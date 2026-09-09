HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Siêu đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD chưa từng có của Việt Nam đoạn đi qua Hải Phòng có diễn biến mới

Dương Dương
|

Phường Lê Đại Hành (Hải Phòng) dự kiến thu hồi đất của khoảng 500 hộ dân để triển khai Dự án tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh.

Siêu đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD chưa từng có của Việt Nam đoạn đi qua Hải Phòng có diễn biến mới - Ảnh 1.

Phối cảnh ga Hạ Long tại khu Công viên Tri thức toàn cầu, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh.

Theo Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư phường Lê Đại Hành (Hải Phòng), trong hai ngày 4 và 6/9, phường đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 120 hộ dân có đất thuộc dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh đoạn qua địa bàn phường. Tổng số tiền chi trả là 43 tỷ đồng, theo Báo Hải Phòng.

Đây là đợt chi trả đầu tiên trong năm 2026 của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư phường Lê Đại Hành đối với dự án này.

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đi qua địa bàn phường Lê Đại Hành với chiều dài khoảng 6,68 km, qua các tổ dân phố Trụ Thượng, Tân Phong, Tân Dân, Đại và An Lạc. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 45 ha.

Để thực hiện dự án, phường Lê Đại Hành dự kiến thu hồi đất của khoảng 500 hộ dân. Đến nay, phường đã hoàn thành việc công khai thông tin dự án đến các tổ chức, cá nhân. Đa số các hộ dân có diện tích đất bị thu hồi đều đồng thuận với chủ trương triển khai dự án.

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (Tập đoàn VinGroup) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương trên 5,6 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Tuyến đi qua 4 địa phương: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, có chiều dài 120 km. Điểm đầu đặt tại ga Cổ Loa (thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate, Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long (khu Công viên Tri thức toàn cầu, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh).

Tuyến sẽ đi qua 3 ga trung chuyển gồm Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh), cùng 1 depot (trung tâm kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng và lưu đỗ tàu) tại ga cuối Hạ Long.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác thương mại trong năm 2028, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Ninh xuống còn khoảng 23 phút, nhanh gấp 5–7 lần so với hiện nay.

Là tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên triển khai tại Việt Nam, tuyến Hà Nội - Quảng Ninh tạo động lực mạnh mẽ cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.﻿

Tiết lộ “chuyện hậu cần” của Dự án Đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD do Vingroup đầu tư
Tags

Đường sắt cao tốc

hà nội

quảng ninh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

02:44
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

01:23
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại