'Siêu thực phẩm' của Việt Nam được người Nga cực ưa chuộng: Xuất khẩu tăng 72%, 100 quốc gia khác đều là bạn hàng quen thuộc

Một mặt hàng của Việt Nam đón tin vui từ Nga.

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Theo số liệu xuất khẩu của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch cá ngừ xuất khẩu sang Nga đạt khoảng 33,4 triệu USD, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm các thị trường lớn của cá ngừ Việt Nam trong cùng kỳ.

Đà tăng diễn ra khá đồng đều trong những tháng đầu năm. Điểm đáng chú ý là tăng trưởng không chỉ đến từ một vài đơn hàng riêng lẻ mà kéo dài liên tục trong nhiều tháng. Điều này cho thấy nhu cầu tại thị trường Nga đang có sự cải thiện rõ rệt và doanh nghiệp Việt Nam đang khai thác tốt hơn cơ hội tại đây.

Đối với ngành thủy sản, Nga là thị trường có tiềm năng lớn nhưng chưa được khai thác tương xứng. Người tiêu dùng Nga có truyền thống sử dụng nhiều sản phẩm thủy sản, trong đó có cá ngừ đóng hộp, cá ngừ đông lạnh và các sản phẩm chế biến tiện lợi.

Việc hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai bên trong việc mở rộng giao thương, tăng tính ổn định của chuỗi cung ứng và tìm kiếm thêm các cơ hội hợp tác dài hạn.

Bên cạnh đó, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á – Âu (VN-EAEU FTA) cũng đang là nền tảng quan trọng giúp nhiều mặt hàng Việt Nam, trong đó có thủy sản, tiếp cận thị trường Nga với điều kiện thuận lợi hơn.

Cá ngừ nhiều năm liền là nhóm hàng có giá trị xuất khẩu lớn thứ ba của ngành thủy sản Việt Nam, chỉ đứng sau tôm và cá tra. Trong giai đoạn 2019-2023, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ tăng từ 719 triệu USD lên 845 triệu USD, tương đương tăng 17%, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 3% mỗi năm. Năm 2024, xuất khẩu cá ngừ đạt 989 triệu USD, tăng 17% so với năm 2023. Sang năm 2025, kim ngạch giảm còn 924 triệu USD, thấp hơn 7% so với năm trước.

Hiện nay, các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam đã có mặt tại hơn 100 thị trường trên thế giới. Bốn thị trường tiêu thụ lớn nhất gồm Hoa Kỳ, EU, Trung Đông và các nước CPTPP, chiếm từ 82-86% tổng kim ngạch xuất khẩu cá ngừ.

Các loài cá ngừ xuất khẩu chủ yếu gồm cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to và cá ngừ vằn. Theo VASEP, nguồn lợi cá ngừ của Việt Nam tập trung chủ yếu tại vùng biển miền Trung và khu vực trung tâm Biển Đông, với trữ lượng ước trên 600 nghìn tấn. Trong đó, cá ngừ vằn chiếm hơn một nửa tổng nguồn lợi cá nổi. Sản lượng khai thác cá ngừ hằng năm đạt trên 200 nghìn tấn. Riêng cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to có trữ lượng bình quân trên 45 nghìn tấn, sản lượng khai thác từ 17.000-21.000 tấn mỗi năm và tập trung vào mùa vụ từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau. Cá ngừ vằn được khai thác quanh năm.