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Skoda Slavia 2026 ra mắt: Nâng cấp từ ngoại thất đến nội thất, tích hợp thêm AI, dễ về Việt Nam đấu Vios, City

Thanh Nhã
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Vừa ra mắt tại thị trường Ấn Độ, phiên bản nâng cấp của Slavia 2026 nhanh chóng gây chú ý nhờ thiết kế tinh chỉnh sắc nét, bổ sung công nghệ AI hiện đại.

Skoda vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng xe Slavia tại thị trường Ấn Độ. Phiên bản 2026 mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý, nâng cấp từ bên ngoài đến bên trong. Dù là sản phẩm chủ lực dành riêng cho thị trường Ấn Độ, chiếc xe này vẫn được đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu quốc tế.

Skoda Slavia 2026 mở bán tại Ấn Độ. Ảnh: Skoda

Những điểm mới trên Skoda Slavia 2026

Về mặt ngoại thất, Slavia 2026 sở hữu một diện mạo trẻ trung và cuốn hút hơn. Trước hết, phần lưới tản nhiệt của chiếc xe đã được tinh chỉnh lại một cách gọn gàng. Bộ phận này nằm cân đối giữa cụm đèn pha hoàn toàn mới của xe. Cản trước mang phong cách thể thao kết hợp với hốc hút gió độc đáo. Hơn nữa, xe cũng được trang bị đèn sương mù mới và dải ốp mạ chrome lớn.

Các chi tiết thân xe phần lớn vẫn giữ nguyên thiết kế quen thuộc. Slavia 2026 sử dụng bộ mâm đúc có thiết kế khác biệt. Phía sau, cụm đèn hậu được tích hợp đèn báo rẽ dạng tuần tự theo xu hướng chung ngày nay.

Xe có nhiều nâng cấp dễ nhận ra ngay từ bên ngoài. Ảnh: Skoda

Về phần nội thất, Slavia mang đến những sự thay đổi khiêm tốn nhưng vô cùng thiết thực. Đầu tiên, hãng bổ sung các phối màu mới cho không gian cabin xe. Cùng với đó, hàng ghế sau của xe Slavia nay đã có thêm tính năng mát-xa.

Đặc biệt, hệ thống thông tin giải trí trên xe Slavia sử dụng màn hình cảm ứng 10,1 inch. Đáng chú ý, hệ thống này tích hợp trợ lý AI vận hành bởi Google Cloud. Thông qua đó, người dùng dễ dàng điều khiển âm nhạc, cuộc gọi và hệ thống điều hòa. Đáng chú ý, hãng chia sẻ xe có khả năng nhận diện giọng tiếng Anh kiểu Ấn Độ mượt mà hơn.

Về khối động cơ, xe Slavia duy trì 2 tùy chọn động cơ TSI vô cùng quen thuộc. Khối động cơ 1.0L kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 8 cấp mới. Sự thay đổi này thay thế cho loại hộp số 6 cấp ở thế hệ trước đó. Nhờ đó, xe cung cấp công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 178 Nm.

Trong khi đó, phiên bản Slavia 1.5L mạnh mẽ hơn sử dụng hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp. Khối động cơ này sản sinh công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Đáng nói, những chiếc Slavia 1.5L nay đã được trang bị phanh đĩa bánh sau thay cho phanh tang trống.

Không gian nội thất Slavia 2026. Ảnh: Skoda

Cơ hội cạnh tranh của Skoda Slavia 2026 khi về Việt Nam

Về mặt định hướng, Skoda Slavia chủ yếu hướng đến khách hàng tại thị trường Ấn Độ. Dù vậy, hãng xe vẫn mở rộng xuất khẩu sang các khu vực Châu Phi, Châu Á và Trung Đông. Việc tiếp tục duy trì xuất khẩu mở ra cơ hội lớn cho thị trường Việt Nam.

Xét trong dải sản phẩm của Skoda Việt Nam, Slavia không phải là cái tên chủ lực về mặt doanh số. Vì thế cơ hội để khách hàng trong nước sớm sở hữu Slavia 2026 là không quá cao.

Hiện tại, phân khúc xe sedan hạng B tại Việt Nam đang diễn ra rất sôi động. Nếu phiên bản nâng cấp 2026 của Slavia được đưa về nhanh chóng, mẫu xe này hoàn toàn đủ khả năng lọt danh sách đề cử tại hạng mục "Xe cho gia đình dưới 600 triệu" thuộc giải thưởng Car Choice Awards (nằm trong hệ thống Better Choice Awards).

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Skoda Slavia

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