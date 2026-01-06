Siêu xe, siêu sang tại Việt Nam hư vì đâu: Phuộc, gầm và 300 triệu đồng là cái giá của việc… ít chạy

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 219 phát sóng ngày 6/1 trên HTV9.





Trong chương trình Trên Ghế hôm nay, anh Lê Thượng Tiến, đại diện garage Auto’s Only ở TP HCM, sẽ chia sẻ những điều thú vị về việc sửa chữa xe sang và siêu xe tại Việt Nam.

Anh Lê Thượng Tiến - Đại diện garaga Auto's Only. Ảnh: FBNV

Bệnh thường gặp trên siêu xe

Tại Auto’s Only, với mỗi dòng xe chúng tôi đều phải đọc kỹ tài liệu để sửa chữa cho đúng và chuẩn nhất. Thực tế cho thấy, những hư hỏng thường gặp nhất trên xe siêu sang và siêu xe đa phần đều liên quan đến phần gầm. Bởi khi sử dụng trong điều kiện đường sá tại Việt Nam, đây là khu vực tiếp xúc nhiều nhất và cũng dễ hư hỏng nhất.

Với các mẫu siêu xe từ Lamborghini, Ferrari cho tới McLaren, tình trạng hư phuộc xảy ra khá phổ biến, thậm chí chỉ sau vài nghìn km. Có những xe thay phuộc mới nhưng chỉ sau khoảng một năm sử dụng lại tiếp tục hư. Nguyên nhân là do hành trình phuộc rất ngắn, khi xe lao vào ổ gà lớn sẽ bị dồn hết hành trình, áp suất tăng cao dẫn tới bị rò rỉ dầu và hỏng phuộc.

Siêu xe và nhiều mẫu xe sang tại Việt Nam thường gặp các bệnh liên quan đến hệ thống phuộc. Ảnh: MXH

Đa phần siêu xe sử dụng phuộc dầu thích ứng, có hệ thống van điều khiển độ cứng mềm theo chế độ lái. Chính sự nhạy cảm này khiến xe rất dễ hư hỏng khi gặp mặt đường xấu. Ngoài phuộc, các chi tiết khác như càng A, rotuyn và cao su gầm cũng thường xuyên bị ảnh hưởng.

Một yếu tố khác ít người để ý là siêu xe vốn là “đồ chơi”, không được sử dụng hằng ngày. Việc xe để lâu không chạy dễ gây hư hỏng hệ thống nhiên liệu như bơm xăng, bơm cao áp, đường ống, cảm biến áp suất, thậm chí kim phun do xăng đóng cặn. Tình trạng này không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà cũng rất phổ biến tại nước ngoài.

Ferrari 458 Italia

Ferrari 458 Italia có chi phí thay phuộc lên đến 300 triệu đồng.

Ferrari 458 Italia là mẫu xe từng được ưa chuộng tại Việt Nam cách đây khoảng 15-20 năm. Trong đó, đây có thể là chiếc xe có số odo thấp nhất Việt Nam khi mới chỉ lăn bánh hơn 10.000km.

Việc ít đi này cũng khiến xe bị hỏng. Bởi vì, xe đậu một chỗ nên mỗi năm hệ thống phuộc phải thay một lần. Chi phí để thay thế khoảng 300 triệu đồng.

Jaguar F-Type

Jaguar F-Type không có nhiều tại Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Jaguar F-Type là một chiếc xe thể thao có cảm giác lái thú vị. F-Type cho cảm giác lái rất Anh quốc, êm ái và rất cân bằng từ trước ra sau. Tuy nhiên, với một chiếc xe thể thao, người dùng cần nhiều hơn thế. Đây là lý do khiến mẫu xe này không được ưa chuộng tại Việt Nam, số lượng xe về nước không nhiều.

Nissan GT-R

Nissan GT-R là một mẫu xe JDM rất nổi tiếng, gắn liền với động cơ V6 tăng áp và hộp số ly hợp kép. Đây là một trong những biểu tượng của xe Nhật, và với phiên bản GT-R Nismo, nó từng là niềm đam mê của rất nhiều thế hệ, từ 7X, 8X cho tới 9X. Với Gen Z thì có thể không còn nhiều cảm xúc, nhưng riêng với mình – thuộc thế hệ 8X – đây thực sự là một chiếc xe mơ ước, nhìn thấy là cảm xúc dâng trào.

Điểm đặc biệt của GT-R nằm ở khối động cơ. Lốc máy nguyên bản có thể chịu được công suất lên tới khoảng 1.500 mã lực. Điều này hoàn toàn có cơ sở, bởi tại Nhật Bản hay Mỹ đã có nhiều xe được nâng cấp lên con số đó mà vẫn vận hành ổn định. Điều này thực sự “khủng khiếp”.

