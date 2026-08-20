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Siêu ứng dụng "Made in Vietnam" mới toanh vượt mốc 5 triệu người dùng: Tất cả nhờ tính năng chưa từng có

H.Linh
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Gọi điện cho người chưa cài ứng dụng, họp nhóm 100 người miễn phí 2 tiếng... là những tính năng đáng chú ý của ứng dụng này.

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa cho biết ứng dụng Viettel Tammi đã vượt mốc 5 triệu người dùng chỉ sau thời gian ngắn ra mắt.

Khác với các ứng dụng đơn lẻ trước đây của Viettel, Tammi đóng vai trò lớp super-app phía trên, tích hợp gần 50 dịch vụ vào một giao diện duy nhất, vận hành bằng AI Agent thông minh. Kể từ khi thử nghiệm nội bộ và ra mắt, trong số 5 tính năng cốt lõi giới thiệu ban đầu, Tammi được người dùng đánh giá cao nhất ở tính năng call, chat, meeting.

Theo đó, Tammi giải quyết những hạn chế phổ biến của cuộc gọi Internet như giật, lag, mất tiếng hoặc suy giảm chất lượng khi kết nối không ổn định. Khác với các nền tảng OTT hoạt động tách biệt với hạ tầng viễn thông, Tammi kết hợp giữa lớp dịch vụ OTT và mạng lưới nội địa của Viettel, đồng thời vận hành trên các năng lực công nghệ lõi do Viettel làm chủ giúp tối ưu tốc độ xử lý- yếu tố quan trọng đảm bảo chất lượng các cuộc gọi miễn phí.

Một trong những tính năng khác biệt của ứng dụng này là gọi chéo App-to-Phone và Phone-to-App, cho phép người dùng Tammi gọi tới một số điện thoại thông thường chưa cài ứng dụng và ngược lại. Tính năng này mở rộng phạm vi kết nối của OTT ra ngoài cộng đồng người đã cài cùng một ứng dụng, đồng thời hỗ trợ người dùng trong những tình huống như sóng di động yếu nhưng vẫn có Wi-Fi hoặc khi kết nối roaming gặp gián đoạn.

Siêu ứng dụng "Made in Vietnam" mới toanh vượt mốc 5 triệu người dùng: Tất cả nhờ tính năng chưa từng có - Ảnh 1.

Tammi hỗ trợ cuộc gọi video nhóm lên đến 100 người đồng thời với thời lượng miễn phí tới 120 phút.

Một tính năng đáng chú ý khác là họp trực tuyến. Tammi hỗ trợ cuộc gọi video nhóm lên đến 100 người đồng thời với thời lượng miễn phí tới 120 phút, gấp 2-3 lần so với mốc 40-60 phút thông thường của các ứng dụng họp trực tuyến khác, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu từ lớp học đến hội nghị doanh nghiệp.

Được giới thiệu lần đầu tại MWC Barcelona tháng 3/2026 trước khi bước vào giai đoạn thử nghiệm nội bộ tại Việt Nam vào tháng 6/2026, mốc 5 triệu người dùng là bước khởi đầu trong định hướng của Viettel đưa Tammi trở thành nền tảng giao tiếp và cuộc sống số do người Việt phát triển, trong đó call và chat là những năng lực lõi để hình thành thói quen sử dụng hàng ngày của người dùng.
Tags

Viettel Tammi

siêu ứng dụng

App

chat

video call

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