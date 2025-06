Số dư tài khoản không bao giờ quá 10 triệu, cô gái 26 tuổi thở dài trong bất lực: Dân mạng có phản ứng bất ngờ!

Lương về chưa “nóng tay” đã phải chia 5 xẻ 7, nào là tiền thuê nhà, tiền gửi về quê, tiền ăn uống, đi lại,... nên thành ra tài khoản lúc nào cũng trong cảnh thoi thóp. Nhiều khi cũng không dám ước có tiền trăm triệu, chỉ mong trong tay tầm chục triệu thôi là thấy yên tâm rồi. Vậy mà dường như cũng quá xa vời.

Những người mới đi làm, lương chưa cao chắc chắn không còn lạ gì tình cảnh này. Tâm sự của cô gái 26 tuổi trong câu chuyện dưới đây cũng là một trường hợp như vậy.

Lương 12-13 triệu nhưng tài khoản chưa bao giờ có nổi 10 triệu

Trong bài đăng của mình, cô viết: “Em 26 tuổi rồi mà trong tài khoản không bao giờ có nổi 10 triệu, tiền mặt hay vàng thì em cũng không có… Lương tháng em tầm 12-13 triệu mà tiền thuê nhà, với tiền gửi về cho bố mẹ hàng tháng nữa nên em không tiết kiệm nổi. Nhiều khi nghĩ áp lực quá mọi người ạ…”.

Ảnh minh họa

Dù chỉ là vài dòng tâm sự bâng quơ, nhưng có lẽ, tình cảnh của cô gái này cũng là thực tế của không ít người. Trong phần bình luận, có người chia sẻ bản thân “cũng thế” và động viên cô đừng nghĩ nhiều, còn gửi tiền được về cho gia đình, còn có thu nhập, còn khỏe và quan trọng nhất là không nợ nần, thì là quá tốt và cũng may mắn hơn nhiều người rồi.

Nhưng bên cạnh đó, cũng có người thẳng thắn: Nếu thực sự muốn tiết kiệm thì sẽ tìm cách và sẽ làm được, chưa có dư là do vẫn quá nuông chiều bản thân thôi.

“Lương 12-13 triệu mà phải thuê nhà rồi còn gửi về cho gia đình, thì không tiết kiệm được mấy cũng là điều bình thường. Nhưng em còn trẻ, cũng không nên vin vào lý do thu nhập chưa cao lại phải lo nhiều thứ để chấp nhận việc bản thân không bao giờ có nổi 10 triệu. Chị nghĩ em nên cố gắng tăng thu nhập thì tốt hơn, chứ không nên nghĩ không nợ, không ốm đau bệnh tật là may mắn. Thì rõ là may mắn, nhưng có may mắn rồi thì phải nỗ lực hơn chứ” - Một người thẳng thắn đưa ra lời khuyên.

“Bạn nên suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc tiết kiệm đi, chi tiêu sao cho hợp lý. Nếu chi tiêu hợp lý rồi không cắt giảm được nữa thì buộc phải tăng thu nhập để có dư. Mình cũng từng như bạn á, lo lắng kinh khủng nhưng chỉ cần tăng được thu nhập, kể cả chỉ 1-2 triệu/tháng thì cũng coi như là có thêm khoản đó để tiết kiệm rồi, cũng đỡ áp lực hơn” - Một người khác chia sẻ.

3 việc cần làm ngay để thoát cảnh bấp bênh tài chính

Nếu bạn vẫn đang có công việc, có một nguồn thu nhập ổn định hàng tháng, việc đầu tiên cần làm chắc chắn là trân trọng những gì mình đang có, và nỗ lực hoàn thành tốt những gì được giao. So với rất nhiều người đang thất nghiệp, vừa mới bị sa thải, những người có việc để làm và được trả đủ lương, hẳn là những người may mắn.

Nhưng cũng không nên vì thế mà tặc lưỡi cho phép bản thân tiêu pha thoải mái, bởi nếu không có sự “phòng vệ tài chính”, không tự chừa đường lui cho mình, thì tới lúc có biến cố - dù nhỏ, cũng khó khăn bội phần.

1 - Chi tiêu ở mức tối thiểu, tiết kiệm và dự phòng tối đa

Đừng ỷ lại vào việc “thu nhập vẫn đang tốt mà” để vung tay quá trán, thờ ơ với việc xây dựng quỹ dự phòng và tiền tiết kiệm. Vì chẳng có gì chắc chắn trong tương lai gần, chúng ta vẫn còn duy trì được nguồn thu nhập như xưa. Tới lúc thu nhập giảm, hoặc thậm chí là không còn thu nhập, mà trong người lại chẳng còn tiền, cuộc sống sẽ ra sao?

Chỉ cần nghĩ thế thôi, bạn sẽ hiểu tại sao nên cắt giảm chi tiêu để tập trung xây dựng quỹ dự phòng và tiền tiết kiệm.

Ảnh minh họa

Nếu đã đang có thói quen tiết kiệm, dự phòng tiền bạc, cũng hãy cố duy trì và tăng thêm tỷ lệ “tiền để dành” hàng tháng. Chẳng có gì bất an và đáng sợ hơn việc đã không có thu nhập, còn không có cả tiền tiết kiệm lẫn tiền dự phòng. Việc này, nếu là người trưởng thành, đã đi làm và đang phải chăm lo cho gia đình, chắc hẳn ai cũng hiểu.

2 - Cố gắng đa dạng thu nhập

Giảm chi tiêu rồi thì cũng nên giảm thời gian thư giãn, vui chơi để tăng thời gian làm việc, kiếm tiền. Không phải tự nhiên mà người ta lại bảo “thời gian là vàng là bạc”.

Thời buổi khó khăn, hãy cố gắng làm nhiều nhất có thể, kiếm được thêm đồng nào hay đồng ấy. Ban ngày làm văn phòng, buổi tối có thể nhận thêm những công việc khác đúng sở trường để đa dạng hóa thu nhập, hoặc chạy xe ôm công nghệ, làm shipper,... Miễn sao, đừng để bản thân chỉ có một nguồn thu nhập là được.

Việc này không chỉ giúp bạn đảm bảo duy trì được tiền tiết kiệm và quỹ dự phòng, mà còn giống như một “chiếc phao” trong trường hợp không may mất đi công việc - nguồn thu nhập chính.

3 - Không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ

Trong bối cảnh làn sóng sa thải vẫn còn chưa lắng xuống và AI đang phát triển từng ngày như hiện tại, nếu cứ tặc lưỡi hài lòng với kinh nghiệm, kiến thức của bản thân mà không chịu học hỏi, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, khả năng bị thay thế, đào thải là rất lớn.

Học không bao giờ là thừa, dù đang ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Bởi thế, đừng trì hoãn việc nâng cấp bản thân - theo mọi nghĩa. Đây cũng chính là việc “tự mua bảo hiểm cho bản thân”. Đợi đến lúc bị sa thải, đến khi thấy bản thân thực sự không có thế mạnh giữa hàng trăm những CV ứng tuyển khác, mới rục rịch đi học, thì có lẽ cũng đã là muộn mất rồi.