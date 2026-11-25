Một diễn biến mới của công trình dài hơn 1.500km đang thu hút sự chú ý, đặc biệt khi hai địa điểm quan trọng được đưa vào kế hoạch ưu tiên.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam là một trong những dự án quan trọng trong quá trình phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam có chiều dài khoảng 1.541km, bắt đầu từ ga Ngọc Hồi tại Hà Nội và kết thúc ở ga Thủ Thiêm tại TP.HCM.

Tuyến đi qua 15 tỉnh, thành phố theo địa giới hành chính hiện nay, với 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa, được thiết kế đường đôi, khổ 1.435mm và tốc độ thiết kế lên tới 350km/h. Sơ bộ tổng mức đầu tư của toàn dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam là hơn 67 tỷ USD.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam dự kiến dài khoảng 1.541km, với tốc độ thiết kế 350km/h (Ảnh Bộ Xây dựng)

Hai nhà ga lớn có thể được triển khai từ cuối năm 2027

Mới đây, siêu dự án đường sắt tốc độ cao này cũng vừa ghi nhận những bước tiến mới. Cụ thể, hai nhà ga đầu cuối là Ngọc Hồi tại Hà Nội và Thủ Thiêm tại TP.HCM có thể được ưu tiên triển khai sớm, với mốc dự kiến vào cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028. Đây là những đầu mối giao thông quan trọng, được kỳ vọng góp phần thay đổi cách người dân di chuyển giữa hai trung tâm kinh tế lớn của cả nước trong tương lai.

Việc ưu tiên hai nhà ga lớn nhằm bảo đảm sự đồng bộ với tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị. Đồng thời, Hà Nội và TP.HCM có thể nghiên cứu phát triển mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng, thường được gọi là TOD, tại các khu vực liên quan. Điều này mở ra triển vọng hình thành những không gian đô thị gắn với hệ thống vận tải hành khách hiện đại.

Để từng bước hiện thực hóa dự án, ngày 23/11/2026, Ban Quản lý dự án Thăng Long thông tin đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói TV-02. Gói thầu bao gồm khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật tổng thể FEED và lập hồ sơ mời thầu. Liên danh 8 nhà thầu Việt Nam, Pháp và Hàn Quốc trúng thầu với giá hơn 10.200 tỷ đồng.

Liên danh do SYSTRA của Pháp đứng đầu, cùng ba đơn vị Hàn Quốc là Sambo Engineering, Yooshin Engineering Corporation và Korea National Railway. Bốn thành viên Việt Nam gồm TEDI, TEDI SOUTH, TRICC và Công ty CP Tư vấn xây dựng Hoàng Long. Đây là các đơn vị đảm nhiệm công tác tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, không phải liên danh được lựa chọn để trực tiếp thi công toàn tuyến.

Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết đang hoàn thiện thủ tục và phấn đấu ký hợp đồng với liên danh ngay trong tháng 11/2026. Sau 12 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực, đơn vị tư vấn được đặt mục tiêu hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi giữa kỳ. Báo cáo này sẽ xác định rõ hơn hướng tuyến ổn định và các vị trí quan trọng như nhà ga, cầu, hầm.

Đây cũng là bước có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân tại những khu vực dự kiến có đường sắt đi qua. Việc xác định rõ hướng tuyến giúp các địa phương có cơ sở chuẩn bị phương án sử dụng đất và tổ chức giao thông. Quá trình nghiên cứu được yêu cầu hạn chế tối đa ảnh hưởng đến quy hoạch địa phương cũng như sinh hoạt của cộng đồng.

Sau khi báo cáo giữa kỳ được hoàn thành, những dự án thành phần đủ điều kiện có thể được nghiên cứu để đẩy nhanh thủ tục triển khai. Mục tiêu được đặt ra là phấn đấu khởi công một số dự án thành phần sau khoảng 15–18 tháng kể từ khi hợp đồng tư vấn có hiệu lực. Song song với đó, công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng sẽ được xem xét đối với các đoạn tuyến đã xác định rõ vị trí.

