Tại cửa hàng vàng trên phố Cầu Giấy, người dân cũng ngồi chật kín. (Ảnh: Dân Việt)

Với nhiều người, giá vàng giảm là cơ hội để "bắt đáy". Do đó, việc giá vàng giảm mạnh nhưng không mua được khiến họ tiếc nuối.

Chị Liên (ở Hà Nội) đã trượt mất cơ hội mua vàng từ 2 hôm trước vì đi xếp hàng muộn. Không bỏ cuộc, sáng nay, người phụ nữ tiếp tục đi xếp hàng tại một cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông để mua vàng. Dù cửa hàng thông báo chiều mới bán nhưng chị chấp nhận giữ chỗ để có thể mua được vì: "Mua kẻo vàng lại lên thì tiếc lắm", theo thông tin trên Tạp chí điện tử Người Đưa Tin.

Giá vàng hôm nay.

Đến 16 giờ chiều này, giá vàng Bảo Tín Minh Châu hiện niêm yết ở mức 16.450.000 - 16.750.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra); Giá vàng nhẫn tại Doji hiện ở mức: 16.280.000 - 16.580.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra); Trong khi đó, giá vàng SJC hiện niêm yết: 163.000.000 - 166.000.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra).