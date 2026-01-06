Video bí ẩn của Mitsubishi: Hé lộ SUV mạnh nhất thời gian tới?

Video bí ẩn của Mitsubishi: Hé lộ SUV mạnh nhất trong thời gian tới?

Mitsubishi vừa tung ra một đoạn video cực kỳ bí ẩn và ngay lập tức khiến mọi người đặt câu hỏi: liệu đây có phải SUV mạnh nhất của hãng trong thời gian tới?

Trong video, Mitsubishi chỉ hé lộ phần dáng xe với tông màu đen, thân hình to lớn, vuông vức và đậm chất off-road. Nhiều chi tiết cho thấy mẫu SUV này mang dáng dấp của Pajero huyền thoại, nhưng được làm mới theo phong cách hiện đại.

Điều thú vị là thiết kế của xe lại có nhiều nét gợi nhớ tới Mitsubishi Xforce, từ ngôn ngữ tạo hình cho tới các đường nét thân xe, cho thấy đây có thể là bước phát triển tiếp theo của dòng SUV Mitsubishi.

Theo những gì được hé lộ, mẫu xe này được định hướng ở phân khúc cao, thậm chí được cho là nhắm tới các đối thủ như Land Cruiser Prado. Chỉ với một video “thả thính”, Mitsubishi đã đủ khiến người hâm mộ tin rằng một chương mới của SUV Mitsubishi sắp bắt đầu.

Sony Honda Mobility trình làng mẫu SUV điện concept mới

Liên doanh Sony Honda Mobility (SHM) – hợp tác giữa tập đoàn Sony và Honda – vừa hé lộ một mẫu SUV điện concept mới tại sự kiện CES 2026, mở đường cho phiên bản thương mại dự kiến ra mắt sớm nhất vào năm 2028.

SHM cũng xác nhận sẽ bắt đầu giao xe điện Afeela 1 cho khách hàng vào cuối năm 2026, sau khi sản xuất thử nghiệm tại nhà máy Honda ở Mỹ và tổ chức các đợt lái thử cho người đặt trước.

Xe điện Afeela 1 có giá ngang ngửa với những mẫu xe điện đến từ Mercedes hay BMW. Ảnh: SHM.

Afeela 1 là mẫu ô tô điện cao cấp, định vị cạnh tranh với các thương hiệu sang như Mercedes và BMW, với giá bán ước tính trên 90.000 USD. Xe được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến, gồm hệ thống cảm biến hỗ trợ lái, camera và dải màn hình trải dài bảng táp-lô tích hợp các tiện ích giải trí.

Tuy nhiên, SHM chưa công bố chi tiết kỹ thuật của mẫu SUV mới, nhấn mạnh đây mới là giai đoạn khởi đầu thiết kế concept.

1 thương hiệu phụ tùng ô tô 65 năm tuổi phải đóng cửa nhà máy

Cooper Standard Automotive – nhà cung ứng linh kiện ô tô lâu đời 65 năm của Mỹ đã thông báo đóng cửa nhà máy tại New Lexington, bang Ohio do tình hình kinh doanh khó khăn kéo dài, trái với kỳ vọng hồi phục mạnh sau đại dịch.

Công ty sản xuất gioăng, hệ thống làm kín và linh kiện cao su này đang vật lộn với chi phí tăng cao, nhu cầu từ các hãng xe suy yếu và gánh nặng nợ tích tụ, khiến lợi nhuận bị bào mòn và không thể tận dụng đà hồi phục của ngành ô tô toàn cầu.

Quyết định đóng cửa, dự kiến hoàn tất vào giữa năm 2027, sẽ khiến khoảng 228 nhân viên bị sa thải. Cooper Standard cho biết sẽ đề nghị một số lao động chuyển sang làm việc tại cơ sở khác nếu đủ điều kiện.

Sự kiện này phản ánh áp lực ngày càng lớn lên các nhà cung cấp linh kiện ô tô, vốn dễ bị tổn thương khi các hãng xe lớn ép giá và chi phí đầu vào gia tăng.

Tổng hợp



