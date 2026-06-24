Skoda Peaq ra mắt: SUV điện lớn nhất hãng, chạy 647km/sạc, có chi tiết lần đầu xuất hiện

Mẫu SUV điện đầu bảng mới của Skoda sở hữu 3 hàng ghế, phạm vi hoạt động tối đa 647km theo chuẩn WLTP, hỗ trợ sạc nhanh gần 200kW và có thể kéo theo rơ-moóc nặng tới 2 tấn.

Skoda vừa chính thức trình làng Peaq, mẫu SUV thuần điện mới giữ vai trò đầu bảng trong dải sản phẩm của hãng xe CH Séc. Đây cũng là mẫu xe điện lớn nhất từng được Skoda sản xuất, được định vị cao hơn cả Kodiaq và hướng tới nhóm khách hàng gia đình cần một chiếc SUV 3 hàng ghế rộng rãi.

Skoda vừa cho ra mắt mẫu xe điện chủ lực mới - Peaq. Ảnh: Skoda

Peaq được phát triển từ mẫu concept Vision 7S từng ra mắt trước đó. Xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế Modern Solid mới nhất của Skoda với điểm nhấn là cụm đèn LED hình chữ T, mặt trước Tech-Deck Face màu đen bóng thay thế lưới tản nhiệt truyền thống cùng hàng loạt chi tiết tối ưu khí động học.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất nằm ở bộ tay nắm cửa ẩn, lần đầu tiên xuất hiện trên xe Skoda thương mại. Kết hợp cùng thân xe được thiết kế liền mạch, mẫu SUV điện này đạt hệ số cản gió chỉ 0,249, con số khá ấn tượng đối với một mẫu xe có kích thước lớn.

Ngoại thất còn nổi bật với bộ mâm từ 19-21 inch, cửa sổ trời toàn cảnh Dynamic Shade Control có thể điều chỉnh độ trong suốt bằng điện. Đặc biệt, phần kính mái được chia thành 9 vùng điều khiển độc lập, tương tự một số mẫu xe điện cao cấp trên thị trường.

Phía sau có thiết kế khá đơn giản nhưng vẫn nổi bật với đèn hậu hình chữ T, cánh gió cỡ lớn, dòng chữ “SKODA” kéo dài trên cửa cốp và cản sau tạo hình góc cạnh.

Mẫu xe crossover ba hàng ghế này sử dụng khoảng 50 kg vật liệu tái chế. Ảnh: Skoda

Khách hàng muốn phong cách thể thao hơn có thể lựa chọn phiên bản Sportline. Biến thể này sở hữu các chi tiết sơn đen bóng, logo và chữ nhận diện màu đen, tùy chọn mui xe màu đen cùng khoang lái được tinh chỉnh nhẹ với ghế thể thao màu đen và vô-lăng thể thao 3 chấu.

Về kích thước, Skoda Peaq dài 4.874 mm và có chiều dài cơ sở 2.965 mm. Dù được xếp vào phân khúc SUV cỡ lớn, mẫu xe này vẫn ngắn hơn Hyundai Ioniq 9 khoảng 185 mm.

Nội thất tối giản nhưng cao cấp

Khoang nội thất tiếp tục theo đuổi phong cách tối giản quen thuộc. Sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số, trong khi màn hình giải trí trung tâm 13,6 inch được bố trí theo phương dọc, lần đầu tiên xuất hiện trên một mẫu xe Skoda.

Hãng xe CH Séc cho biết phần lớn nút bấm vật lý đã được loại bỏ, tuy nhiên các chức năng thường xuyên sử dụng vẫn có cụm điều khiển riêng nhằm hạn chế việc người lái phải thao tác hoàn toàn trên màn hình.

Peaq được bán ra với cấu hình 5 hoặc 7 chỗ ngồi. Một số trang bị đáng chú ý gồm hệ thống âm thanh Sonos 16 loa, sạc không dây kép chuẩn Qi2 công suất 25W. Đặc biệt, gói Relax Package bổ sung ghế trước kiểu lounge với đệm đỡ chân công thái học, tính năng thông gió và massage. Ngoài ra còn có hai gối tựa đầu cùng bàn nhỏ tích hợp trên bệ trung tâm.

Không gian chứa đồ cũng là điểm mạnh của mẫu SUV điện này. Khoang hành lý phía sau có dung tích tối đa 2.150 lít khi gập hàng ghế, trong khi khoang chứa đồ phía trước cung cấp thêm 37 lít.

Khoang nội thất hiện đại, lần đầu được trang bị màn hình dọc. Ảnh: Skoda

Về công nghệ an toàn, xe được trang bị tiêu chuẩn các hệ thống hỗ trợ lái như Front Assist, Crossroad Assist, Turn Assist và Side Assist. Khách hàng cũng có thể bổ sung gói Travel Assist 3.0 và hệ thống camera toàn cảnh Top Area View 360°.

Ba cấu hình truyền động

Skoda Peaq sử dụng nền tảng MEB+ mới nhất của Tập đoàn Volkswagen và được phân phối với ba cấu hình truyền động.

Phiên bản tiêu chuẩn Peaq 60 sử dụng pin NMC dung lượng 63 kWh kết hợp mô-tơ điện đặt phía sau cho công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 8,4 giây và có phạm vi hoạt động 459 km theo chuẩn WLTP. Khi sử dụng bộ sạc nhanh DC công suất 160 kW, pin có thể được nạp từ 10% lên 80% trong khoảng 27 phút.

Biến thể Peaq 90 sở hữu bộ pin 91 kWh cùng động cơ điện mạnh 286 mã lực và 545 Nm mô-men xoắn. Tầm hoạt động tăng lên mức 647 km theo chuẩn WLTP, cao hơn đáng kể so với nhiều mẫu SUV điện 3 hàng ghế hiện nay. Phiên bản này cũng hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 199 kW, cho phép nạp pin từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 28 phút.

Đứng đầu danh mục là Peaq 90x với hệ dẫn động bốn bánh hai mô-tơ điện. Công suất đạt 299 mã lực, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 6,7 giây. Đổi lại, phạm vi hoạt động giảm còn 613 km mỗi lần sạc.

Mẫu xe này cung cấp ba loại hệ thống truyền động và phạm vi hoạt động lên đến 647km. Ảnh: Skoda

Ngoài các thông số về hiệu suất, Peaq còn được trang bị chế độ lái một bàn đạp, khả năng sạc hai chiều để cấp điện cho thiết bị bên ngoài và sức kéo tối đa lên tới 2.000 kg.

Với kích thước lớn, phạm vi hoạt động lên tới 647 km và cấu hình 7 chỗ ngồi, Skoda Peaq được xem là quân bài quan trọng của hãng xe CH Séc trong cuộc cạnh tranh ở phân khúc SUV điện gia đình cỡ lớn, nơi Hyundai Ioniq 9, Kia EV9 hay Tesla Model X đang hiện diện. Nếu về Việt Nam, Skoda Peaq sẽ trở thành đối thủ của VinFast VF 9.

Một số hình ảnh khác của Skoda Peaq: