TP.HCM vừa cho phép công ty con Vinhomes chuyển mục đích sử dụng hơn 191 ha đất nông nghiệp để triển khai khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định cho phép CTCP Delta chuyển mục đích sử dụng hơn 191,6 ha đất nông nghiệp tại số 110 đường Đặng Công Bỉnh, ấp 6, xã Bà Điểm để triển khai dự án khu nhà ở xã hội (NOXH). Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, tính từ ngày 4/11/2026.

Trước đó, ngày 12/10, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao Delta làm chủ đầu tư dự án khu NOXH tại xã Bà Điểm. Dự án có quy mô khoảng 191,61 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ gần 64.054 tỷ đồng.

Delta đề xuất thực hiện dự án từ tháng 7. Đến ngày 12/10/2026, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định số 6749/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư và giao Delta làm chủ đầu tư dự án. Ngày 14/10, UBND xã Bà Điểm tiếp tục phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại quyết định số 7336/QĐ-UBND.

Theo đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, dự án dành 377.623,1 m² đất ở, tương đương gần 37,76 ha, chiếm khoảng 19,7% tổng diện tích. Quỹ đất này được phân bổ cho ba loại hình: nhà ở xã hội, nhà ở xã hội cho thuê và nhà ở thương mại.

Trong đó, diện tích lớn nhất là 26,4 ha đất xây dựng nhà ở xã hội, dự kiến bố trí 26.004 căn. Khu nhà ở xã hội cho thuê có diện tích gần 3,8 ha, tương ứng khoảng 3.960 căn.

Như vậy, tổng quỹ đất dành cho hai loại hình nhà ở xã hội rộng hơn 30,2 ha, chiếm khoảng 80% diện tích đất ở toàn dự án. Số lượng căn hộ dự kiến thuộc hai nhóm này là 29.964 căn.

Phần đất dành cho nhà ở thương mại rộng hơn 75 ha, được chia thành 4 lô, với công trình cao tối đa 30 tầng. Quy hoạch dự kiến bố trí 7.656 căn hộ thương mại. Tính chung cả ba loại hình, toàn dự án có khoảng 37.620 căn, đáp ứng quy mô dân số dự kiến 67.465 người.

Về hình thức sử dụng đất, thành phố giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng nhà ở thương mại. Đối với đất xây dựng nhà ở xã hội, hình thức sử dụng cũng là giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng thuộc trường hợp được miễn khoản tiền này. Riêng phần đất xây dựng nhà ở xã hội cho thuê được áp dụng hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và thuộc trường hợp được miễn tiền thuê đất.

Trong cơ cấu sử dụng đất, nhóm công trình hạ tầng kỹ thuật có diện tích lớn nhất, với hơn 102,2 ha và chiếm khoảng 53,3% diện tích toàn dự án.

Quỹ đất này được sử dụng để xây dựng hệ thống giao thông, mặt nước, cây xanh chuyên dụng và các công trình đầu mối như trạm điện, trạm bơm cấp nước, trạm xử lý nước thải. Thành phố giao phần đất hạ tầng kỹ thuật không thu tiền sử dụng đất. Delta có trách nhiệm đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng theo quy hoạch, sau đó bàn giao cho Nhà nước và các cơ quan chuyên ngành quản lý.

Bên cạnh đó, dự án dành hơn 33,6 ha, để xây dựng các công trình hạ tầng xã hội. Theo quy hoạch, khu vực này có hệ thống trường học từ mầm non đến THPT, cùng bệnh viện, trạm y tế, công trình văn hóa và thể dục thể thao. Riêng trường THPT được bố trí trên khu đất khoảng 2,75 ha. Quy hoạch cũng có một bệnh viện và ba trạm y tế phục vụ cư dân.

Ngoài các hạng mục trên, gần 18 ha đất được dành cho công trình thương mại, dịch vụ. Quyết định 7589 xác định quỹ đất này gồm 12 lô thương mại, dịch vụ và một khu đất chợ.

Đối với đất thương mại, dịch vụ và đất xây dựng công trình hạ tầng xã hội, phương thức đầu tư, quản lý và khai thác sẽ do cơ quan có thẩm quyền xác định trước khi thực hiện thủ tục cho thuê đất hoặc bàn giao cho Nhà nước.

Trước đó vào tháng 10, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án dự kiến khởi công vào tháng 12/2026, phấn đấu hoàn thành phần nhà ở xã hội trong năm 2028.

Theo quyết định mới, Delta có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ tài chính về đất đai đúng thời hạn, đồng thời triển khai dự án theo đúng quy hoạch và tiến độ được duyệt. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì xác định giá đất, trình cấp có thẩm quyền quyết định làm cơ sở tính nghĩa vụ tài chính. Thuế TP.HCM chịu trách nhiệm xác định, thông báo các khoản phải nộp và thực hiện thủ tục miễn, giảm theo quy định.

Sở Xây dựng TP.HCM có nhiệm vụ theo dõi tiến độ, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về xây dựng, cấp phép, xác định giá bán và giá thuê nhà ở xã hội. Quyết định 7589/QĐ-UBND hiện chưa đề cập mức giá bán, giá thuê cũng như thời điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà.

Đáng chú ý, Delta là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vinhomes (mã: VHM). Tháng 7/2019, nhóm doanh nghiệp Vinhomes công bố hoàn tất thương vụ mua lại 100% cổ phần Delta với tổng giá phí 4.920 tỷ đồng. Tính đến tháng 6/2026, Delta có vốn điều lệ 9.700 tỷ đồng. Trong đó, Vinhomes nắm giữ 100% tỷ lệ biểu quyết và 99,79% tỷ lệ lợi ích.