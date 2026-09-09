Siêu đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD chưa từng có của Việt Nam đoạn đi qua Hải Phòng có diễn biến mới

Phường Lê Đại Hành (Hải Phòng) dự kiến thu hồi đất của khoảng 500 hộ dân để triển khai Dự án tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh.

Phối cảnh ga Hạ Long tại khu Công viên Tri thức toàn cầu, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh.

Theo Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư phường Lê Đại Hành (Hải Phòng), trong hai ngày 4 và 6/9, phường đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 120 hộ dân có đất thuộc dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh đoạn qua địa bàn phường. Tổng số tiền chi trả là 43 tỷ đồng, theo Báo Hải Phòng.

Đây là đợt chi trả đầu tiên trong năm 2026 của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư phường Lê Đại Hành đối với dự án này.

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đi qua địa bàn phường Lê Đại Hành với chiều dài khoảng 6,68 km, qua các tổ dân phố Trụ Thượng, Tân Phong, Tân Dân, Đại và An Lạc. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 45 ha.

Để thực hiện dự án, phường Lê Đại Hành dự kiến thu hồi đất của khoảng 500 hộ dân. Đến nay, phường đã hoàn thành việc công khai thông tin dự án đến các tổ chức, cá nhân. Đa số các hộ dân có diện tích đất bị thu hồi đều đồng thuận với chủ trương triển khai dự án.

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (Tập đoàn VinGroup) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương trên 5,6 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Tuyến đi qua 4 địa phương: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, có chiều dài 120 km. Điểm đầu đặt tại ga Cổ Loa (thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate, Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long (khu Công viên Tri thức toàn cầu, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh).

Tuyến sẽ đi qua 3 ga trung chuyển gồm Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh), cùng 1 depot (trung tâm kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng và lưu đỗ tàu) tại ga cuối Hạ Long.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác thương mại trong năm 2028, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Ninh xuống còn khoảng 23 phút, nhanh gấp 5–7 lần so với hiện nay.

Là tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên triển khai tại Việt Nam, tuyến Hà Nội - Quảng Ninh tạo động lực mạnh mẽ cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.﻿