Chồng mất vì tai nạn, người phụ nữ tái hôn sau 6 năm ở vậy nuôi con: Bất ngờ hành động của bố mẹ chồng cũ

Năm 2016, chị Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1995, quê ở Nghệ An, hiện kinh doanh tiệm tóc) kết hôn với người chồng đầu tiên. Một năm sau, chị Xuân đón con gái đầu lòng, cuộc sống vợ chồng êm đềm, hạnh phúc.

Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, năm 2019, biến cố ập đến quá đột ngột. Tai nạn giao thông đã cướp đi người chồng trẻ, để lại chị Xuân chênh vênh với nỗi đau đớn, suy sụp. Cô con gái nhỏ chính là điểm tựa để chị gượng dậy, vượt lên, cố gắng lo cho con.

May mắn là chị Xuân không hề đơn độc. Bố mẹ chồng vẫn dang tay chở che, coi chị như con ruột. Hai ông bà thay nhau chăm cháu, động viên con dâu yên tâm làm ăn, dựng lại cuộc sống. 6 năm trôi qua, chị Xuân vẫn ở cùng gia đình chồng cũ, lặng lẽ vun vén, giữ trọn nghĩa tình.

Chị Xuân (ngoài cùng bên trái ảnh) trong lễ ăn hỏi với anh Huy (ngoài cùng bên phải ảnh) vào cuối năm 2025.

Chia sẻ trên VietNamNet, chị Xuân bộc bạch, 6 năm qua, có không ít người đàn ông tìm đến, ngỏ ý muốn làm quen, tìm hiểu nhưng chị đều từ chối vì thương con nhỏ và chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân một lần nữa.

Mãi đến năm 2024, chị gặp anh Phan Xuân Huy (33 tuổi, cùng quê Nghệ An), người đàn ông làm nghề kinh doanh thuốc và thức ăn chăn nuôi. Sự chân thành, hiền lành và thấu hiểu nơi anh khiến chị Xuân dần mở lòng. Qua thời gian trò chuyện, chia sẻ, cả hai nhận ra mình đủ tin tưởng để cùng nhau đi tiếp một chặng đường mới.

Khi nghe chị Xuân bày tỏ ý định tái hôn, bố mẹ chồng cũ không chỉ ủng hộ mà còn chủ động đứng ra lo liệu hôn sự cho con dâu. Với ông bà, chị Xuân giống như con gái trong nhà, xứng đáng có một đám cưới đủ đầy, trọn vẹn.

Bố mẹ chồng cũ của chị Xuân trao quà cho 2 con.

Đám cưới đặc biệt

Đám cưới của chị Xuân và anh Huy diễn ra cuối tháng 12/2025. Gia đình ông Phạm Văn Trường (sinh năm 1969) và bà Trần Thị Hải (sinh năm 1971, cùng ở Nghệ An) - bố mẹ chồng cũ của chị Xuân đã tổ chức linh đình, làm 50 mâm cỗ mời mọi người đến chung vui.

Lễ vu quy của người phụ nữ trẻ diễn ra rất đặc biệt khi cả bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cũ đều là đại diện cho họ nhà gái, đứng ra trao dâu, nhận rể. Ông Trường, bà Hải còn chuẩn bị vàng hồi môn cho chị Xuân, như bao người bố, người mẹ khác vẫn thường làm khi gả con gái.

Tâm sự với báo Thanh Niên, anh Huy chia sẻ, điều khiến anh hạnh phúc không chỉ là có người vợ sống trước sau trọn nghĩa, có một cô con gái thông minh, đáng yêu mà còn là được đón nhận một gia đình đầy yêu thương.

Anh Huy rất hạnh phúc vì có người vợ thảo hiền và một cô con gái đáng yêu.

Bố mẹ chồng cũ của vợ xem anh như con, các anh chị em cũng luôn quan tâm, động viên đôi vợ chồng trẻ. Anh Huy rất trân trọng, hạnh phúc với cuộc hôn nhân này và mong tương lai, mọi thứ sẽ mãi luôn yên ấm như hiện tại.

Giữa những thăng trầm của cuộc đời, câu chuyện của chị Xuân nhắc người ta nhận ra rằng có những gắn bó không cần ràng buộc bởi danh nghĩa, mà được bền chặt nhờ sự tử tế và nghĩa tình. Và chính những điều giản dị ấy đã nâng con người đứng dậy sau mất mát, để đủ an yên bước sang một hành trình mới.

Ảnh: Tổng hợp