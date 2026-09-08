Ngày 4/9, một sản phụ từng sinh con được đưa khẩn cấp đến Bệnh viện Bình Sơn Thâm Quyến, thuộc Đại học Y khoa Phương Nam (Trung Quốc) khi đã chuyển dạ gấp.

Thời điểm nhập viện, cổ tử cung của sản phụ đã mở 9 cm, quá trình chuyển dạ diễn ra rất nhanh và đầu thai nhi sắp ra ngoài. Đội ngũ sản khoa lập tức kích hoạt phương án đỡ đẻ khẩn cấp, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến cuộc sinh.

Đến 9 giờ 40 phút, một bé gái chào đời thuận lợi, sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, trong lúc kiểm tra trước khi sổ nhau, nữ hộ sinh Lâm Vĩ Yến nhận thấy một dấu hiệu bất thường: dường như trong tử cung của sản phụ vẫn còn thai nhi.

Các bác sĩ trực nhanh chóng tiến hành kiểm tra và xác định đây là trường hợp mang song thai nhưng không được phát hiện trong suốt thai kỳ. Đáng lo ngại hơn, thai nhi thứ hai ở tư thế ngôi chân, hai chân hướng xuống dưới, khiến việc sinh qua đường âm đạo gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mắc kẹt.

Trước đó, cả sản phụ và người nhà đều không biết cô mang thai đôi. Trong suốt thai kỳ, người mẹ không thực hiện khám thai hay siêu âm sàng lọc, vì vậy không có phương án sinh nở cũng như kế hoạch đánh giá và xử trí những rủi ro có thể xảy ra.

Bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu sản phụ nguy kịch. Các khoa Sản, Gây mê, Phòng mổ và Sơ sinh nhanh chóng thành lập ê-kíp phối hợp liên chuyên khoa. Phòng mổ được đặt trong trạng thái sẵn sàng, chuẩn bị cả phương án chuyển sang mổ lấy thai dưới gây mê toàn thân nếu việc sinh thường không thuận lợi.

Đội ngũ sản khoa đánh giá kỹ tiến triển chuyển dạ và tư thế thai nhi để tiến hành thủ thuật hỗ trợ sinh. Khoa Gây mê chịu trách nhiệm duy trì ổn định các chỉ số sinh tồn của sản phụ, trong khi ê-kíp Sơ sinh túc trực để sẵn sàng hồi sức cho em bé.

Đến 10 giờ 19 phút, dưới sự phối hợp của toàn bộ nhân viên y tế, thai nhi thứ hai được hỗ trợ lấy ra theo phương pháp kéo ngôi mông trong điều kiện gây mê toàn thân. Một bé trai chào đời an toàn.

Như vậy, cặp song sinh một trai, một gái đã được sinh ra khỏe mạnh. Sản phụ cùng hai con đều vượt qua tình huống nguy hiểm. Toàn bộ quá trình từ lúc nhập viện đến khi hai em bé chào đời diễn ra trong chưa đầy một giờ.

Qua trường hợp này, các chuyên gia sản khoa khuyến cáo phụ nữ mang thai cần thực hiện khám thai đầy đủ, đều đặn và đúng hướng dẫn. Việc siêu âm, sàng lọc và theo dõi thai kỳ không chỉ giúp phát hiện sớm số lượng thai, tư thế thai nhi mà còn hỗ trợ bác sĩ xây dựng phương án sinh phù hợp, hạn chế những biến chứng có thể đe dọa tính mạng của cả mẹ và con.

Nguồn: Sohu