Siêu dự án 10 tỷ USD của Vinhomes tăng tốc xây dựng, nhà đầu tư ồ ạt “săn” đất nền xung quanh, lan rộng cả những khu vực cách dự án hơn 30km
Quốc Hoàng - Huy Nguyễn |
Sức nóng của siêu đô thị Vinhomes Green Paradise kéo theo giá đất quanh khu vực tăng mạnh, vượt mốc trên 50 triệu/m2, lan rộng cả những khu vực cách dự án tới hơn 30 km.
Theo An ninh tiền tệ Copy link
Link bài gốc Lấy link https://antt.nguoiduatin.vn/sieu-du-an-10-ty-usd-cua-vinhomes-tang-toc-xay-dung-nha-dau-tu-o-at-san-dat-nen-xung-quanh-lan-rong-ca-nhung-khu-vuc-cach-du-an-hon-30km-205251003114037949.htm