HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Siêu đường sắt 85.000 tỷ nối thẳng Thủ Thiêm - sân bay Long Thành chuẩn bị khởi công

Hân Dao
|

TP.HCM đang tăng tốc toàn bộ thủ tục để khởi công tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành trước ngày 2/7/2026, mở ra trục giao thông chiến lược kết nối trung tâm thành phố với sân bay lớn nhất cả nước.

- Ảnh 1.

TP.HCM vừa yêu cầu các sở ngành “chạy nước rút” để hoàn tất thủ tục pháp lý, chuẩn bị khởi công dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành trước ngày 2/7/2026. Đây được xem là một trong những siêu dự án hạ tầng quan trọng nhất khu vực phía Nam trong giai đoạn tới.

- Ảnh 2.

Theo phương án mới nhất, toàn tuyến được quy hoạch 19 nhà ga, gồm 2 ga ngầm và 17 ga trên cao. (Ảnh minh họa: Phan Thương)

Tuyến đường sắt có chiều dài gần 48 km, đi qua TP.HCM và Đồng Nai, với tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 85.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến sẽ kết nối trực tiếp khu đô thị Thủ Thiêm với sân bay quốc tế Long Thành, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển.

Theo phương án mới nhất, toàn tuyến được quy hoạch 19 nhà ga, gồm 2 ga ngầm và 17 ga trên cao. Việc giảm bớt số ga trung gian nhằm tối ưu tốc độ khai thác và tăng hiệu quả vận hành tàu tốc hành ra sân bay.

- Ảnh 3.

Tuyến đường sắt có chiều dài gần 48 km, đi qua TP.HCM và Đồng Nai, với tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 85.000 tỷ đồng

TIN LIÊN QUAN

Đáng chú ý, ga Thủ Thiêm sẽ trở thành đầu mối giao thông đặc biệt khi kết nối trực tiếp với Metro số 2 và các tuyến đường sắt tương lai. Hành khách có thể đi thẳng từ trung tâm TP.HCM đến Long Thành mà không cần trung chuyển.

Để đẩy nhanh tiến độ, dự án đã được bổ sung vào danh mục áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188 của Quốc hội, cho phép rút ngắn nhiều thủ tục đấu thầu và chuẩn bị đầu tư.

Song song đó, TP.HCM và Đồng Nai cũng đang chuẩn bị công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời nghiên cứu phát triển các khu đô thị TOD quanh nhà ga nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất và thu hút đầu tư.

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ khai thác giai đoạn 1 vào cuối năm 2026, còn tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dự kiến vận hành vào giai đoạn 2030 - 2031.

Tags

đường sắt

sân bay Long Thành

ga Thủ Thiêm

siêu đường sắt 85.000 tỷ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

01:44
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại