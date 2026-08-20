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Xe máy điện đời mới vừa bán ở Việt Nam: Pin Li-ion đi gần 200km/sạc, nhiều tính năng, giá ngang Vision

Minh Đức
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Với giá hơn 30 triệu đồng, mẫu xe máy điện này đang nằm trong vùng cạnh tranh bậc nhất thị trường Việt Nam.

Mới đây, Yadea đã đưa lên kệ mẫu xe máy điện đời mới Velax P. Đây là phiên bản tiết kiệm của mẫu Velax, được trang bị nhiều tính năng tiện nghi đi kèm quãng đường mỗi lần sạc khá tốt nhưng có giá bán chỉ hơn 30 triệu đồng.

Cụ thể hơn, Yadea đang niêm yết Velax P với giá 33,99 triệu đồng. Mức giá này đưa Velax P nằm trong phân khúc có tính cạnh tranh rất cao trên thị trường xe hai bánh tại Việt Nam, nơi người dùng có thể cân nhắc lựa chọn loạt xe vốn đã được ưa chuộng như Honda Vision, Yamaha Janus, VinFast Vero X, VinFast Viper, hay Dat Bike Era.

Xe máy điện đời mới vừa bán ở Việt Nam: Pin Li-ion đi gần 200km/sạc, nhiều tính năng, giá ngang Vision - Ảnh 1.

Yadea Velax P vừa ra mắt thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Yadea đã đưa lên xe nhiều tính năng hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng. Theo đó, Yadea Velax P được giới thiệu trang bị 1 pack pin Li-ion với dung lượng 72V30Ah (tương đương dung lượng lưu trữ 2,16 kWh), đồng thời có thể trang bị pack pin phụ với dung lượng tương đương, từ đó giúp xe đi được tới 190 km mỗi lần sạc.

Thời gian sạc 0-100% cần từ 6 đến 8 tiếng. Hãng không nêu rõ công suất sạc tối đa và cũng không nêu rõ trong điều kiện nào có thể sạc trong 6 tiếng.

Pack pin sẽ lưu trữ và cung cấp năng lượng cho động cơ điện có công suất danh định 2.000W (mô men xoắn danh định 31,6 Nm) và công suất tối đa 3.050W, cho phép đạt vận tốc tối đa 68 km/h. Động cơ điện của xe là dạng in-hub đặt trong lòng bánh sau, tích hợp công nghệ phanh tái sinh TTFAR do hãng tự phát triển.

Xe máy điện đời mới vừa bán ở Việt Nam: Pin Li-ion đi gần 200km/sạc, nhiều tính năng, giá ngang Vision - Ảnh 2.
Xe máy điện đời mới vừa bán ở Việt Nam: Pin Li-ion đi gần 200km/sạc, nhiều tính năng, giá ngang Vision - Ảnh 3.

Yadea Velax P có sẵn tính năng phanh tái sinh giúp thu hồi năng lượng và sạc cho pin trong quá trình sử dụng xe.

Một trong những trang bị có phần nhỉnh hơn so với đối thủ là phanh đĩa trước-sau CBS (phanh kết hợp), trong khi nhiều đối thủ vẫn trang bị phanh tang trống ở bánh sau và thường không có CBS. Trong khi phanh tang trống trên một số xe đối thủ có thể xảy ra hiện tượng rít, kẹt khi trời mưa ẩm, phanh đĩa không gặp tình trạng này; ngoài ra, phanh đĩa cũng có quãng đường phanh ngắn hơn.

Không những vậy, trang bị tiện nghi của Velax P cũng rất đáng nhắc tới khi trang bị khoá thông minh PaaK - Phone as a Key (sử dụng điện thoại làm chìa khoá). Tính năng này hoạt động dựa trên kết nối giữa điện thoại và xe qua sóng Bluetooth năng lượng thấp. Ngoài ra, xe cũng có kết nối GPS, từ đó giúp lập hàng rào điện tử, hay vùng an toàn.

Xe máy điện đời mới vừa bán ở Việt Nam: Pin Li-ion đi gần 200km/sạc, nhiều tính năng, giá ngang Vision - Ảnh 4.
Xe máy điện đời mới vừa bán ở Việt Nam: Pin Li-ion đi gần 200km/sạc, nhiều tính năng, giá ngang Vision - Ảnh 5.
Xe máy điện đời mới vừa bán ở Việt Nam: Pin Li-ion đi gần 200km/sạc, nhiều tính năng, giá ngang Vision - Ảnh 6.

Xe có hai hộc để đồ phụ phía trước.

Xe có cốp chính dưới yên, dung tích 25 lít. Bên cạnh đó, xe cũng được thiết kế với 2 hộc đồ phụ phía trước; riêng hộc đồ bên trái có nắp đậy và ổ cắm sạc điện thoại. Xe có chiều cao yên 760 mm (tương đương với Honda Vision), chiều cao gầm là 145 mm.

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