‘Siêu’ dự án 18 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nộp hơn 26.000 tỷ đồng vào ngân sách TP Quảng Ninh

Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh - dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD của Vingroup đã nộp hơn 26.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất trong 8 tháng đầu năm, tương đương khoảng 36% tổng thu ngân sách TP Quảng Ninh.

Theo Cổng thông tin điện tử TP Quảng Ninh, trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn thành phố đạt khoảng 73.000 tỷ đồng, bằng 101,7% kịch bản thu 9 tháng, vượt 1.250 tỷ đồng. Kết quả này tương đương 98,8% dự toán Trung ương giao và 98,7% dự toán HĐND thành phố giao.

Đáng chú ý, thu nội địa đạt 60.450 tỷ đồng, bằng gần 113% kịch bản 9 tháng và hơn 107% dự toán Trung ương giao. Trong đó, tiền sử dụng đất đạt trên 30.400 tỷ đồng, bằng 169% dự toán và đã vượt kế hoạch thu cả năm.

Theo TP Quảng Ninh, tiền sử dụng đất tăng mạnh chủ yếu nhờ đóng góp từ dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (tên thương mại Vinhomes Global Gate Hạ Long) của Tập đoàn Vingroup. Dự án đã nộp khoảng 26.360 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tương đương khoảng 36% tổng thu NSNN của thành phố trong 8 tháng.

Khoản đóng góp này gắn với quy mô lớn của dự án. Vinhomes Global Gate Hạ Long được Vingroup khởi công vào tháng 12 năm ngoái, với tổng vốn đầu tư khoảng 456.000 tỷ đồng, tương đương 18 tỷ USD.

Với lợi thế “tựa sơn, hướng hải”, Vinhomes Global Gate Hạ Long được xác định là trung tâm kết nối của hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm, đồng thời nằm trong định hướng phát triển các tuyến cao tốc và đường sắt tốc độ cao vùng Đông Bắc trong tương lai. Dự án được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới, tạo động lực cho các lĩnh vực kinh tế, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Các hạng mục đầu tiên của khu đô thị dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028. Để hiện thực hóa mục tiêu này, liên danh nhà đầu tư cam kết huy động tối đa nguồn lực về quản trị, tài chính, công nghệ và nhân sự, tổ chức thi công an toàn, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Trong bối cảnh Quảng Ninh tập trung thúc đẩy các dự án động lực, trọng điểm nhằm tạo dư địa tăng trưởng mới, Vinhomes Global Gate Hạ Long được xác định là một trong những dự án then chốt. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần hình thành diện mạo đô thị ven biển, tái cấu trúc không gian đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo TP Quảng Ninh, nếu không tính tiền sử dụng đất, tổng thu NSNN 8 tháng đạt khoảng 42.600 tỷ đồng, tương đương 83,9% kịch bản 9 tháng và phù hợp với tiến độ bình quân yêu cầu.

Sở Tài chính TP Quảng Ninh dự kiến tổng thu ngân sách cả năm 2026 của thành phố có thể đạt 107.300 tỷ đồng, vượt 7% mục tiêu phấn đấu 100.000 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa dự kiến đạt 89.000 tỷ đồng, gồm 44.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 45.000 tỷ đồng thuế, phí. Thu xuất nhập khẩu dự kiến đạt 18.300 tỷ đồng.



