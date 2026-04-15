Siêu tàu chở dầu của một quốc gia ung dung vượt eo biển Hormuz trước lệnh phong toả của Mỹ

Theo Reuters, dẫn dữ liệu từ các nền tảng theo dõi tàu biển Kpler và MarineTraffic, tàu chở dầu Rich Starry đã di chuyển qua eo biển Hormuz trong ngày. Con tàu thuộc sở hữu của Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd.

Dữ liệu hành trình cho thấy Rich Starry từng bất ngờ đổi hướng và quay đầu trong thời gian ngắn khi tiến gần khu vực eo Hormuz, khiến giới quan sát thị trường vận tải dầu khí chú ý. Tuy nhiên sau đó, con tàu đã khôi phục lộ trình và tiếp tục di chuyển qua điểm nghẽn chiến lược này.

Theo dữ liệu vận tải, Rich Starry hiện đang chở khoảng 250.000 thùng methanol, được bốc hàng tại cảng Hamriyah (UAE). Việc con tàu vận chuyển hàng hóa từ một cảng không thuộc Iran được cho là yếu tố giúp nó không bị lực lượng Mỹ ngăn chặn.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết chiến dịch phong tỏa mà Washington triển khai chỉ nhắm vào các cảng của Iran và tàu thuyền ra vào các cảng này thay vì chặn toàn bộ tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz.

Không chỉ Rich Starry, một tàu chở dầu khác là Murlikishan cũng đã tiến vào eo biển Hormuz trong ngày, theo dữ liệu từ Kpler và LSEG. Con tàu này đang hướng đến Iraq, nơi dự kiến bốc hàng dầu nhiên liệu. Trước đó, tàu này từng được sử dụng để vận chuyển cả dầu Iran lẫn dầu Nga.

Hôm Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ “bắt đầu quá trình phong tỏa bất kỳ tàu nào cố gắng đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz.” Lệnh phong tỏa có hiệu lực từ 10 giờ sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ vào thứ Hai.

Tuy nhiên theo giải thích của CENTCOM, chiến dịch này sẽ chỉ áp dụng đối với tàu thuyền đi đến hoặc rời các cảng của Iran, bao gồm các cảng tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Lực lượng Mỹ khẳng định không cản trở quyền tự do hàng hải đối với các tàu chỉ quá cảnh qua eo biển để tới các cảng không thuộc Iran.

Eo biển Hormuz được xem là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi khoảng 20% lượng dầu giao dịch toàn cầu phải đi qua mỗi ngày. Vì vậy, mọi căng thẳng quân sự hoặc động thái kiểm soát hàng hải tại khu vực này đều có thể tác động trực tiếp tới thị trường dầu mỏ và chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.