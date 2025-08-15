Siêu đập thuỷ điện lớn thứ 4 thế giới của Trung Quốc bất ngờ loại bỏ hoàn toàn công nghệ Đức, Pháp: Sản phẩm ‘made in China’ sắp lội ngược dòng?

Theo thông tin từ một nhà cung cấp chip công nghiệp hàng đầu của Trung Quốc, bước chuyển đổi này nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và tăng khả năng tự chủ chuỗi cung ứng.

Công ty Loongson Technology cho biết đập Xiluodu đã thay thế hoàn toàn bộ điều khiển logic khả trình (PLC) của Siemens (Đức) và Schneider Electric (Pháp) bằng bộ xử lý nội địa Loongson 3C6000. PLC là hệ thống điều khiển số chuyên dụng cho môi trường công nghiệp.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng về lỗ hổng của hệ thống điều khiển công nghiệp. Những rủi ro này từng được cảnh báo sau các cuộc tấn công mạng lớn trong quá khứ.

Xiluodu là nhà máy thủy điện lớn thứ ba của Trung Quốc, sau đập Tam Hiệp và đập Bạch Hạc Than. Đây cũng là đập thuỷ điện lớn thứ tư thế giới. Đập này nằm trên sông Kim Sa, ranh giới giữa tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên. Công trình có tổng công suất lắp đặt 13,86 GW, với 9 tổ máy tuabin 770 MW mỗi bên bờ.

Ngày 4/8, Loongson công bố trên website rằng PLC dòng NJ400 đã chính thức được triển khai tại đập Xiluodu. PLC này do Atekon Technology phát triển và sử dụng bộ xử lý của Loongson.

Atekon là công ty Trung Quốc được thành lập năm 2008, chuyên sản xuất các hệ thống điều khiển công nghiệp từ xa. Dòng NJ400 đã thay thế thành công PLC Schneider Premium của Đức và Siemens S7-300 của Pháp vốn được sử dụng tại nhà máy.

Theo Loongson, đây là bước “nội địa hóa hoàn toàn thiết bị điều khiển lõi của hệ thống điều khiển van ống, tạo nền tảng công nghệ vững chắc cho vận hành an toàn, ổn định, lâu dài của nhà máy thủy điện tầm cỡ thế giới với công nghệ độc lập và có thể kiểm soát”.

Loongson Technology là công ty thiết kế chip xuất phát từ Viện Công nghệ Máy tính thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Viện nghiên cứu này được thành lập năm 2001 và tách ra hoạt động thương mại từ năm 2011.

Loongson trở thành nhân tố then chốt trong chiến lược giảm phụ thuộc vào công nghệ phương Tây. Sản phẩm chủ lực của hãng là dòng CPU Loongson được phát triển từ năm 2001.

Tháng 3/2023, Bộ Thương mại Mỹ đưa Loongson và hàng chục công ty Trung Quốc vào danh sách đen thương mại. Lệnh này hạn chế quyền tiếp cận công nghệ, hàng hóa và dịch vụ từ Mỹ, đồng thời yêu cầu nhà xuất khẩu Mỹ phải xin giấy phép đặc biệt để cung cấp cho họ.

Tháng trước, Loongson ra mắt bộ xử lý đa dụng thế hệ mới 3C6000. Sản phẩm này được xây dựng hoàn toàn trên kiến trúc tập lệnh tự phát triển LoongArch. Thành công này loại bỏ sự phụ thuộc vào giấy phép công nghệ nước ngoài và chuỗi cung ứng quốc tế.

Theo Loongson, dòng PLC NJ400 dùng bộ xử lý 3C6000 cũng đã được triển khai thành công tại đập Tam Hiệp và đập Tương Gia Bá, thay thế sản phẩm nước ngoài.

PLC là thiết bị cốt lõi trong hệ thống điều khiển công nghiệp của nhiều ngành trọng yếu tại Trung Quốc, gồm phát điện, hóa dầu, hóa chất, đường sắt, hàng hải và luyện kim.

Chức năng bảo mật thông tin của PLC đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Các sản phẩm PLC cỡ trung và lớn có rào cản kỹ thuật và thị trường cao. Thị trường Trung Quốc lâu nay bị các thương hiệu quốc tế như Siemens và Schneider chiếm lĩnh.

Theo MIR Databank, năm 2023 Siemens nắm hơn 50% thị phần PLC trung và lớn tại Trung Quốc, trong khi doanh nghiệp nội địa dưới 6%.

Atekon cho biết đã áp dụng giải pháp nội địa ở nhiều hệ thống điều khiển công nghiệp trọng yếu trên cả nước, gồm thủy điện, đường sắt cao tốc, khai thác than, nhiệt điện và hóa dầu.

Trong ngành nhiệt điện, Atekon còn trở thành nhà cung cấp hạng A cho Toshiba Power của Nhật Bản. Công ty cũng đang cung cấp PLC cho các dự án tự động hóa nhiệt điện tại thị trường Đông Nam Á.

Theo SCMP