Động cơ của Nissan GT-R có thể nâng cấp lên tới 1.500 mã lực. Ảnh: Quốc Minh

Về thiết kế, GT-R gần như đã trở thành huyền thoại theo thời gian. Đường vuốt ở cột C là chi tiết khiến rất nhiều người mê mẩn, và đến thời điểm hiện tại, sau hàng chục năm nhìn lại, chiếc xe này vẫn rất đẹp.

Chiếc GT-R này được đưa về Auto’s Only để xử lý lỗi garanti ga cầm chừng, xe không giữ được vòng tua và bị nhịp lên nhịp xuống. Sau khi kiểm tra, thay thế cảm biến và vệ sinh lại hệ thống họng gió, hiện tại xe đã hoạt động ổn định trở lại.

Rolls-Royce

Rolls-Royce là thương hiệu siêu sang quen thuộc. Dòng xe này sử dụng khối động cơ V12 do BMW phát triển.

Khung gầm BMW trên xe Rolls-Royce được áp dụng rất nhiều công nghệ nhằm tạo ra không gian vận hành yên tĩnh và êm ái nhất. Khi tháo hệ thống phuộc hơi của xe, tôi thực sự bất ngờ vì phuộc của Rolls-Royce rất lớn, giúp một chiếc xe nặng như Rolls-Royce vẫn có thể lướt đi êm ái trên đường.

Khối động cơ V12 của Rolls-Royce cũng là một điểm đặc biệt, với khả năng triệt tiêu rung động gần như hoàn hảo. Trên mạng xã hội từng có nhiều video đặt một đồng xe lên động cơ Rolls-Royce rồi đề máy, đồng tiền vẫn đứng yên. Đây là điều mà không phải khối động cơ nào cũng có thể làm được.

Động cơ V12 6.75L trên Rolls-Royce được đánh giá là bền bỉ.

Tiếp theo là một chiếc Rolls-Royce cổ. Khi đưa về garage, xe có hiện tượng phát ra âm thanh lạ lúc khởi động. Sau khi tháo động cơ, các kỹ thuật viên phát hiện dầu nhớt đã bám khắp các chi tiết bên trong và khô đặc lại, giống như kẹo mạch nha. Điều này cho thấy khả năng rất cao xe đã bị thay nhầm nhớt không đúng phẩm cấp, thậm chí có thể không phải là nhớt đúng tiêu chuẩn dành cho động cơ.

Thông thường, rất hiếm khi thấy một động cơ V12 phải đại tu. Lý do là bởi động cơ V12 có mô-men xoắn lớn, hoạt động chủ yếu ở dải vòng tua thấp, đặc biệt trên các mẫu Rolls-Royce vốn không cần vận hành ở vòng tua cao. Chính vì vậy, những động cơ này thường rất bền, tôi gần như chưa từng gặp một chiếc Rolls-Royce nào phải làm máy.

Nhìn vào khung gầm, tôi rất bất ngờ vì đây là sự kết hợp tinh túy giữa cơ khí Đức và Anh. Chiếc xe này thuộc giai đoạn chuyển giao giữa kết cấu body-on-frame và unibody. Dù là unibody, nhưng hệ thống khung dọc chạy từ trước ra sau vẫn rất giống body-on-frame, với các thanh chịu lực được hàn trực tiếp vào thân xe.

Một chiếc Rolls-Royce vì thay sai dầu động cơ đang phải sửa chữa. Ảnh chụp màn hình

Chiếc Rolls-Royce này không sử dụng phuộc hơi mà dùng phuộc dầu điều khiển điện tử, với hệ thống cảm biến và van điều khiển giúp xe luôn êm ái trên mọi điều kiện đường sá. Xe được trang bị động cơ V12 dung tích 6.75L giống như những mẫu xe hiện nay. Toàn bộ động cơ nằm phía trước, truyền động dọc ra cầu sau.

Với chiều dài tổng thể rất lớn, việc sửa chữa một chiếc Rolls-Royce đòi hỏi phải có hệ thống cầu nâng đủ tốt để đảm bảo an toàn. Ở phía sau, hệ thống càng A được kết hợp với lò xo lớn và giảm chấn để triệt tiêu rung động khi xe đi qua ổ gà.

Bên dưới là hệ thống ống xả, gần như không phát ra tiếng ồn. Để đạt được độ yên tĩnh đó, Rolls-Royce phải sử dụng hệ thống pô có khả năng cách âm rất cao.

