Siêu phẩm ADV 900cc ba xi-lanh số tự động giá rẻ không tưởng lộ diện quyết phá vỡ thế độc quyền xe châu Âu

Bước ra từ bục trưng bày xe ý tưởng danh giá tại Triển lãm Milan, mẫu xe đường trường việt dã Rhino RINO900 phiên bản 2026 vừa chính thức ra mắt cấu hình thương mại thực tế với mức giá được dự đoán khoảng 230 triệu đồng, trang bị động cơ ba xi-lanh thẳng hàng đi kèm hộp số tự động tối tân.

Giai đoạn nửa đầu năm 2026, thị trường xe máy việt dã đường trường (ADV) phân khối lớn chứng kiến những bước chuyển mình mang tính lịch sử. Nếu như trước đây, phân khúc xe địa hình cỡ lớn từ 800cc đến 1000cc luôn là thánh địa bất khả xâm phạm của các thương hiệu phương Tây hay Nhật Bản với mức giá đắt đỏ, thì giờ đây, cục diện đó đang bị lung lay dữ dội.

Tại đại lễ kỷ niệm 6 năm thành lập của thương hiệu QJMOTOR, hãng xe này đã khiến toàn bộ giới mộ điệu ngỡ ngàng khi chính thức trình làng phiên bản thương mại bằng xương bằng thịt của mẫu xe Rhino RINO900.

Đây chính là mẫu xe từng "gây bão" tại Triển lãm EICMA Milan hai năm trước dưới dạng xe ý tưởng, và việc nó được hiện thực hóa nhanh chóng với mức giá đồn đoán chỉ quanh mức 60 nghìn Nhân dân tệ (tương đương khoảng 232,2 triệu Việt Nam đồng) đã dội một gáo nước lạnh vào các ông lớn phân khúc xe nhập khẩu.

Thiết kế mang phong cách cơ khí viễn tưởng (mecha) cứng cáp phối hợp tư thế việt dã khí động học, độ hoàn thiện chi tiết sắc sảo và tiệm cận phân khúc cao cấp, không có cảm giác rẻ tiền.

Bước đột phá từ sàn diễn Milan đến đời thực

Khi lần đầu xuất hiện trên sàn diễn nước Ý, Rhino RINO900 nhận được không ít sự hoài nghi từ giới chuyên môn, đa số ý kiến cho rằng đây chỉ là chiêu trò phô diễn công nghệ của hãng xe Trung Quốc và không có khả năng thương mại hóa vì chi phí sản xuất quá cao.

Tuy nhiên, phiên bản thương mại vừa lộ diện đã giữ lại tới hơn 90% những nét tinh túy nhất từ bản gốc. Chiếc xe rũ bỏ hoàn toàn những lối mòn thiết kế bảo thủ của phân khúc ADV tầm trung hiện tại để khoác lên mình ngôn ngữ thiết kế cơ khí viễn tưởng (mecha) cực kỳ hầm hố.

Phần đầu xe sở hữu cụm đèn pha LED dạng thấu kính có tạo hình sắc sảo như những lưỡi dao, mang lại độ nhận diện và luồng ánh sáng cực mạnh khi di chuyển trong đêm. Những đường cắt xẻ lập thể trải dài từ bình xăng cho đến phần đuôi xe tạo nên một phom dáng cơ bắp cuồn cuộn nhưng không hề cồng kềnh, nặng nề.

Độ hoàn thiện của các chi tiết nhựa mờ, khung sườn và công nghệ sơn phủ trên RINO900 đạt độ khít và tinh xảo rất cao. Thần thái và sự uy nghiêm tổng thể của chiếc xe hoàn toàn đủ sức đứng chung mâm với những mẫu xe đường trường cao cấp có giá trị cao hơn gấp nhiều lần.

Khối động cơ 900cc ba xi-lanh thẳng hàng mang lại trải nghiệm vượt trội với độ rung cực nhỏ, vận hành tuyến tính ở tốc độ cao tốt hơn hai xi-lanh và trọng lượng nhẹ, mô-men xoắn dồi dào hơn bốn xi-lanh.

Vũ khí tối thượng: Cấu hình động cơ ba xi-lanh và hộp số tự động cứu cánh cho biker

Bên cạnh cuộc cách mạng về ngoại hình, hệ truyền động chính là vũ khí tối thượng giúp Rhino RINO900 tự tin định hình lại cuộc chơi. Xe được trang bị khối động cơ ba xi-lanh thẳng hàng, dung tích 900cc - một cấu hình động cơ vô cùng lý tưởng cho dòng xe ADV.

