Đại đô thị 10 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử Việt Nam: Có tháp 108 tầng cao top 10 thế giới, hồ nước mặn lớn nhất thế giới, được ví “chỉ có một lần trong một thế kỷ”

Mới đây, siêu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ đã chính thức khởi động Dự án Chứng nhận Đô thị Thông minh, đồng thời đặt mục tiêu trở thành đô thị đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ xanh quốc tế danh giá.

Theo quy hoạch, Vinhomes Green Paradise có tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD, với quy mô 2.870 ha, tương đương tổng diện tích các quận 1, 3, 4, 5 và 6 (cũ) của TP.HCM cộng lại.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của dự án là tòa tháp biểu tượng 108 tầng, dự kiến trở thành công trình cao nhất Việt Nam, nằm trong nhóm 10 tòa tháp cao nhất thế giới. Tòa tháp được thiết kế theo mô hình tổ hợp đa chức năng, tích hợp trung tâm thương mại cao cấp tại khối đế, hệ thống văn phòng hạng A+ cùng khách sạn siêu sang ở các tầng cao.

Dự án còn có hồ nước mặn Paradise Lagoon lớn nhất thế giới rộng hơn 800 ha, quy mô mặt nước này lớn gấp rưỡi Hồ Tây và vượt xa nhiều kỷ lục hồ nước mặn nhân tạo hiện nay. Bên cạnh đó, toàn khu đô thị sở hữu 121 km bờ biển, trong đó 53 km là bờ biển công cộng, tương đương gần gấp rưỡi chiều dài bờ biển của TP.HCM mở rộng.

Một công trình mang tính biểu tượng khác của dự án là Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) – tổ hợp văn hóa nghệ thuật tầm cỡ quốc tế do hãng kiến trúc hàng đầu thế giới Gensler thiết kế. Với diện tích khoảng 7 ha, đây được định hướng trở thành một trong những quần thể nhà hát lớn nhất Đông Nam Á, bao gồm hai nhà hát với tổng sức chứa 5.000 chỗ ngồi, gần gấp đôi phòng hòa nhạc lớn nhất của Sydney Opera House.

Ngoài ra, khu phức hợp còn tích hợp chuỗi nhà hàng, dịch vụ cao cấp cùng quảng trường nhà hát ngoài trời có khả năng đón tới 60.000 khán giả, hướng tới việc trở thành trung tâm biểu diễn và tổ chức sự kiện quy mô quốc tế.

Theo định hướng phát triển, Vinhomes Green Paradise sẽ vận hành dựa trên hệ sinh thái năng lượng sạch và giao thông xanh. Cụ thể, 100% điện năng của đô thị được cung cấp từ điện gió ngoài khơi, hệ thống năng lượng mặt trời và pin lưu trữ. Đồng thời, 100% phương tiện giao thông trong khu đô thị sẽ hướng tới phát thải ròng bằng 0, bao gồm ô tô điện, xe máy điện, xe buýt điện, xe đạp điện, ca nô điện và hệ thống đường sắt tốc độ cao kết nối trực tiếp với trung tâm TP.HCM.

Song song với sự hình thành của siêu đô thị, khu vực Cần Giờ cũng đang được quy hoạch đồng bộ với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm quy mô lớn. Đáng chú ý có tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ với tổng vốn khoảng hơn 102.000 tỷ đồng, cầu Cần Giờ khoảng 13.000 tỷ đồng, tuyến đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu khoảng 104.000 tỷ đồng và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với vốn đầu tư ước tính 5 - 6 tỷ USD.

Ngoài ra, khu vực này còn được bổ sung nút giao Rừng Sác – cao tốc Bến Lức – Long Thành với tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng, góp phần tăng cường kết nối cho toàn bộ khu đô thị.

Thực tế, dự án đô thị lấn biển tại Cần Giờ đã được chuẩn bị từ khá sớm. Năm 2004, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ (thuộc Vingroup) được thành lập, đặt nền móng cho kế hoạch phát triển khu đô thị biển quy mô lớn. Tuy nhiên, phải mất 21 năm, dự án mới chính thức khởi công vào ngày 19/4/2025, sau khi vượt qua nhiều bước thẩm định pháp lý cùng các yêu cầu khắt khe về đánh giá tác động môi trường.

Theo đánh giá của mạng lưới truyền thông châu Á Asia News Network, với cấu trúc địa lý đặc biệt này, Vinhomes Green Paradise được xem là "một dự án bất động sản chỉ có một lần trong một thế kỷ". Mạng lưới này nhận định: Đây là tài sản khan hiếm bậc nhất, không thể sao chép, không thể tái cấu trúc và cũng khó có thể tái lập ở bất kỳ địa điểm nào khác trên thế giới.



