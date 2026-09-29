Siêu máy bay quân sự dài 47m, sải cánh 50m từng hạ cánh tại Tân Sơn Nhất, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt liên quan đến ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

Một chiếc máy bay quân sự lần đầu tiên xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất với nhiệm vụ quan trọng.

Máy bay vận tải quân sự Y-20A. Ảnh: QĐND.

Trưa 25/4/2025, một chiếc máy bay vận tải quân sự Y-20A của Trung Quốc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đưa 118 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đến Việt Nam tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây cũng là lần đầu tiên mẫu máy bay này xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, theo dữ liệu của cơ sở ảnh hàng không Planespotters.

Máy bay quân sự dài gần 47m

Y-20, có tên gọi Kunpeng, là dòng máy bay vận tải quân sự hạng nặng do Trung Quốc tự phát triển. Máy bay được đưa vào biên chế Không quân Trung Quốc từ tháng 7/2016, đánh dấu bước phát triển trong năng lực vận tải đường không chiến lược của lực lượng này.

Phiên bản Y-20A có chiều dài khoảng 47m, sải cánh khoảng 50m và chiều cao khoảng 15m. Với kích thước này, máy bay có thân rộng, cánh lớn và khoang hàng được thiết kế để vận chuyển các loại hàng hóa, phương tiện quân sự cồng kềnh. Kích thước này cũng tương đương với Il-76 của Liên Xô và C-17 của Mỹ.

Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố, Y-20 có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 220 tấn, trong khi tải trọng hàng hóa có thể đạt khoảng 66 tấn, tầm bay tối đa 7.800 km. Đây là dòng máy bay được phát triển để thực hiện các nhiệm vụ vận tải đường dài, chuyên chở cả binh sĩ lẫn trang thiết bị quân sự.

Bốn động cơ phản lực, chở được hàng nặng

Y-20A sử dụng 4 động cơ phản lực cánh quạt kép D-30KP-2 do Nga phát triển. Đây là loại động cơ cũng được sử dụng trên một số máy bay vận tải quân sự khác, trong đó có Ilyushin Il-76.

Với cấu hình này, Y-20 có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 800 km/h. Một số thông số được công bố cho dòng máy bay cho thấy tầm bay thay đổi đáng kể theo tải trọng và cấu hình nhiên liệu. Tài liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá Y-20A có tầm hoạt động ước tính khoảng 2.400 hải lý, tương đương 4.450 km.

Khoang hàng của Y-20 được thiết kế để vận chuyển nhiều loại trang thiết bị quân sự, từ hàng hóa và phương tiện đến các thiết bị hạng nặng. Máy bay cũng có thể thực hiện nhiệm vụ thả hàng tiếp tế và đưa lực lượng đổ bộ đường không tới khu vực được chỉ định. Thông tin do truyền thông quân đội Trung Quốc công bố cho thấy Y-20 từng tham gia các cuộc diễn tập thả hàng nặng và vận chuyển binh sĩ.

Chở 118 quân nhân Trung Quốc tới Việt Nam

Trong chuyến bay đến Tân Sơn Nhất ngày 25/4/2025, chiếc Y-20A mang theo 118 cán bộ, chiến sĩ thuộc PLA. Sau khi đến TP.HCM, đoàn quân nhân Trung Quốc được đưa tới Bình Dương để luyện tập, trước khi tham gia hợp luyện cùng lực lượng vũ trang Việt Nam, Lào và Campuchia trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sự xuất hiện của Y-20A tại Tân Sơn Nhất cho thấy dòng vận tải cơ hạng nặng này đã được sử dụng trong các chuyến bay quốc tế phục vụ nhiệm vụ đưa quân nhân và trang thiết bị ra nước ngoài. Với chiều dài khoảng 47m, sải cánh 50m và tải trọng tối đa được công bố lên tới 66 tấn, Y-20 là một trong những phương tiện vận tải đường không chủ lực của Không quân Trung Quốc.