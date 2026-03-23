HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Siêu công trình 800 tỷ RUB củng cố vị thế hạt nhân Nga: Nắm giữ "kỳ quan" không một quốc gia nào có

Trang Ly |

Cột mốc quan trọng của siêu công trình 800 tỷ RUB này bắt đầu ngay 2026.

Mùa hè năm 2026 đánh dấu cột mốc trọng đại đối với Moscow khi Nhà máy điện hạt nhân Kola-2 chính thức "động thổ" tại Murmansk - là thành phố lớn nhất thế giới nằm phía bắc Vòng Bắc Cực của Nga được mệnh danh là “Cửa ngõ Bắc Cực”, truyền thông nước này đưa tin ngày 22/3/2026.

Nhà máy điện hạt nhân Kola-2 được Nga đầu tư 800 tỷ RUB. Công trình chiến lược quốc gia này dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2043-2044.

- Ảnh 1.

Toàn cảnh mô hình Nhà máy điện hạt nhân Kola-2. Nguồn: Rosatom

Việc xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Kola-2 sẽ mất khoảng 20 năm và có quy mô rất lớn.
Vasily Omelchuk - Giám đốc Nhà máy điện hạt nhân Kola-2 - thông tin.

Giám đốc nhà máy cho biết thêm, Nhà máy điện hạt nhân Kola-2 có 4 tổ máy. Trong đó tổ máy đầu tiên của Kola-2 dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động sớm năm 2035.

Tin tức mới nhất liên quan đến Kola-2 là việc Rosenergoatom và TITAN-2 Holding vừa ký hợp đồng xây dựng 2 tổ máy phát điện sử dụng lò hạt nhân VVER-600 tại Nhà máy điện hạt nhân Kola-2. Thông tin này được bộ phận báo chí của tập đoàn Rosenergoatom xác nhận.

TIN LIÊN QUAN

Việc Rosenergoatom (một trong những công ty điện lực lớn nhất ở Nga, thuộc Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nhà nước Rosatom) và TITAN-2 Holding (ông lớn xây dựng các công trình hạt nhân phức tạp của Nga) bắt tay góp phần tạc nên Nhà máy điện hạt nhân Kola-2 cho thấy vai trò quan trọng của đại dự án điện hạt nhân đối với Moscow như thế nào.

Bởi Kola-2 là công trình đầu tiên trong lịch sử Nga và thế giới nắm giữ công nghệ con người chưa từng triển khai.

Nhà máy điện hạt nhân Kola-2 sở hữu "kỳ quan" chưa từng có trên thế giới

Truyền thông Nga cung cấp thông tin, Nhà máy điện hạt nhân Kola-2 sẽ là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên thế giới sử dụng lò phản ứng điều chỉnh quang phổ

Lò phản ứng điều chỉnh quang phổ là gì?

Lò phản ứng điều chỉnh quang phổ (SSCR) là một loại lò phản ứng hạt nhân tiên tiến do duy nhất Nga nghiên cứu/chế tạo, trong đó quang phổ neutron (phân bố năng lượng của các neutron trong lò) được điều chỉnh linh hoạt trong suốt chu kỳ hoạt động để tối ưu hóa việc sử dụng nhiên liệu.

"Quang phổ" ở đây ám chỉ phổ năng lượng neutron - neutron spectrum, không phải quang phổ ánh sáng.

- Ảnh 2.

Công nghệ VVER-S được xem là kỳ quan hạt nhân tương lai của Nga. Nguồn: Rosatom

TIN LIÊN QUAN

Các lò phản ứng VVER-S mới (lò phản ứng làm mát/điều tiết bằng nước có điều chỉnh quang phổ) của Kola-2 sử dụng nhiên liệu hạt nhân hiệu quả hơn 20-25% so với các lò phản ứng VVER khác của Nga. Chúng sẽ hoạt động theo chu trình khép kín, loại bỏ nhu cầu về mỏ uranium mới.

Công nghệ VVER-S [một bước tiến trong công nghệ lò VVER của Nga] được đưa vào Chiến lược Phát triển Hạt nhân Nga đến năm 2050 và Triển vọng đến năm 2100, được Hội đồng Giám sát Rosatom phê duyệt năm 2021.

Đối với Nhà máy điện hạt nhân Kola-2, các tổ máy điện hạt nhân sẽ hầu như không sử dụng axit boric [H₃BO₃, hiểu đơn giản là chất "điều chỉnh phản ứng" quan trọng của lò truyền thống nhờ khả năng hấp thụ neutron mạnh], giúp Kola-2 thân thiện hơn với môi trường. 

Trong VVER-S, các neutron dư thừa, thay vì được hấp thụ trong axit boric, được hấp thụ bởi uranium-238" để tạo ra plutonium, một loại nhiên liệu phân hạch mới, World Nuclear News thông tin.

- Ảnh 3.

Hình ảnh năm 2025 cho thấy các nhà học thuộc Viện Vật lý và Kỹ thuật Năng lượng AI Leypunsky của Nga bắt đầu các thử nghiệm để nghiên cứu các đặc tính vật lý neutron của lò phản ứng VVER-S sử dụng nhiên liệu MOX (hỗn hợp oxit). Ảnh: Rosatom

Các lò phản ứng VVER-S/600 [nghĩa là lò VVER-S công suất 600 MW mỗi lò] của Kola-2 là các lò phản ứng công suất trung bình nhưng mang lại nhiều ưu điểm, cho phép:

- Giảm chi phí đầu tư và chi phí vận hành bằng cách giảm hàm lượng kim loại trong nhà máy điện hạt nhân. Đảm bảo an toàn ngang hàng với nhà máy điện hạt nhân Gen 3 trở lên.

- Tuổi thọ thiết kế của các thiết bị chính thuộc tổ máy phát điện tối thiểu là 60 năm. "Các công trình này sẽ được tính toán và thiết kế cho thời hạn 60 năm, tối đa lên đến 80 năm" - Giám đốc Nhà máy cho biết.

Sau khi hoàn thành, Kola-2 dự kiến sẽ cung cấp điện sạch cho vùng Murmansk và Karelia (Tây Bắc Nga) trong khoảng 100 năm tới.

Nguồn: Rosatom, World Nuclear News

Tags

Nga

hạt nhân nga

tin Nga

lò VVER-S

Nhà máy điện hạt nhân Kola-2

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

00:46
Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

00:51
Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

01:20
Cận cảnh ô tô con bị lật úp, “vò nát” trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

Cận cảnh ô tô con bị lật úp, “vò nát” trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

00:43
Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

00:58
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại