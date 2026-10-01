Không cần lướt qua hàng loạt hồ sơ, người tham gia FirstDate được giới thiệu một đối tượng mỗi vòng. Các cặp gặp nhau và hoàn thành hoạt động theo gợi ý có thể nhận voucher hỗ trợ buổi hẹn.

Cơ quan Công nghệ Chính phủ Singapore (GovTech) đang thử nghiệm FirstDate, nền tảng ghép đôi dành cho người độc thân từ 21 đến 35 tuổi làm việc trong khu vực công. Chương trình đã mở đăng ký, với hạn chót được công bố là 23 giờ 59 phút ngày 5/10. Hiện dịch vụ chưa được mở cho toàn bộ người độc thân tại Singapore.

Điểm thu hút sự chú ý là chương trình có hình thức hỗ trợ những người được ghép đôi gặp nhau ngoài đời. Tuy nhiên, theo Economic Times, thông tin lan truyền rằng chính phủ Singapore sẽ thanh toán toàn bộ buổi hẹn đầu tiên cho công dân đã đi xa hơn những gì điều khoản dịch vụ nêu. Hỗ trợ được thực hiện thông qua voucher có điều kiện, thay vì cam kết trả mọi hóa đơn nhà hàng.

Cơ quan Công nghệ Chính phủ Singapore (GovTech) đang thử nghiệm FirstDate, nền tảng ghép đôi dành cho người độc thân từ 21 đến 35 tuổi làm việc trong khu vực công. Ảnh chụp màn hình: FirstDate

Hoàn thành hoạt động cùng nhau để nhận voucher

FirstDate có tính năng “Date Quest”, đưa ra những hoạt động giúp hai người bắt đầu trò chuyện và tìm hiểu nhau. Một ví dụ là cùng thử món ăn mà cả hai chưa từng ăn. Theo Economic Times, các cặp được ghép có thể nhận voucher từ bên thứ ba sau khi hoàn thành hoạt động được gợi ý.

Người tham gia có thể phải gửi ảnh chụp chung để xác nhận đã hoàn thành hoạt động, đồng thời điền biểu mẫu nhận thưởng. Giá trị và số lượng voucher do GovTech quyết định; phần thưởng có thể được phân phối theo nguyên tắc ai hoàn thành trước được nhận trước. Vì vậy, việc được ghép đôi không đồng nghĩa mọi chi phí phát sinh trong buổi hẹn đều được thanh toán.

FirstDate có tính năng “Date Quest”, đưa ra những hoạt động giúp hai người bắt đầu trò chuyện và tìm hiểu nhau. Ảnh: OTS

The Daily Star cũng cho biết voucher có thể được cung cấp trong các đợt khuyến khích người dùng hoàn thành “Date Quest”. Cơ chế này tạo thêm động lực để hai người gặp trực tiếp, nhưng vẫn phụ thuộc điều kiện của chương trình.

Theo The Daily Star, người đủ điều kiện tham gia gồm người chưa kết hôn, đã ly hôn hoặc góa vợ, góa chồng, thuộc nhóm làm việc trong khu vực công và đáp ứng yêu cầu về độ tuổi. Việc đăng ký sử dụng Singpass, hệ thống định danh số của Singapore. Sau đó, người dùng hoàn thành bảng hỏi về sở thích, thói quen, giá trị sống và mong muốn ở người bạn đời, trong đó có những yếu tố như tôn giáo, độ tuổi và các điều họ không thể chấp nhận trong một mối quan hệ.

Từ câu hỏi về sự mệt mỏi khi có quá nhiều lựa chọn

FirstDate áp dụng thuật toán ghép đôi Gale-Shapley để đề xuất đối tượng dựa trên các lựa chọn của người tham gia. Mỗi vòng, người dùng được giới thiệu một người, kèm điểm tương thích và thông tin cá nhân. Khi có kết quả ghép đôi, hai bên nhận thông báo qua SMS và có 72 giờ để quyết định có muốn kết nối hay không. Thông tin liên lạc chỉ được chia sẻ khi cả hai đồng ý.

FirstDate bắt nguồn từ một câu hỏi của nhóm nhân viên GovTech: có nhiều đối tượng tiềm năng hơn liệu có giúp việc tìm người phù hợp trở nên dễ dàng hơn? Ý tưởng được phát triển tại cuộc thi sáng tạo công nghệ thường niên của cơ quan, rồi trở thành chương trình thử nghiệm trong khu vực công.

Với FirstDate, người dùng được đề nghị phản hồi sau mỗi lần ghép đôi, bao gồm việc hai bên có trao đổi liên lạc và gặp trực tiếp hay không. Ảnh: Magnific

Singapore từng có những sáng kiến mai mối do nhà nước tổ chức. Theo AsiaOne, năm 1984, nước này thành lập Social Development Unit, khuyến khích người độc thân có bằng đại học gặp gỡ qua tiệc tối, các buổi giao lưu và hoạt động ngoài trời. Những chương trình dành cho người độc thân không có bằng đại học cũng xuất hiện trong các năm tiếp theo. Khi ứng dụng hẹn hò trở nên phổ biến, đơn vị này đóng website vào năm 2023 và chuyển sang hỗ trợ kỹ năng xây dựng quan hệ.

Với FirstDate, người dùng được đề nghị phản hồi sau mỗi lần ghép đôi, bao gồm việc hai bên có trao đổi liên lạc và gặp trực tiếp hay không. GovTech chưa công bố kế hoạch mở rộng dịch vụ cho công chúng.

Nguồn: FirstDate, Economic Times, The Daily Star, AsiaOne