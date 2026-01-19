Singapore thu hồi sữa công thức NAN và Dulac do phát hiện độc tố

(Ảnh minh họa: iStock)

Theo thông báo chung của SFA và Cơ quan Phòng, chống bệnh truyền nhiễm Singapore (CDA), hai sản phẩm bị thu hồi có khả năng đã sử dụng cùng một loại nguyên liệu với nguồn cung đã được xác định là liên quan đến 5 lô sữa công thức và sữa tiếp theo của Nestlé bị ảnh hưởng trước đó. Việc thu hồi được thực hiện như một biện pháp phòng ngừa trong khi công tác điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Hai sản phẩm nằm trong diện thu hồi gồm: sữa Nestlé NAN HA1 SupremePro loại 800g, số lô 52340017C3, sản xuất tại Thụy Sĩ; và sữa Dumex Dulac 1 loại 800g, số lô 101570778C, sản xuất tại Thái Lan. SFA khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm thuộc các lô nêu trên để cho trẻ ăn.

Các cơ quan chức năng cho biết đã ghi nhận một trường hợp trẻ em có triệu chứng nhẹ, được cho là có liên quan đến việc phơi nhiễm độc tố cereulide sau khi sử dụng sản phẩm bị ảnh hưởng. Trẻ này hiện đã hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả xét nghiệm lâm sàng khẳng định chắc chắn đây là trường hợp ngộ độc cereulide.

CDA cho biết đang phối hợp chặt chẽ với SFA và triển khai giám sát cùng các cơ sở y tế nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ ngộ độc cereulide ở trẻ em. Các bậc phụ huynh được khuyến cáo nhanh chóng đưa trẻ đi khám nếu trẻ đã sử dụng các sản phẩm liên quan và xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Theo SFA, cereulide là độc tố do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây buồn nôn, nôn mửa, đau quặn bụng và tiêu chảy. Các triệu chứng thường xuất hiện trong khoảng từ 30 phút đến 6 giờ sau khi tiêu thụ thực phẩm nhiễm độc và đa số sẽ tự thuyên giảm trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, trẻ sơ sinh và những người có hệ miễn dịch suy yếu có nguy cơ gặp biến chứng cao hơn, đặc biệt là mất nước nếu nôn mửa nghiêm trọng.

SFA cũng xác nhận một nhà sản xuất có trụ sở tại Singapore là SMC Nutrition đã sử dụng cùng loại nguyên liệu nói trên cho một số sản phẩm sữa công thức để xuất khẩu. Cơ quan chức năng đã yêu cầu doanh nghiệp này tạm dừng xuất khẩu các lô sản phẩm liên quan và thông báo cho cơ quan quản lý tại các nước nhập khẩu.

Nhà chức trách Singapore nhấn mạnh rằng các lô sữa bị ảnh hưởng chỉ chiếm dưới 5% tổng lượng sữa công thức nhập khẩu vào nước này và chỉ là một phần rất nhỏ trong thị trường sữa công thức đa dạng tại Singapore. SFA khẳng định sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các nhà nhập khẩu và nhà sản xuất để theo dõi sát diễn biến, bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.