NÓNG: Thu phí Ví điện tử 6.600 đồng/tháng và 66.000 đồng/tháng sẽ tạm dừng

Sáng 20/8, VETC và ePass cho biết dừng triển khai thu phí dịch vụ ví điện tử.

Sau những phản ánh của khách hàng về khoản phí quản lý Ví điện tử VETC, sáng nay, đơn vị này đã ra thông báo quyết định tạm dừng triển khai, đồng thời rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Thông báo này cũng nêu rõ, trong thực tế, hệ thống Ví VETC chưa thực hiện khoản thu phí nào tới thời điểm hiện tại.

"Chúng tôi thẳng thắn nhìn nhận rằng quá trình xây dựng, truyền thông và dự kiến áp dụng chính sách chưa đầy đủ, chưa đáp ứng kỳ vọng và chưa tạo được trải nghiệm tốt cũng như sự đồng thuận của khách hàng", thông báo VETC ghi rõ.

Phía đơn vị này cũng cung cấp một số thông tin liên quan đến khoản phí quản lý Ví điện tử như sau:

Tài khoản giao thông không thu phí: Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, tài khoản giao thông phải được kết nối với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử, thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng. Chính sách phí vừa qua liên quan đến Ví VETC - phương tiện thanh toán kết nối với tài khoản giao thông - không phải phí quản lý tài khoản giao thông hay phí sử dụng đường bộ.

Ví điện tử là dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và quản lý theo Thông tư 40/2024/TT-NHNN: Việc cung cấp dịch vụ đòi hỏi Ví VETC phải đầu tư hệ thống, thực hiện eKYC, bảo đảm an ninh, bảo mật, vận hành và đối soát 24/7, kết nối với ngân hàng, trả phí ngân hàng, các đơn vị chuyển mạch và duy trì toàn bộ số dư của khách hàng tại tài khoản bảo đảm thanh toán độc lập. Các ví khác nhau có hình thức thu phí khác nhau phù hợp với sản phẩm, dịch vụ và đặc thù khách hàng.

Ví điện tử không phải tài khoản tiền gửi: Theo quy định hiện hành, VETC không được trả lãi hoặc sử dụng số dư Ví của khách hàng để cho vay, đầu tư hay phục vụ hoạt động kinh doanh của VETC. Đây là các yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn cho tiền và giao dịch của khách hàng mà VETC có trách nhiệm tuân thủ.

Trong thời gian tới, ngoài việc công bố rõ các phương thức thanh toán hiện có và chi phí liên quan, VETC sẽ xây dựng mục tiêu và lộ trình kết nối thêm nhiều phương thức thanh toán, giúp khách hàng chủ động lựa chọn giải pháp phù hợp nhất.

Song song, VETC sẽ tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng, đơn vị chuyển mạch và đối tác liên quan; tối ưu hệ thống vận hành và đề xuất các chính sách nhằm giảm chi phí phát sinh. VETC cũng sẽ nghiên cứu, phát triển thêm các tiện ích và dịch vụ giá trị gia tăng, qua đó mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho khách hàng sử dụng Ví VETC.

Cũng trong sáng nay, Viettel Money thông báo dừng thu phí xử lý giao dịch qua trạm đối với khách hàng liên kết tài khoản giao thông ePass. Ví điện tử Viettel Money là phương tiện thanh toán kết nối với tài khoản giao thông của ứng dụng ePass thuộc Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam - VDTC).

Trước đó, VETC và Viettel Money cùng dự kiến áp dụng chính sách thu phí dịch vụ ví điện tử từ tháng 8. Mức phí mỗi tháng với người dùng cá nhân là 6.600 đồng; tổ chức, doanh nghiệp là 66.000 đồng.