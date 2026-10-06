Sổ đỏ không thể hiện vị trí đất ở, tính bồi thường thế nào?

Khi sổ đỏ không thể hiện vị trí đất ở trong thửa đất hỗn hợp, việc xác định loại đất để bồi thường sẽ được thực hiện qua điều tra, đo đạc và kiểm đếm theo quy định.

Ông Phạm Văn Minh Cơ có 2 quyền sử dụng đất ở Đồng Nai và Tây Ninh, cả 2 đều là đất hỗn hợp bao gồm đất ở, đất nông nghiệp và bị quy hoạch một phần đất nhưng trong Giấy chứng nhận không thể hiện vị trí đất ở.

Ông Cơ hỏi, nếu không xác định được vị trí đất ở thì cơ quan chức năng sẽ ưu tiên đền bù cho ông đất nông nghiệp hay đất ở?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện theo quy định tại Điều 87 Luật Đất đai năm 2024, được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025, Điều 14, Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ.

Theo đó, trong quá trình điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất và công trình xây dựng gắn liền với đất để lập phương bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản xác định loại đất, tài sản gắn liền với đất.

Do nội dung nêu của ông là vụ việc cụ thể và không có hồ sơ, tài liệu kèm theo nên Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có cơ sở trả lời cụ thể. Đề nghị ông nghiên cứu quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan quản lý đất đai tại địa phương để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.



