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Tiết lộ “chuyện hậu cần” của Dự án Đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD do Vingroup đầu tư

Khánh Nguyên
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Thông tin về nguyên, nhiên vật liệu, hoá chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của Dự án Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Tiết lộ “chuyện hậu cần” của Dự án Đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD do Vingroup đầu tư - Ảnh 1.

Dự án Đường sắt tốc độ cao do Vingroup đầu tư dự kiến khai thác vào cuối năm 2028.

Máy móc thiết bị thi công phải mới 85% trở lên

Báo cáo Đánh giá Tác động môi trường (ĐTM) của Dự án Đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh đang được đưa ra tham vấn cộng đồng. Báo cáo đã tiết lộ về câu chuyện “hậu cần” phục vụ việc thi công và vận hành của tuyến đường sắt tốc độ cao này.

Theo đó, quá trình thi công tuyến đường và các hạng mục phụ trợ tuyến đường gồm nhà ga, bãi đỗ tài, depot… sẽ cần các vật liệu xây dựng như bê tông, đá dăm các loại, xi măng, cáp ngầm, sắt thep các loại, hệ thống ống bê tông các loại…

Chủ đầu tư dự tính, các loại nguyên vật liệu này được mua từ các đơn vị cung cấp trên địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tuỳ khu vực bố trí công trường, nhà cung ứng sẽ được lựa chọn để tối ưu hiệu quả kinh tế và quãng đường vận chuyển ngắn nhất, trung bình khoảng 20 km từ nơi cung ứng tới công trường.

Về nhiên liệu phục vụ thi công xây dựng, đầu tiên là dầu Diezel cho máy móc và thiết bị thi công. Dầu Diezel sẽ được mua từ các cửa hàng bán xăng dầu trên địa bàn các xã, phường dự án chạy qua hay nơi đặt công trường. Dự án sẽ mua cả dầu tại các cửa hàng xăng dầu vùng lân cận nếu đáp ứng hiệu quả kinh tế và quãng đường vận chuyển ngắn.

Nước sẽ phải được cấp cho sinh hoạt của cán bộ, công nhân tham gia xây dựng dự án, hoạt động thi công xây dựng, bao gồm cả nước rửa xe và chống bụi và hoạt động của các trạm trộn bê tông.

Về danh mục máy móc thi công, Báo cáo ĐTM đưa ra danh mục lên tới gần 60 loại máy móc trang thiết bị. Theo báo cáo, các thiết bị máy móc phải được đơn vị thi công kết hợp cùng chủ đầu tư kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào sử dụng. Các máy móc thiết bị phải còn mới 85% trở lên.

Đã rõ nhu cầu điện

Trong giai đoạn thi công, nhu cầu sử dụng điện dựa vào số lượng cũng như chủng loại máy móc thiết bị thi công và định mức sử dụng điện của máy móc, thiết bị thi công. Nguồn cấp điện được lấy từ nguồn điện của điện lực Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Trong giai đoạn vận hành, nguồn điện cấp cho tàu và cho hoạt động văn phòng, nhà ga, depot được lấy từ điện lưới quốc gia, qua các trạm biến áp cung cấp đến từng khu vực.

Theo báo cáo, nhu cầu sử dụng điện dự kiến cho giai đoạn 2028-2029 là 39.986.398kWh. Trong giai đoạn 2030-2034, nhu cầu là 51.093.731 kWh, giai đoạn 2035-2039 là 91.080.130kWh, giai đoạn 2040-2044 là 99.965.996kWh, giai đoạn 2045-2049 là 139.952.394kWh, giai đoạn từ 2050 là 139.952.394kWh.

Theo các chuyên gia, nguồn cung ứng điện cho đường sắt tốc độ cao phải có độ ổn định cao, công suất lớn, khả năng điều chỉnh linh hoạt.

Mạng lưới truyền tải điện và các trạm biến áp phải được bố trí dọc tuyến để cung câp cho đoàn tàu, trung tâm điều hành, thông tin tín hiệu, điều hòa nhà ga, chiếu sáng, hệ thống an toàn, bảo trì và các tổ hợp logistics liên quan.

Như vậy, muốn vận hành đường sắt tốc độ cao, phải tăng tốc đầu tư các dự án nguồn điện mới, đặc biệt là các nguồn điện linh hoạt, các trung tâm lưu trữ năng lượng và hệ thống truyền tải liên vùng quy mô lớn.

Hạ tầng điện cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam: Kinh nghiệm từ Trung Quốc cho thấy điều gì?
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