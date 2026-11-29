Thay vì túi hiệu hay tiệc tùng, nhiều người trẻ Trung Quốc tặng nhau nhu yếu phẩm dùng cả năm, khoe "chai rỗng" thay vì đồ mới, và rủ nhau "cuối tuần không tiêu một xu" trong những cộng đồng hàng trăm nghìn người. Đằng sau trào lưu nghe có vẻ lập dị là cuộc dịch chuyển tiêu dùng.

Một món quà sinh nhật đang được nhiều người trẻ Trung Quốc chuộng là cả năm dùng giấy vệ sinh, hoặc một lô nước giặt. Có người còn tặng nhau token AI để dùng dần. Nghe như đùa, nhưng nó là biểu hiện của một trào lưu đang lan rộng trong giới trẻ nước này, được gọi là "chun guo rizi", tạm hiểu là "cứ sống giản dị cho qua ngày". Những người theo nó tự gọi mình là "người sống giản dị".

Hồi tháng 8, hashtag đại ý "Ai cũng đã bước vào thời sống giản dị" lọt top thịnh hành trên Weibo. Tinh thần của nó không phải tiết kiệm khắc khổ, mà là dời trọng tâm khỏi việc mua sắm liên tục và khoe hình ảnh lung linh trên mạng, quay về những thứ đơn giản: ngủ sớm, nấu một bữa chủ nhật, đi dạo công viên, ra chợ truyền thống. Một cư dân Bắc Kinh kể anh dành trọn ngày thứ Bảy trong thư viện thay vì ghé những quán cà phê hợp mốt.

Không phải ngừng tiêu, mà là tiêu khác đi

Trào lưu này có gốc rễ. Nó nối tiếp "tangping", tức "nằm thẳng", làn sóng buông bỏ cuộc đua khốc liệt từng gây bão năm 2021 sau bài đăng "Nằm thẳng là chân lý" của Luo Huazhong, một cựu công nhân nhà máy. Nếu "nằm thẳng" là phản ứng với kiệt sức, thì "sống giản dị" là bước tiếp theo, biến thái độ đó thành lối sống hằng ngày. Bối cảnh của nó cũng không nhẹ nhàng: tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên 16 đến 24 tuổi (không tính sinh viên đang đi học) ở Trung Quốc vẫn quanh mức 18% trong năm 2026, với 17,9% ghi nhận hồi tháng 8, theo số liệu chính thức.

Một phần động lực đến từ chính áp lực trên mạng xã hội. Theo Radii, lượng nội dung khoe "bữa ăn đẹp" trên mạng xã hội Trung Quốc đã tăng 1.072% so với cùng kỳ năm trước, thứ khiến nhiều người trẻ thấy mệt mỏi và muốn bước ra. Họ lập hẳn cộng đồng để cổ vũ nhau: nhóm "Liệu ta có thể vui mà không cần tiêu tiền?" trên Douban đã có hơn 230.000 thành viên. Các "thử thách check-in chai rỗng", đăng ảnh khi dùng hết sạch một sản phẩm, và "cuối tuần không chi tiêu" trở thành trò phổ biến.

Đây không phải phong trào tẩy chay mua sắm. Người trẻ vẫn chi tiền, nhưng chọn lọc hơn. Một báo cáo của Bilibili và CTR mô tả sự dịch chuyển từ mua sắm bốc đồng sang mua có tính toán, gọi đó là một kiểu "tỉnh thức trong tiêu dùng". Logic được tóm gọn: "mua ít thứ hơn, nhưng mua đồ tốt".

Thương hiệu nào thắng, thương hiệu nào thua

Báo cáo của Bilibili và CTR gọi đây là một kiểu "tỉnh thức trong tiêu dùng", và chỉ ra mấy hướng chi tiêu đang lên. Người trẻ chịu rót tiền cho sản phẩm giá trị bền, từ thiết bị số cao cấp, đồ gia dụng thông minh tới dụng cụ thể thao xịn, theo đúng tinh thần "mua ít thứ hơn nhưng mua đồ tốt". Họ cũng chi cho những món nói lên mình là ai và thuộc về nhóm nào, nhất là trong các sở thích ngách, với hãng ốp lưng CASETiFY được dẫn ra như một ví dụ. Và họ chi cho việc "chăm sóc bản thân có chủ đích", những thứ mang lại sức khỏe, sự dễ chịu và một chút trật tự cho ngày sống giữa áp lực công việc lẫn bất định kinh tế.

Người làm thương hiệu còn một điều nữa không nên bỏ qua: thế hệ này ngày càng ít bị cuốn theo chiến dịch hào nhoáng hay cơn sốt chớp nhoáng, mà lắng nghe cộng đồng và các nhà sáng tạo nội dung nhiều hơn. Báo cáo mô tả một nền tảng như Bilibili giờ đã thành "bản đồ định hướng văn hóa", nơi người trẻ tụ lại quanh sở thích chung và chính các creator mới là người tác động tới quyết định mua. Thông điệp vì thế khá rõ: muốn bán cho nhóm này, thương hiệu phải chứng minh món đồ có chỗ đứng thật trong đời sống, nuôi được một cộng đồng thay vì chỉ tạo ồn ào, và đi cùng người sáng tạo nội dung thay vì dội quảng cáo một chiều.

Nói cách khác, cùng một người tiêu dùng có thể vừa tặng bạn một lố giấy vệ sinh, vừa mạnh tay mua một chiếc tai nghe đắt tiền. Thứ bị loại khỏi giỏ hàng không phải là tiền, mà là những món mua chỉ để trông cho sang. Với các thương hiệu quen bán bằng logo và hào nhoáng, đó là một tín hiệu khó chịu. Còn với những ai bán được độ bền, sự hữu dụng và một câu chuyện giá trị thật, thế hệ "sống giản dị" này lại là tệp khách rất đáng theo đuổi.

Theo Yahoo Finance/DaoInsight