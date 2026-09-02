Siêu đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD chưa từng có của Việt Nam do Vingroup đầu tư: Sử dụng công nghệ điều khiển đang được dùng tại châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc, tự động hãm khẩn cấp

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh ghi nhận việc áp dụng đồng bộ nhiều công nghệ vận hành và xây dựng tiên tiến. Nổi bật trong đó là hệ thống thông tin tín hiệu ERTMS/ETCS cấp độ 2 phục vụ tốc độ chạy tàu 350 km/h.

Phối cảnh nhà ga Cổ Loa, Hà Nội. (Ảnh: Vingroup)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) vừa công bố Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho siêu dự án Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh .

Theo hồ sơ báo cáo, tuyến đường sắt có tổng chiều dài 121 km, đi qua địa phận 4 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tốc độ thiết kế của tuyến chính là 350 km/h , riêng đoạn đi qua Hà Nội có tốc độ thiết kế là 120 km/h.

Để kiểm soát tốc độ này, dự án sử dụng hệ thống thông tin tín hiệu ERTMS/ETCS cấp độ 2/CTCS-3 . Đây là công nghệ điều khiển chạy tàu tiên tiến, tương đương với các hệ thống đường sắt tốc độ cao đang được vận hành tại Châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc. Ưu điểm vượt trội của công nghệ này là khả năng tự động hãm khẩn cấp ngay khi phát hiện chướng ngại vật trên đường ray.﻿

Về phương tiện, tuyến sử dụng đoàn tàu động lực phân tán (EMU) điện khí hóa. Mỗi đoàn tàu được tổ hợp từ 7-8 toa, cung cấp sức chứa lớn với trên 600 hành khách mỗi chuyến.

Về hạ tầng kết cấu, đoạn đi trên cao bằng cầu cạn có chiều dài 117,08 km. Kiến trúc tầng trên của chính tuyến sử dụng ray hàn dài 60kg/m và nền đường tấm bản bê tông, không sử dụng đá ballast.

Dự án xây dựng 9 cầu lớn vượt các sông: Đuống, Thái Bình, Kinh Thầy, Đá Vách, Sinh, Uông, Hốt. Các công trình này áp dụng kết cấu dầm hộp đúc hẫng cân bằng với nhịp lớn (lên tới 100m) để đáp ứng yêu cầu về tĩnh không thông thuyền.

Đối với công tác an toàn và phòng chống thiên tai, các đoạn cầu cạn được thiết kế lắp đặt hệ thống lan can chống trật bánh (derailment guards). Nhà ga thuộc công trình trọng điểm về phòng chống động đất, được thiết kế áp dụng biện pháp chống động đất tăng thêm một cấp so với tiêu chuẩn.

Dọc tuyến đường sắt được bố trí hệ thống đo gió, lượng mưa và cảm biến địa chấn để truyền dữ liệu về trung tâm điều hành. Hệ thống điều khiển và thu thập dữ liệu (SCADA) được sử dụng để giám sát tải điện, nhiệt độ tại các trạm biến áp và tự động ngắt điện khi có sự cố.﻿

Về các hạng mục công trình bảo vệ môi trường, các đoạn tuyến đi qua khu dân cư được lắp đặt tường cách âm và trồng cây xanh tại hành lang an toàn đường sắt. Các trạm xử lý nước thải tại hệ thống nhà ga và Depot áp dụng công nghệ màng lọc sinh học MBR, đèn UV khử trùng và cột lọc than hoạt tính. Tại khu vực Depot Hạ Long Xanh, hệ thống xử lý khí thải buồng phun sơn sử dụng tháp hấp phụ than hoạt tính với công suất 25.000 m3/giờ.

﻿Dự án có tổng vốn đầu tư 147.370 tỷ đồng và đã khởi công ngày 12/4/2026. Hiện nay, dự án đang được tập trung thi công hạng mục khoan cọc nhồi vượt các sông trên tuyến.﻿