Động cơ ba xi-lanh sở hữu những đặc tính ưu việt khi trung hòa được nhược điểm của cả dòng hai xi-lanh lẫn bốn xi-lanh: Nó cho khả năng triệt tiêu rung động vượt trội, vận hành mượt mà ở dải tốc độ cao giúp người lái không bị tê tay chân khi chạy tour đường dài, đồng thời lại có trọng lượng nhẹ và mô-men xoắn ở dải vòng tua thấp cực kỳ dồi dào để vượt qua các địa hình trắc trở.

Đặc biệt, sự xuất hiện của hộp số tự động thông minh trên một mẫu ADV cỡ lớn đã giải quyết triệt để điểm nghẽn lớn nhất của các tín đồ xê dịch. Khác với những chiếc xe số sàn truyền thống đòi hỏi người lái phải liên tục bóp côn, chuyển số bằng tay và chân - một cực hình thực sự khi gặp phải tình trạng tắc đường đô thị hoặc khi phải thực hiện các pha leo dốc gắt, hộp số tự động trên RINO900 cho phép người điều khiển chỉ cần vặn ga là đi, giảm ga là trượt.

Logic sang số được tinh chỉnh vô cùng mượt mà, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng giật cục, khựng máy, giúp ngay cả các tay lái mới, nữ giới hay những người chạy xe lâu năm muốn tìm kiếm sự thảnh thơi đều có thể dễ dàng thuần hóa khối động cơ gần 1000 phân khối này.

Tích hợp loạt công nghệ an toàn gồm ABS hai kênh, kiểm soát lực kéo TCS; trang bị tiện nghi gồm màn hình màu HD, khóa thông minh, sưởi tay lái, cảm biến áp suất lốp và hệ thống giảm xóc trước sau điều chỉnh linh hoạt.

Cấu hình công nghệ ngập tràn đối đầu sòng phẳng với xe châu Âu

QJMOTOR vốn nổi tiếng với triết lý nhồi nhét cấu hình và RINO900 cũng không ngoại lệ khi toàn bộ các công nghệ hỗ trợ người lái tân tiến nhất đều được trang bị tiêu chuẩn. Về mặt an toàn, xe sở hữu hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh kết hợp cùng kiểm soát lực kéo TCS, giúp tối ưu hóa khả năng bám đường và sửa sai cho người lái khi đi qua các điều kiện địa hình trơn trượt như đường mưa hay đường cát sỏi.

Hệ thống giảm xóc trước sau của xe đều là loại có thể điều chỉnh toàn phần hành trình và độ nén, mang lại sự êm ái tối đa khi đi phố hằng ngày nhưng vẫn đủ cứng cáp, chịu lực tốt khi chuyển sang chế độ chạy việt dã (off-road). Ngoài ra, các tiện nghi cao cấp như màn hình màu hiển thị thông minh độ nét cao, hệ thống khóa thông minh Smartkey, sưởi ấm tay lái và cảm biến áp suất lốp đều có mặt đầy đủ mà không bắt người dùng phải chi thêm tiền để nâng cấp.

Mặc dù sở hữu những thông số và trang bị vô cùng lý tưởng, Rhino RINO900 vẫn phải đối mặt với những thách thức không nhỏ của một mẫu xe vừa bước ra từ bản vẽ ý tưởng. Trước hết, mức giá quanh 60 nghìn Nhân dân tệ mới chỉ là thông tin rò rỉ trong giới và chưa được nhà máy xác nhận chính thức.

Thêm vào đó, việc ứng dụng một hệ truyền động kết hợp giữa ba xi-lanh và hộp số tự động hoàn toàn mới sẽ đặt ra một dấu hỏi lớn về độ bền bỉ, tính ổn định của các linh kiện điện tử và tỷ lệ lỗi vặt khi vận hành dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt theo thời gian.

Cuối cùng, việc xây dựng một chuỗi cung ứng phụ tùng thay thế và hệ thống xưởng bảo dưỡng chuyên nghiệp cho một mẫu xe phân khối lớn phức tạp như RINO900 chắc chắn sẽ cần một khoảng thời gian dài để hoàn thiện.

Tham khảo: Moto Fine