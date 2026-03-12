Siêu dự án vượt biển chưa từng có do Vingroup đề xuất, tổng mức đầu tư hơn 92.000 tỷ đồng bước vào giai đoạn then chốt

UBND TPHCM vừa có công văn gửi các Bộ: Công an, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xin ý kiến góp ý đối với hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu.

Đây là lần thứ hai trong vòng 3 tháng qua thành phố xin ý kiến các bộ, ngành trung ương đối với hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án sau khi Tập đoàn Vingroup rà soát, hoàn thiện hồ sơ và gửi lại UBND TPHCM vào ngày 21/1/2026.

UBND TPHCM cho biết việc triển khai dự án có quy mô lớn, liên quan và có thể tác động đến nhiều lĩnh vực như hoạt động hàng hải, vận tải biển, quản lý tài nguyên nước, xây dựng và quy hoạch.

Để có thêm cơ sở phục vụ công tác thẩm định và xem xét chủ trương đầu tư theo quy định, UBND TPHCM đề nghị các bộ nghiên cứu, góp ý đối với hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án (đã được Tập đoàn Vingroup tiếp thu, bổ sung theo ý kiến của các bộ, ngành).

UBND TPHCM đề nghị các Bộ nghiên cứu, góp ý đối với hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án gửi về UBND thành phố trước ngày 16/3/2026.

Theo hồ sơ đề xuất, Dự án xây dựng tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu được đề xuất thực hiện theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án có điểm đầu tại Km0+000 trên đường Biển Đông 2, Khu đô thị Cần Giờ, xã Cần Giờ, và điểm cuối tại Km14+060, giao cắt giữa đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình và đường 30/4, thuộc khu vực phường Tam Thắng và phường Rạch Dừa, TPHCM; với diện tích sử dụng đất khoảng 137,5 ha.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 92.662,9 tỷ đồng, trong đó lãi vay trong thời gian xây dựng khoảng 9.227,5 tỷ đồng. Nguồn vốn do nhà đầu tư huy động 100% (bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại), không sử dụng vốn đầu tư công; Nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất đối ứng.

Theo đề xuất, Dự án dự kiến khởi công vào quý II/2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý I/2029.



