'Siêu phường' hơn 197.000 dân ước thu nhập bình quân trên 120 triệu đồng/năm, gấp 1,2 lần trung bình toàn tỉnh

Ngày 16/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa năm 2025. Sau sắp xếp, tỉnh Thanh Hóa có 166 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 147 xã và 19 phường.

Theo Nghị quyết, phường Hạc Thành được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Phú Sơn, Lam Sơn, Ba Đình, Ngọc Trạo và Đông Sơn, Trường Thi, Điện Biên, Đông Hương, Đông Hải, Đông Vệ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đông Thọ, phường An Hưng.

Sau khi thành lập, phường có diện tích là 24,63 km2 và hơn 197.000 dân - quy mô lớn nhất toàn tỉnh sau sáp nhập. Vì vậy, đây được gọi là “siêu” phường của tỉnh Thanh Hóa sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa, chiều 6/8, Đảng bộ phường Hạc Thành đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hạc Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quảng cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hạc Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa)

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2020 - 2025 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp tạo điều kiện của các ban, sở, ngành cấp tỉnh, các phường, xã; Đảng bộ, Chính quyền và các tầng lớp Nhân dân phường Hạc Thành đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Trong đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt 9,19%; cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt mục tiêu Đại hội và hoàn thành sớm so kế hoạch.

Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của phường ước đạt 120,5 triệu đồng, gấp 1,2 lần thu nhập bình quân chung của tỉnh. Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ, giáo dục mũi nhọn, chuyển đổi số trong nhóm dẫn đầu của tỉnh. An sinh xã hội đảm bảo, tình hình lao động, việc làm ổn định, đời sống của nhân dân được nâng lên.

Đại hội đã nhất trí với phương hướng chung, gồm 19 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và 25 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Đảng bộ phường Hạc Thành trong nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng xác định rõ cần tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, đưa kinh tế phường phát triển với tốc độ cao, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn mới.

Với nền tảng là trung tâm đô thị tỉnh lỵ của tỉnh Thanh Hóa, có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, hạ tầng kinh tế - xã hội, con người và truyền thống lịch sử, văn hóa, phường Hạc Thành cần khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế đó để phát triển kinh tế theo hướng nhanh, đột phá và bền vững.

Theo đó, Hạc Thành cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích phát triển các ngành thương mại, dịch vụ chất lượng cao, phấn đấu xây dựng trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ và tài chính của khu vực Bắc Trung Bộ.

Song song với đó, phường phải đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch và quản lý đô thị; triển khai đồng bộ các dự án chỉnh trang đô thị, phát triển các khu đô thị mới, trung tâm thương mại, công trình công cộng; đặc biệt là phải tập trung, kiên quyết xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm, gây lãng phí theo đúng tinh thần Kết luận số 77 ngày 02/5/2024 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, với vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa, kinh tế của tỉnh, có số lượng doanh nghiệp lớn nhất tỉnh, Hạc Thành cần tạo ra môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Đồng thời, phường cần khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.