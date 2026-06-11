Siêu du thuyền được ví như "thành phố nổi" đầu tiên thế giới: Chứa tới 80.000 người, có cả bệnh viện, trường học và sân vận động 15.000 ghế

Dài gần 2 km nhưng có sức chứa lên tới 80.000 người, sở hữu đầy đủ bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại,... con thuyền này được kỳ vọng sẽ trở thành "thành phố nổi" đầu tiên trên thế giới.

“Thành phố nổi” giữa đại dương rộng lớn

Trong nhiều thập kỷ qua, ngành công nghiệp du thuyền liên tục chứng kiến những cuộc đua về quy mô. Các hãng tàu không ngừng phát triển những con tàu lớn hơn, sang trọng hơn với hàng loạt tiện ích cao cấp nhằm thu hút du khách.

Và mới đây, một dự án mang tên Freedom Ship đang hướng tới mục tiêu còn tham vọng hơn nhiều là xây dựng một thành phố nổi có thể vận hành độc lập giữa biển khơi.

Tàu Freedom Ship

Nếu được hiện thực hóa, Freedom Ship sẽ trở thành công trình nổi lớn nhất thế giới. Theo thiết kế, con tàu dài khoảng 1,8 km, rộng 228 m, lớn hơn nhiều công trình biểu tượng nổi tiếng nếu xét về chiều dài.

Với quy mô này, Freedom Ship không còn đơn thuần là một phương tiện vận tải biển mà được xem như một đô thị thu nhỏ.

Điểm đặc biệt của dự án nằm ở khả năng tiếp nhận tới 80.000 người cùng lúc. Trong đó có khoảng 50.000 cư dân thường trú, 10.000 khách du lịch hoặc khách tham quan ngắn ngày và khoảng 20.000 nhân viên, thủy thủ đoàn đảm nhận việc vận hành toàn bộ hệ thống.

Con số này tạo nên sự khác biệt rất lớn so với các siêu du thuyền hiện nay. Tàu Icon of the Seas - du thuyền lớn nhất thế giới đang hoạt động có sức chứa khoảng 7.600 hành khách. Điều đó đồng nghĩa Freedom Ship được thiết kế với quy mô lớn gấp hơn 10 lần.

Theo đơn vị phát triển, cuộc sống trên Freedom Ship không mang màu sắc của một kỳ nghỉ kéo dài mà giống như cuộc sống đô thị thông thường được đặt trong một môi trường luôn di chuyển. Người dân có thể sở hữu nhà ở cố định, làm việc tại văn phòng, sử dụng các dịch vụ công cộng và sinh hoạt như trên đất liền.

Hệ thống trường học có sẵn từ cấp tiểu học đến đại học

Con tàu sẽ được chia thành nhiều khu chức năng riêng biệt, bao gồm khu dân cư, khu thương mại, khu dịch vụ khách sạn và trung tâm cộng đồng. Hệ thống xe điện nội bộ được xây dựng để giúp cư dân di chuyển thuận tiện trên toàn bộ chiều dài gần 2 km của tàu.

Một trong những ý tưởng đáng chú ý nhất là Freedom Ship sẽ không neo đậu cố định tại một quốc gia nào.

Thay vào đó, nó liên tục di chuyển quanh thế giới và dự kiến hoàn thành một vòng hành trình toàn cầu trong khoảng từ hai đến ba năm. Điều này cho phép cư dân vừa duy trì cuộc sống thường nhật, vừa trải nghiệm nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau.

Có cả bệnh viện, trường học và sân vận động siêu rộng

Để có thể hoạt động như một thành phố thực thụ, Freedom Ship được lên kế hoạch tích hợp đầy đủ các tiện ích thiết yếu mà cư dân cần trong cuộc sống hằng ngày.

Trong lĩnh vực giáo dục, dự án dự kiến xây dựng hệ thống trường học từ cấp tiểu học đến đại học. Ngoài các lớp học truyền thống, trên tàu còn có thư viện, phòng nghiên cứu, xưởng thực hành và các chương trình đào tạo dành cho người trưởng thành. Điều này giúp các gia đình có thể sinh sống lâu dài mà không gặp trở ngại về học tập.

Bên cạnh đó, một bệnh viện hiện đại với đầy đủ các chuyên khoa cũng sẽ được xây dựng để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của hàng chục nghìn cư dân. Đây được xem là một trong những hạng mục quan trọng nhất nếu Freedom Ship muốn vận hành độc lập trong thời gian dài.

Hệ thống xe điện sẽ cho phép hành khách di chuyển khắp con tàu khổng lồ và tất cả các lối đi trên đó

Không chỉ phục vụ các nhu cầu thiết yếu, con tàu còn hướng đến việc tạo ra một đời sống văn hóa và giải trí phong phú. Theo thiết kế, Freedom Ship sẽ sở hữu sân vận động có sức chứa khoảng 15.000 khán giả, đủ khả năng tổ chức các sự kiện thể thao và biểu diễn quy mô lớn.

Ngoài ra còn có công viên nước, hồ bơi, khu lặn biển, sân bóng đá, nhà hát, phòng triển lãm nghệ thuật, trung tâm hội nghị và nhiều không gian sinh hoạt cộng đồng khác. Các trung tâm thương mại, khu mua sắm, nhà hàng và quán cà phê cũng được bố trí xuyên suốt con tàu nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của cư dân.

Một điểm nhấn khác là sự hiện diện của các không gian xanh. Dự án dành diện tích cho công viên trung tâm, vườn bách thảo và nhiều khu sân vườn mở nhằm tạo ra môi trường sống gần gũi với thiên nhiên dù đang ở giữa đại dương.

Theo đơn vị phát triển, Freedom Ship không được tạo ra để thay thế hoàn toàn cuộc sống trên đất liền. Thay vào đó, dự án hướng tới một mô hình đô thị mới, nơi con người có thể kết hợp giữa sự ổn định của cuộc sống thường nhật với trải nghiệm khám phá thế giới liên tục.

Nguồn: The Times of India, msn