Siêu dự án 34 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt bước tiến quan trọng

Thanh Phong |

Hầu hết các ý kiến của 36 hộ dân khu tập thể Dược (xã Thanh Oai, TP Hà Nội) đều bày tỏ sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic trên địa bàn xã.

Sáng ngày 29/4, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tổ dân phố Kim Bài và các cơ quan liên quan tổ chức họp với 36 hộ dân Khu tập thể Dược có đất thuộc phạm vi thu hồi thực hiện dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Tại hội nghị, Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã đã thông qua chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án Khu đô thị thể thao Olympic tới 36 hộ dân Khu tập thể Dược. Đồng thời, đơn vị thông tin về đơn giá bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và các văn bản quy định về GPMB khi nhà nước thu hồi đất ở của các hộ gia đình, cá nhân năm 2026, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Nhìn chung, các ý kiến đều bày tỏ sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic trên địa bàn xã. Tuy nhiên, người dân cũng kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm, xem xét thấu đáo một số vấn đề còn tồn tại.

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic đã được khởi công vào ngày 19/12/2025 với diện tích hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng. Đây là khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã. Dự án do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Dự án được quy hoạch thành 4 khu, định hướng phát triển đô thị thể thao và đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao – văn hóa khu vực và thế giới, đồng thời tạo động lực phát triển bền vững trong dài hạn.

Trung tâm của khu liên hợp thể thao là Sân vận động Trống Đồng, có diện tích 73 ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với mái che đóng, mở tự động lớn nhất thế giới.

