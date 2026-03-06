Sở hữu 16 tấn vàng, tỷ phú U70 nói gì về giá vàng sắp tới?

Joy Alukkas, ông trùm kinh doanh người Ấn Độ, dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn trong những năm tới do thế giới đang phải đối mặt với các rủi ro địa chính trị và kinh tế.

Alukkas, 69 tuổi, là chủ của chủ sở hữu của Tập đoàn Joyalukkas – một trong những đế chế kim hoàn lớn nhất thế giới. Công ty của ông có gần 200 cửa hàng vàng trên khắp UAE, Ấn Độ, Mỹ và các nơi khác, nắm giữ gần 16 tấn kim loại quý, bao gồm vàng thỏi và đồ trang sức.

“Mỗi khi thế giới căng thẳng, mọi người thường tìm đến vàng. Điều đó có thể đẩy giá vàng lên trong vài ngày”, ông Alukkas nói từ Dubai, ám chỉ tới cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran. “Trong 2-3 năm tới, trong trường hợp bức tranh toàn cảnh thế giới thực sự cải thiện, đặc biệt là nền kinh tế Mỹ và địa chính trị, vàng sẽ trải qua vài đợt giảm giá, nhưng xu hướng tổng thể vẫn là đi lên”.

Giá vàng đã tăng hơn 75% trong một năm, giao dịch trên mức 5.000 USD/ounce và đạt mức kỷ lục vào tháng 1.

Giá vàng tuần qua. Nguồn: Trading Economics.

Theo vị tỷ phú với khối tài sản ròng trị giá 5,2 tỷ USD (Forbes), sự kiện khu vực đơn lẻ thường không đủ sức đẩy giá vàng lên một mức hoàn toàn mới. Để giá vàng biến động mạnh và duy trì ở mức cao, cần có những tác động toàn cầu lớn hơn như diễn biến lãi suất của Fed, đồng đô la Mỹ, lạm phát và niềm tin của nhà đầu tư toàn cầu, ông nói thêm.

Mặc dù khách hàng của ông, chủ yếu là người Ấn Độ, vẫn tiếp tục mua trang sức cho các dịp cưới hỏi, lễ hội, sinh nhật hay Ngày của Cha, nhưng việc giá vàng tăng mạnh gần đây đã ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng, khiến các sản phẩm nhẹ hơn trở nên hấp dẫn hơn.

Ấn Độ là thị trường lớn nhất của công ty, tiếp theo là UAE và Mỹ.

Cha của Joy Alukkas, ông Alukka Joseph Varghese, đã thành lập một cửa hàng nhỏ ở Kerala, Ấn Độ, cách đây 70 năm. Joy Alukkas bắt đầu phụ giúp công việc kinh doanh của cha mình từ năm 16 tuổi. Vào cuối những năm 1980, ông đã bắt đầu đưa công ty tiến ra thị trường quốc tế qua việc khai trương showroom đầu tiên ở nước ngoài tại UAE. Từ đó, ông xây dựng nên tập đoàn Joyalukkas như ngày nay với 178 showroom tại 12 quốc gia.

Con trai ông, John Paul Alukkas, điều hành mảng kinh doanh quốc tế. Hai con rể của ông cũng đã bắt đầu làm việc tại chi nhánh Ấn Độ.

Theo Business Times