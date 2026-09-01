Siêu sân vận động lên đến 100.000 chỗ, lớn gấp 2,5 lần sân Mỹ Đình: Cần tới 14.100 tấn thép tạo nên mái vòm cao gần 89m, tự động đóng mở trong 12 phút

Sân vận động này là nơi tổ chức nhiều trận đấu nhất World Cup 2026.

Sân vận động Dallas (hay AT&T Stadium) nằm tại Arlington, bang Texas (Mỹ), là sân nhà của đội bóng bầu dục Dallas Cowboys với diện tích khoảng gần 279.000m². Không chỉ sở hữu quy mô lớn, công trình còn được xem là một trong những sân vận động hiện đại và ấn tượng hàng đầu thế giới.

Trước khi dự án được khởi công vào tháng 9/2005, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 650 triệu USD. Tuy nhiên, chi phí cuối cùng đã vượt 1,2 tỷ USD, gần gấp đôi con số ban đầu.

Một phần kinh phí do hội đồng thành phố Arlington chi trả thông qua việc tăng thuế doanh thu, thuế lưu trú khách sạn và thuế thuê xe để góp khoản kinh phí 325 triệu USD.

Ông chủ Jerry Jones, với sự trợ giúp từ một khoản vay của giải NFL, đã gánh vác phần còn lại, nhưng khoản đầu tư của ông không dừng lại ở đó. Kể từ khi mở cửa vào tháng 5/2009, Jones đã đổ thêm 500 triệu USD nữa vào sân vận động.

Với sức chứa có thể lên tới 100.000 khán giả cùng hệ mái vòm đồ sộ, công trình trị giá hơn 1,2 tỷ USD đã trở thành một trong những sân vận động nổi bật của nước Mỹ. Đến FIFA World Cup 2026, Dallas Stadium tiếp tục thu hút sự chú ý khi được lựa chọn đăng cai nhiều trận đấu nhất trong số các sân vận động của giải.

Một trong những điểm gây ấn tượng mạnh nhất của Sân vận động Dallas là hệ kết cấu phía trên sân. Công trình được thiết kế với hai dầm thép dạng vòm khổng lồ chạy dọc toàn bộ chiều dài sân, tạo thành kết cấu chính đỡ mái.

Mỗi dầm dài khoảng 1.225 feet, tương đương hơn 373m, rộng khoảng 5m và sâu khoảng 10,7m. Hai dầm vươn cao khoảng 292 feet, tương đương gần 89m so với mặt sân.

Theo Walter P Moore, đơn vị đảm nhiệm vai trò kỹ sư kết cấu, riêng hệ mái sử dụng khoảng 14.100 tấn kết cấu thép. Hai dầm vòm này thuộc nhóm những kết cấu hộp vòm có nhịp dài nhất thế giới tại thời điểm công trình hoàn thành.

Mái sân vận động có khả năng đóng, mở và chỉ mất khoảng 12 phút để hoàn tất quá trình. Hệ thống sử dụng màng sợi thủy tinh phủ PTFE. Khi đóng, vật liệu này vẫn cho phép ánh sáng tự nhiên xuyên qua, qua đó giảm nhu cầu sử dụng ánh sáng nhân tạo vào ban ngày.

Thiết kế mái đóng mở giúp sân duy trì môi trường được kiểm soát trong điều kiện thời tiết bất lợi, đồng thời vẫn tạo cảm giác gần với một sân vận động ngoài trời khi thời tiết thuận lợi.

Không chỉ có mái, hai đầu sân còn được trang bị hệ thống cửa kính có thể vận hành. Mỗi cửa cao khoảng 129 feet, tương đương gần 39m, và rộng khoảng 180 feet, tương đương gần 55m. Khi công trình được đưa vào sử dụng, đây từng là một trong những hệ thống cửa kính đóng mở lớn nhất thế giới.

Hệ thống cửa kính này do công ty Haley-Greer tại Dallas thi công, góp phần tạo nên khả năng biến đổi linh hoạt giữa không gian trong nhà và ngoài trời của sân vận động.

Bên trong Sân vận động Dallas, công nghệ hiển thị được tích hợp ở nhiều khu vực. Hơn 3.000 màn hình LCD Sony được lắp đặt tại các phòng VIP, hành lang và khu dịch vụ, giúp khán giả có thể theo dõi diễn biến trận đấu từ nhiều vị trí khác nhau.

Điểm nhấn nổi bật nhất là bảng video Mitsubishi treo ở trung tâm sân. Khi ra mắt, hệ thống này từng được xem là màn hình HDTV lớn nhất thế giới.

Màn hình chính có hai mặt hướng về hai đường biên dọc, dài khoảng 49m và rộng 22m. Đây từng là màn hình độ phân giải HD lớn nhất thế giới trước khi bị vượt qua vào năm 2014 bởi màn hình tại Trường đua quốc tế Texas, có kích thước khoảng 66m x 28,8m.

Ngoài màn hình chính, Sân vận động Dallas còn có hai màn hình LED hướng về đường biên ngang, dài khoảng 16m và rộng 9m. Tuy nhiên, hệ thống màn hình này từng gây tranh cãi khi được cho là có thể cản trở một số cú đá phạt của cầu thủ bóng bầu dục.

Những hạng mục trên cho thấy Sân vận động Dallas được thiết kế không đơn thuần như một sân thi đấu mà còn là một tổ hợp thể thao – giải trí tích hợp công nghệ cao, trong đó kiến trúc, kết cấu và hệ thống hiển thị được kết hợp để tối ưu trải nghiệm của hàng chục nghìn khán giả.