Mercedes-Maybach S 680

Chiếc Mercedes-Maybach S680 này đang gặp tình trạng rò rỉ dầu phuộc. Để kiểm tra chính xác hệ thống treo, chúng tôi buộc phải kết nối máy tính chuyên dụng để kiểm tra sâu hơn.

Mercedes-Maybach cũng là mẫu xe có thể bị hỏng phuộc.

Ở thời điểm hiện tại, Maybach S680 là một mẫu xe siêu sang có mức giá hợp lý, đặc biệt khi so với Rolls-Royce vốn có giá rất cao. Với những người yêu thích sự sang trọng, êm ái nhưng vẫn muốn một lựa chọn dễ tiếp cận hơn, S680 thực sự là phương án phù hợp.

Land Rover

Land Rover là một dòng SUV khá đặc biệt khi vừa có khả năng đi địa hình, off-road, vừa thể hiện sự sang trọng và đẳng cấp của chủ xe. Khi sử dụng tại Việt Nam, Land Rover cũng gặp không ít vấn đề.

Lỗi phổ biến nhất là hệ thống phuộc, đặc biệt với các xe dùng phuộc hơi. Phuộc êm không có nghĩa là có thể lao thẳng vào ổ gà. Bản chất phuộc hơi là một bóng cao su, nên khi gặp ổ gà hay mố cầu lớn, nếu không giảm tốc mà đi nhanh, áp suất nén lớn có thể làm phuộc bị vỡ.

Các mẫu xe Range Rover thường gặp vấn đề về phuộc và hệ thống làm mát. Ảnh: MXH

Ngoài phuộc, Land Rover còn thường gặp vấn đề ở hệ thống làm mát. Các đường ống nước giải nhiệt được làm bằng nhựa, sau thời gian sử dụng trong điều kiện khí hậu nóng ở Việt Nam sẽ bị giòn và dễ vỡ, gây rò rỉ nước. Nếu không phát hiện và dừng xe kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến quá nhiệt và hư hỏng động cơ.

Một điểm khá đặc biệt là trong tài liệu kỹ thuật của hãng gần như không có thông số đại tu động cơ. Ban đầu tôi nghĩ hãng muốn thay nguyên cụm máy, nhưng thực tế sử dụng cho thấy, nếu được bảo dưỡng đúng cách, rất hiếm khi Land Rover phải làm máy. Tôi từng biết một chiếc Land Rover máy dầu chạy tới 400.000km tại Việt Nam, và hoàn toàn có thể đạt nửa triệu km mà không cần đại tu.

Trong khi nhiều người thường cho rằng xe Anh không bền, thì thực tế cho thấy nếu bảo dưỡng đúng, lốc máy của Land Rover rất bền bỉ. Ngoài phuộc hơi, xe còn có thể gặp lỗi ở bơm phuộc, van chia và một số trường hợp là hộp điều khiển.

Porsche Panamera

Động cơ của Porsche có thể dùng chung với Audi. Ảnh: MXH

Đây là một chiếc Porsche Panamera sử dụng khối động cơ 3.6L V6. Một điểm rất là đặc biệt là chúng ta có thể bắt gặp động cơ này trên những chiếc Audi.

Tuy nhiên, két nước trên Panamera dày gần gấp đôi so với Audi. Điều này giúp việc dải nhiệt tốt hơn nên động cơ bền bỉ hơn trên Audi. Có thể thấy, người châu Âu khôn khéo thế nào khi cùng sử dụng chung động cơ nhưng trên mỗi dòng xe lại thay đổi một chút. Việc này có thể giúp họ bán được nhiều phụ tùng hơn, hoặc thay đổi độ bền động cơ tùy vào từng ý đồ của mỗi hãng xe.

Mercedes-AMG G 63

Mercedes-AMG G 63 thường gặp vấn đề về kim phun nhiên liệu.

Ngoài siêu xe, một mẫu xe thể thao gầm cao rất quen thuộc tại Việt Nam là Mercedes-AMG G 63.

Dòng xe này thường gặp lỗi khá phổ biến là hư hệ thống kim phun. Với khối động cơ V8, nhiều chủ xe thường chọn phương án tiết kiệm là hư kim nào thay kim đó. Tuy nhiên, kinh nghiệm của tôi nhận thấy cách làm này không thực sự đúng. Khi một kim phun đã hư, khả năng rất cao là toàn bộ 8 kim phun đều đã xuống cấp và có thể lần lượt hư theo. Vì thế, để động cơ hoạt động tốt cần thay toàn bộ 8 kim phun.