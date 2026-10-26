BIDV thu giữ biệt thự tại Vinhomes Riverside của bà Đặng Thị Hương Lan

BIDV dự kiến thu giữ căn biệt thự rộng hơn 300 m² tại khu đô thị Vinhomes Riverside, Hà Nội, do bà Đặng Thị Hương Lan thế chấp để bảo đảm khoản vay của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV (BAMC) vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại khu đô thị Vinhomes Riverside để xử lý khoản nợ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam tại BIDV Chi nhánh Hà Nội.

Tài sản là căn biệt thự tại địa chỉ AD09-76, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội. Thửa đất có diện tích 304 m², mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. Căn biệt thự có diện tích xây dựng 112,5 m², tổng diện tích sàn 341,9 m².

Theo BIDV, bà Đặng Thị Hương Lan đã thế chấp bất động sản này để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam theo các hợp đồng tín dụng ký năm 2020 và năm 2025.

Ngày 14/8/2026, BIDV Chi nhánh Hà Nội đã yêu cầu bàn giao tài sản để xử lý thu hồi nợ. Tuy nhiên, tài sản chưa được bàn giao.

Ngân hàng dự kiến bắt đầu thu giữ căn biệt thự từ 8h ngày 13/11/2026. BIDV không công bố số dư nợ của doanh nghiệp và giá trị định giá căn biệt thự.