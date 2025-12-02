Skoda đạt cột mốc cực đáng nể về xe điện; hãng Trung Quốc phải thu hồi gần 89.000 xe

Skoda đạt cột mốc mới về xe điện

Skoda vừa công bố hãng đã cán mốc xuất xưởng 100.000 xe SUV điện Skoda Elroq kể từ đầu năm nay, trong đó chiếc thứ 100.000 là phiên bản vRS, đồng thời là mẫu đầu tiên áp dụng ngôn ngữ thiết kế Modern Solid.

Elroq được lắp ráp trên dây chuyền linh hoạt, cho phép Skoda đồng thời sản xuất những dòng xe điện như Skoda Enyaq và xe động cơ đốt trong, giúp hãng dễ điều chỉnh sản lượng theo nhu cầu thị trường.

Tại châu Âu, Elroq đang tạo sức hút mạnh mẽ. Trong 9 tháng đầu năm 2025, mẫu xe nằm trong top xe điện bán chạy nhất. Sự kiện sản xuất 100.000 xe trong vòng chưa đầy một năm minh chứng cho nhu cầu bền vững và niềm tin của khách hàng vào dòng SUV điện của Skoda.

Theo giám đốc phụ trách sản xuất và logistics củaSkoda, thành tích này là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng và năng lực điều chỉnh sản xuất linh hoạt. Hãng xem đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược điện hóa toàn cầu.

Google Maps cập nhật tính năng mới giúp tiết kiệm pin mà tài xế nên biết

Google Maps vừa giới thiệu chế độ tiết kiệm pin mang tên Power Saving Mode. Tính năng này được phát triển lại từ chế độ AOD Min Mode trước đây. Khi bật chế độ, giao diện sẽ chuyển sang dạng đơn sắc và tắt bớt các lớp thông tin thứ cấp.

Người lái chỉ nhìn thấy những dữ liệu thiết yếu như hướng rẽ, thời gian dự kiến đến, quãng đường còn lại. Google cho biết chế độ này có thể giúp kéo dài thêm khoảng bốn giờ sử dụng trong các chuyến đi dài. Hiện tính năng mới chỉ áp dụng cho dòng Pixel 10 và chưa phổ biến trên các thiết bị Android khác.

Xe điện giá rẻ của Volkswagen chuẩn bị được bán ra trên toàn cầu

Volkswagen đang đẩy mạnh chiến lược phát triển xe điện giá rẻ tại Trung Quốc với mục tiêu xuất khẩu ra thị trường toàn cầu, ngoại trừ châu Âu.

Nhờ chi phí lao động thấp, chuỗi cung ứng hiệu quả và chi phí pin rẻ hơn, Volkswagen có thể sản xuất xe điện ở chi phí thấp hơn khoảng 50% so với các khu vực khác.

Hãng cũng đã thiết lập trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Hợp Phì, giúp rút ngắn thời gian đưa xe từ thiết kế đến sản xuất giảm khoảng 30% so với trước.

Volkswagen đang đẩy mạnh xuất khẩu xe sản xuất tại Trung Quốc ra thị trường quốc tế. (Nguồn: Carscoop)

Trong kế hoạch sắp tới, Volkswagen dự kiến tung ra khoảng 30 mẫu xe điện mới trong 5 năm và xuất khẩu các mẫu sản xuất tại Trung Quốc sang nhiều khu vực như Đông Nam Á, Trung Đông và các thị trường khác.

Tuy nhiên, hãng cho biết hiện chưa có kế hoạch đưa các xe này vào châu Âu do lo ngại về tiêu chuẩn kỹ thuật và thuế quan.

Bước đi này của Volkswagen được xem là nỗ lực cạnh tranh toàn cầu trong thời đại xe điện, đồng thời tận dụng lợi thế sản xuất tại Trung Quốc để đưa xe điện giá rẻ tới gần hơn với đông đảo người tiêu dùng.

BYD triệu hồi gần 89.000 xe hybrid vì lo ngại chất lượng pin trong bối cảnh doanh số sụt giảm

BYD thông báo triệu hồi gần 89.000 xe hybrid cắm điện dòng BYD Qin Plus DM i sản xuất từ tháng một năm 2021 đến tháng chín năm 2023.

Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý thị trường Nhà nước Trung Quốc (SAMR), đợt thu hồi này áp dụng cho 88.981 xe Qin Plus DM-i được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023.

Các cơ quan chức năng xác định bộ pin trên một số xe có dấu hiệu không nhất quán trong quá trình sản xuất, dẫn tới nguy cơ giảm công suất đầu ra. Một số trường hợp có nguy cơ xe không vận hành được ở chế độ hybrid cắm sạc.

Để khắc phục sự cố, BYD sẽ cập nhật phần mềm để kiểm tra và thay thế miễn phí nếu phát hiện pin lỗi. Đây là một trong những đợt triệu hồi lớn trong năm của hãng trong bối cảnh doanh số đang lao dốc.

Mẫu xe được xem là đối thủ thay thế Honda Air Blade ra mắt, dùng động cơ 125cc tiết kiệm xăng, giá dưới 40 triệu đồng

Một mẫu xe tay ga mới có tên Yamaha Ego Gear Pro Hybrid 2026 vừa được giới thiệu tại Malaysia với giá khoảng 6.198 Ringgit, tương đương khoảng 39,5 triệu đồng.

Mẫu xe này được xem là ứng viên tiềm năng thay thế Honda Air Blade ở phân khúc xe ga phổ thông nhờ giá rẻ, tiết kiệm nhiên liệu và thiết kế phù hợp di chuyển đô thị.

Ego Gear Pro Hybrid 2026 trang bị động cơ 125 cc cùng hệ thống hỗ trợ điện giúp xe khởi động mượt mà khi chở nặng hoặc leo dốc. Xe sử dụng hộp số tự động CVT, công suất 8,4 mã lực, mô men xoắn 9,9 Nm, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,7 lít trên 100 km.

Ngoài ra, xe còn có phanh đĩa thủy lực trước, phanh tang trống sau, cốp chứa đồ rộng, màn hình hiển thị đơn sắc và hỗ trợ kết nối smartphone.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế gọn gàng và nhiều tiện ích phù hợp người dùng phổ thông, Yamaha Ego Gear Pro Hybrid 2026 được kỳ vọng là đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe ga phổ biến, đáp ứng nhu cầu tiết kiệm và thực dụng.

* Tổng hợp từ nhiều nguồn