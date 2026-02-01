Skoda Karoq sắp đến "cuối vòng đời" và đây có thể là thế hệ mới: Giữ khung gầm nhưng nâng cấp lớn, khả năng thêm hybrid cho hợp thời

Trong bối cảnh ngành ô tô châu Âu đang tăng tốc chuyển sang xe điện, Skoda vẫn để ngỏ khả năng phát triển Karoq thế hệ mới, nhằm duy trì dải sản phẩm sử dụng động cơ đốt trong thêm một thời gian nữa. Động thái này cho thấy hãng xe CH Séc chưa sẵn sàng “dứt áo” hoàn toàn với xe xăng, đặc biệt ở phân khúc SUV cỡ C vẫn còn nhu cầu lớn.

Skoda Karoq hiện hành ra mắt từ năm 2017, đang ở giai đoạn cuối vòng đời sản phẩm. Ảnh: Skoda

Karoq hiện tại được giới thiệu từ năm 2017 và nhanh chóng trở thành một trong những mẫu SUV bán chạy nhất của Skoda tại châu Âu. Sau nhiều năm có mặt trên thị trường, mẫu xe này đang dần bước sang giai đoạn cuối vòng đời, trong khi các đối thủ liên tục được làm mới cả về thiết kế lẫn công nghệ.

Theo lãnh đạo Skoda, việc phát triển một thế hệ Karoq hoàn toàn mới vẫn “có lý”, miễn là điều kiện pháp lý và kinh tế cho phép. Hãng đặc biệt theo dõi sát các quy định khí thải CO2 của Liên minh châu Âu, nhất là mốc năm 2035 – thời điểm dự kiến cấm bán xe mới sử dụng động cơ đốt trong tại nhiều quốc gia.

Trong thời gian chờ đợi, Karoq nhiều khả năng sẽ tiếp tục được nâng cấp, tinh chỉnh về trang bị và công nghệ để duy trì sức cạnh tranh, thay vì lập tức bị thay thế bằng một mẫu SUV thuần điện. Đây được xem là phương án “kéo dài tuổi thọ” quen thuộc của nhiều hãng xe châu Âu khi thị trường chuyển tiếp sang giai đoạn điện hóa.

Karoq thế hệ mới, nếu được phát triển, nhiều khả năng tiếp tục dùng nền tảng MQB nâng cấp. Ảnh dựng đồ họa: Motores

Nếu Karoq thế hệ mới được bật đèn xanh, mẫu SUV này dự kiến vẫn sử dụng nền tảng MQB đã được nâng cấp – khung gầm đang làm nền tảng cho nhiều mẫu xe chiến lược của tập đoàn Volkswagen. Trên cơ sở đó, các cấu hình động cơ xăng kết hợp hybrid có thể sẽ được bổ sung nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe, đồng thời giữ được lợi thế về chi phí so với xe điện thuần túy.

Skoda cũng thừa nhận nền tảng MQB hiện vẫn là một trong những giải pháp tối ưu cho xe động cơ đốt trong, cả về hiệu quả vận hành lẫn khả năng tích hợp công nghệ mới. Điều này cho phép hãng tiếp tục khai thác các mẫu ICE trong giai đoạn “quá độ”, song song với việc mở rộng dải xe điện trong tương lai.

Việc Skoda cân nhắc phát triển Karoq thế hệ mới cho thấy xe xăng – dầu vẫn chưa bị gạch tên khỏi chiến lược sản phẩm, ít nhất là trong một thập kỷ tới. Với nhóm khách hàng chưa sẵn sàng chuyển sang xe điện, những mẫu SUV như Karoq vẫn được xem là lựa chọn an toàn và thực dụng.