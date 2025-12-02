'So găng' xe xăng và xe điện trên đường phố Hà Nội

Anh Hoàng Anh (nhân viên văn phòng tại Cầu Giấy) cho biết, mỗi ngày mất gần một tiếng để đi đoạn đường chỉ hơn 7 km. “Nếu đi ô tô thì lâu hơn, còn xe máy thì chen chúc mệt. Nhưng quen rồi nên vẫn phải chịu”, anh chia sẻ.