Bắt đầu thu phí tại 5 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam: Hàng triệu tài xế chú ý!

Các tài xế chú ý thông tin này, kiểm tra tình trạng thẻ đầu cuối và bảo đảm nguồn tiền thanh toán phí sử dụng đường bộ sẵn sàng trước khi khởi hành.

Từ 14h00 ngày 14/8/2026, 5 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021–2025, đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang, chính thức tổ chức thu phí sử dụng đường bộ. Trong đó, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (VETC), thành viên liên danh vận hành, trực tiếp triển khai tại 4 dự án.

Năm dự án bắt đầu thu phí trong đợt này gồm Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, Hoài Nhơn – Quy Nhơn, Quy Nhơn – Chí Thạnh, Chí Thạnh – Vân Phong và Vân Phong – Nha Trang. VETC trực tiếp vận hành tại 4 dự án đầu tiên, đồng thời bố trí lực lượng sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ trên cả 5 dự án.

Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam từ Quảng Ngãi đến Nha Trang chính thức thu phí sử dụng đường bộ.

Việc đưa các dự án vào thu phí góp phần nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư và từng bước hình thành hệ thống thu phí kín liên tuyến trên trục Bắc – Nam. Với mô hình này, hệ thống ghi nhận điểm vào, điểm ra để xác định mức thu theo hành trình thực tế của phương tiện.

Trong phạm vi được phân công, VETC bố trí nhân sự thường trực, theo dõi hoạt động của hệ thống, phối hợp xử lý giao dịch, đối soát và hỗ trợ chủ phương tiện. Công tác vận hành được thực hiện cùng cơ quan quản lý, đơn vị quản lý tuyến, các thành viên liên danh và các bên liên quan nhằm bảo đảm hoạt động thu phí an toàn, ổn định, chính xác và minh bạch.

Đây là đợt thứ ba VETC trực tiếp tham gia vận hành thu phí tại các dự án cao tốc đầu tư công trong năm 2026. Trước đó, ngày 2/3, VETC triển khai tại 3 dự án Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn và Nghi Sơn – Diễn Châu. Ngày 15/7, doanh nghiệp tiếp tục vận hành 3 dự án Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng và Vạn Ninh – Cam Lộ.

Với 4 dự án được bổ sung trong tháng 8, VETC hiện trực tiếp tham gia vận hành thu phí tại tổng cộng 10 dự án thành phần cao tốc đầu tư công. Tính đến ngày 14/8/2026, doanh nghiệp đang vận hành 189 trạm thu phí với 998 làn ETC trên toàn quốc.

Đại diện VETC cho biết: “Việc trực tiếp tham gia vận hành 10 dự án thành phần cao tốc đầu tư công thể hiện mức độ sẵn sàng và kinh nghiệm của đội ngũ VETC. Chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ với Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị trong liên danh và các bên liên quan để duy trì hoạt động thu phí an toàn, ổn định, chính xác và minh bạch; góp phần khai thác hiệu quả hạ tầng cao tốc và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.”

Để hành trình trên các tuyến cao tốc mới được thuận lợi, VETC khuyến nghị chủ phương tiện kiểm tra tình trạng thẻ đầu cuối và bảo đảm nguồn tiền thanh toán sẵn sàng trước khi khởi hành.