Ga Ngọc Hồi tại Hà Nội là điểm đầu của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam (Ảnh Vinhomes)

Tuyến đường sắt kết nối giao thông của hai đô thị lớn nhất Việt Nam, đem lại tiện ích di chuyển cho người dân

Đối với nhiều gia đình Việt Nam, những chuyến đi xuyên Việt hiện nay thường gắn với lựa chọn giữa máy bay, ô tô và tàu hỏa truyền thống. Mỗi phương tiện có ưu điểm riêng về chi phí, thời gian và trải nghiệm. Trong tương lai, đường sắt tốc độ cao được kỳ vọng bổ sung một phương án di chuyển mới, đặc biệt đối với những hành trình kết nối các đô thị dọc trục Bắc – Nam.

Nếu tuyến đường sắt được đưa vào khai thác, du khách có thể có thêm lựa chọn khi lên kế hoạch tham quan nhiều địa phương trong cùng một chuyến đi. Những hành trình kết hợp khám phá thành phố, nghỉ dưỡng ven biển và trải nghiệm văn hóa vùng miền có thể hưởng lợi từ khả năng kết nối bằng tàu tốc độ cao. Tuy nhiên, mức độ thuận tiện còn phụ thuộc vào vị trí các ga và hệ thống vận tải tiếp nối đến từng điểm du lịch.

Không chỉ phục vụ khách du lịch, tuyến đường sắt còn được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân giữa các vùng miền. Những chuyến về quê, thăm người thân hay công tác có thể có thêm phương án bên cạnh đường bộ và hàng không. Khả năng lựa chọn phương tiện cũng sẽ phụ thuộc đáng kể vào giá vé, tần suất chạy tàu và thời gian tiếp cận nhà ga.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam có điểm đầu là ga Ngọc Hồi và ga Thủ Thiêm là điểm cuối. Cả hai đều nằm trong quy hoạch kết nối giao thông của hai đô thị lớn nhất Việt Nam. Nếu được triển khai đồng bộ với các phương tiện vận tải công cộng khác, những nhà ga này có thể trở thành điểm trung chuyển quan trọng cho người dân đi làm, công tác, về quê hoặc du lịch.

Một nhà ga lớn còn có thể tạo điều kiện cho các dịch vụ phục vụ hành khách phát triển. Từ ăn uống, lưu trú đến vận chuyển hành lý và phương tiện kết nối, nhu cầu của người đi tàu có thể mở ra cơ hội kinh doanh cho khu vực xung quanh.

Tuyến đường sắt dự kiến có 23 ga hành khách, mở ra triển vọng kết nối các vùng miền và điểm đến du lịch (Ảnh Karahomes)

Với ngành du lịch, hai nhà ga đầu cuối cũng được kỳ vọng đóng vai trò cửa ngõ cho những hành trình khám phá đất nước. Du khách đến Hà Nội hoặc TP.HCM có thể có thêm lựa chọn để tiếp tục di chuyển đến các địa phương khác trên trục Bắc – Nam. Nếu hệ thống đường sắt tốc độ cao được kết nối thuận tiện với các phương tiện nội đô, việc tổ chức những chuyến đi kết hợp nhiều điểm đến có thể trở nên dễ dàng hơn.

Tuyến chủ yếu phục vụ vận tải hành khách, nhưng đồng thời cũng đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng và có khả năng vận chuyển hàng hóa khi cần thiết. Với quy mô này, dự án được kỳ vọng tạo ra thay đổi lớn trong mạng lưới giao thông quốc gia.

Hiện tại, đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam vẫn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Việc lựa chọn được liên danh tư vấn hơn 10.200 tỷ đồng cùng kế hoạch ưu tiên hai nhà ga lớn cho thấy những bước chuẩn bị đang được cụ thể hóa. Đối với người dân và du khách, điều đáng chờ đợi nhất là khả năng trong tương lai, những hành trình giữa các vùng miền sẽ có thêm một lựa chọn thuận tiện và hiện đại.