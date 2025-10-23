Siêu dự án đô thị 2.870 ha của Vingroup ở Cần Giờ sắp hoàn thành khâu "lấn biển"

Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) tọa lạc tại Cần Giờ (TP HCM), có tổng diện tích 2.870 ha, do Công ty CP Tập đoàn Vingroup (Vingroup) làm chủ đầu tư, chính thức khởi công vào ngày 19-4.

Tại buổi tọa đàm Siêu đô thị ESG ++ do Tập đoàn Vingroup tổ chức sáng 23-10, tập đoàn này cho biết dự án được định vị là siêu đô thị ESG++, với Thành phố Xanh - Thông minh – Sinh Thái – Tái sinh hàng đầu thế giới, góp phần định hình chuẩn sống tương lai.

Bà Phan Thiên Lý, Giám đốc kinh doanh dự án, cho biết hiện tại công trình dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến đến tháng 11 sẽ hoàn thành giai đoạn 1 (đắp nền và chống xói lở). Cũng trong thời gian này, chủ đầu tư sẽ khởi công sân golf, nhà hát, khu vui chơi và khu nhà ở thấp tầng, dự kiến hoàn tất trong vòng 12 tháng.

"Giai đoạn 2 sẽ triển khai vào giữa năm 2026, tập trung làm đường sá và các hạng mục kỹ thuật" - bà Lý nói.

Hiện trạng dự án Vinhomes Green Paradise

Giải pháp lấn biển Vinhomes Green Paradise

Nói về công nghệ lấn biển, theo đại diện của Vingroup, do đặc tính địa chất Cần Giờ, doanh nghiệp đã cùng các đối tác tư vấn khảo sát kỹ lưỡng để đưa ra giải pháp phù hợp.

Nơi đây vốn là vùng cửa sông – cửa biển, địa chất hình thành bởi nhiều lớp trầm tích. Phía trên là lớp cát pha bùn sét mềm dày 18–24 m; bên dưới là các lớp sét – cát pha. Các lớp này có trạng thái dẻo đến nửa cứng.

Ở độ sâu 36–40 m, đất trở nên rắn chắc với các lớp cát chặt và đất cứng, nền tảng lý tưởng để đặt móng cho các công trình quy mô lớn.

Phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise

Trong quá trình xây dựng, Vinhomes Green Paradise ứng dụng công nghệ xử lý đất nền ven biển được tư vấn bởi các chuyên gia quốc tế hàng đầu từ Hà Lan, giúp bảo đảm kiên cố các công trình xây dựng, tuyệt đối bền vững lâu dài.

Công nghệ này đã từng được ứng dụng thành công tại công trình Nhà máy VinFast 335ha ở Hải Phòng từ năm 2017, nơi vùng biển sát bờ Cát Hải.

Để xử lý nền đất Cần Giờ, đơn vị đã áp dụng công nghệ phun cát hiện đại kết hợp với nguyên tắc cân bằng đào – đắp đặc biệt, tức là phần lớn vật liệu san lấp được lấy trực tiếp từ những khu vực mặt nước trong phạm vi quy hoạch, rồi bồi đắp cho phần đất liền.

Giải pháp này đã được kiểm chứng tại nhiều quốc gia, điển hình là quần đảo nhân tạo Palm Jumeirah ở Dubai hay các dự án mở rộng cảng lớn ở châu Á. "Vingroup cam kết trọn đời trong hợp đồng mua bán: nếu có lún sụt, tập đoàn sẽ trực tiếp bảo dưỡng và sửa chữa bằng chi phí của mình. Đây là lời hứa bảo chứng tuyệt đối cho sự bền vững của tài sản và niềm tin của nhà đầu tư"- đại diện tập đoàn thông tin.

Dự án còn kết hợp giải pháp sinh thái như trồng rừng ngập mặn, bảo tồn và tái sinh hệ sinh thái, ứng phó biến đổi khí hậu giúp bồi đắp nên những kỳ quan công trình đáng ngưỡng mộ tại siêu đô thị biển này. Phương pháp lấn biển tại Cần Giờ vì thế không chỉ an toàn mà còn mở ra một mô hình xanh bền vững – biểu tượng sinh thái mới cho đô thị ven biển Việt Nam và thế giới.