Sở hữu 3 đặc điểm này là dấu hiệu của người có vận mệnh tốt, có thể biến nguy thành an, giữ được may mắn trong năm mới: Bạn có nằm trong số này?

1. Tĩnh

"Trí tuệ con người trưởng thành trong tĩnh lặng, còn tính cách trưởng thành trong bão táp"- W.Got. Ảnh: Internet

Ngày nay, cuộc sống cạnh tranh khốc liệt trong vòng xoáy kim tiền khiến người ta trở nên phụ thuộc quá nhiều vào vật chất. Áp lực đè nặng lên thân thể và tinh thần khiến họ dễ dàng bực dọc, nóng nảy, gấp gáp, lo âu… Những điều này, suy cho cùng, cũng bởi vì họ thiếu đi một phần "bình tâm tĩnh khí".

Người xưa dạy: "Đối diện với mỗi việc lớn cần phải tĩnh khí". Từ xưa đến nay, các bậc thánh nhân, hiền nhân càng gặp phải những việc lớn, hiểm nguy cận kề, thì càng có thể tĩnh tâm như nước, thấy biến mà không hề sợ hãi. Do đó phàm là người làm được việc lớn thì nhất định phải là người có "tĩnh khí".

Đặc biệt sau khi về già, thể lực và tinh thần suy giảm, làm việc gì cũng dễ mắc sai lầm, hoảng sợ. Do đó, chỉ cần ta giữ cho đầu óc tỉnh táo mọi lúc mọi nơi thì mới không làm những việc sai lầm khiến bản thân phải ân hận.

Người không bình tĩnh được hay nóng nảy thì không những không biết phân biệt phải trái mà còn dễ rước họa vào thân.

Do vậy, chỉ khi nào con người có được tâm hồn thanh thản, bình an thì mới có thể thấu hiểu được lẽ sống và tìm ra hướng đi của hạnh phúc. Có tĩnh mới có thể bảo trì trí óc thanh tỉnh, nhìn xa trông rộng, nhìn thấu được tinh thâm của trời đất và quy luật của vạn vật. Có tĩnh mới có thể thực sự không màng danh lợi, an nhiên trước sự sủng ái và không sợ hãi trước sự nhục mạ. Có tĩnh mới đặt được ý chí ở nơi cao xa, ở chuyện lớn mà không bị thành tích làm cho kiêu ngạo và thất bại làm cho uể oải, chán nản.

Dưỡng được điều này, khi chúng ta gặp bất kể chuyện gì đều sẽ giữ được tâm không loạn, nâng vật nặng mà thật nhẹ nhàng, chính trực để xử thế. Do đó, tĩnh là một loại khí chất, một loại tu dưỡng, một loại cảnh giới và cũng được xem là một trong những loại trí tuệ đặc thù.

2. Thiện

Trong sách có viết: "Người thông minh chưa hẳn đã lương thiện, nhưng người lương thiện chắc chắn là người thông minh". Ảnh: Internet

Trong cuộc sống, hẳn mỗi người sẽ đứng trước rất nhiều con đường, nhiều ngã rẽ và nhiều sự lựa chọn khác nhau. Nếu cuộc sống bắt ta phải lựa chọn thì bạn đừng do dự khi chọn mình trở thành người lương thiện.

Người xưa cũng từng nói con người sống thiện thì được phúc báo, người làm ác ắt gặp tai ương. Vậy nên làm người nên kính trời, tu thiện tích đức, vì người khác làm việc tốt chính để tạo phúc cho chính mình. Xưa nay nhân quả báo ứng không đâu là không linh nghiệm, có chăng chỉ là chúng ta chưa thực sự chứng nghiệm mà thôi.

Trên đời này, ai sinh ra cũng có một sứ mạng riêng. Trong phút giây nào đó, có người đang tiến, kẻ đang lùi, nhưng đó đều là những con đường riêng của mỗi người.

Thế gian này rộng lớn vô cùng và không có gì là hoàn hảo. Bởi thế, có người thì độ lượng bao dung, nhưng có kẻ lại quanh co, so đo, tính toán.

Là người khôn ngoan, muốn được bình yên hãy nhớ rằng thiện lương sẽ được hạnh phúc. Khi bị ấm ức, cứ lặng lẽ bỏ qua, bị hiểu lầm, cứ mỉm cười cho xong chuyện, hơn thua chỉ mệt thêm. Nếu ở nơi này không có niềm vui, cứ tìm sang chốn khác.

Ngoài ra, nếu chúng ta làm việc tốt, dù chúng ta không được biết đến, nhưng việc làm tốt sẽ được đền đáp bằng phước lành. Đặc biệt khi về già làm được nhiều việc có lợi cho người khác thì càng được quý nhân phù trợ. Từ đó, cuộc sống cũng luôn an yên, vui vẻ, hạnh phúc.

Mục đích của chúng ta khi làm việc thiện tất nhiên không phải để được người khác biết ơn, nhưng điều này lại có thể khiến chúng ta cảm thấy thanh thản khi hưởng phước. Và rồi những thứ này cũng khiến chúng ta trở thành một người cao quý và được kính trọng.

3. Buông

Khi còn trẻ, không ai muốn sống một cuộc sống bình thường giản dị. Do đó, mọi người đều theo đuổi những việc làm có công và yêu một cuộc sống hào hùng, tự hào đạt được những thành tựu mà người khác không thể sánh được.

Tuy nhiên, trên thực tế, khi bản thân về già mới ngộ ra rằng đó chỉ là danh vọng mà thôi. Bản thân càng bị ám ảnh bởi danh lợi, thì càng đau khổ khi về già. Nỗi đau nằm ở việc so sánh với người khác và nỗi đau nằm ở việc rơi vào những xung đột lợi ích bất tận.

Chỉ khi một người có thể từ bỏ lòng tham bên trong của mình, anh ta mới có thể có được sự nhẹ nhõm thực sự và anh ta cũng sẽ hài lòng với thực tế của cuộc sống.

Cuộc sống không phải là giành giật thành công mà là ở tâm thế hạnh phúc; không phải là có nhiều mà là được chăm chút từng ít một.

Tĩnh, thiện và buông chính là trạng thái vui vẻ của tâm hồn và là sự sáng suốt của tâm trí.