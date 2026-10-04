Siêu công trình 8 tỷ USD của châu Âu mang dấu ấn 'Made in Vietnam': Kỳ tích từ 5,8 triệu tấn bê tông, tuổi thọ lên tới 120 năm

Công trình này dự kiến đi vào hoạt động năm 2029 và được xem là hạ tầng xuyên biển lớn nhất thế giới.





Tuyến đường hầm Fehmarnbelt nối Đan Mạch và Đức đang được xây dựng giữa biển Baltic, với tổng chiều dài 18 km và vốn đầu tư khoảng 8 tỷ USD. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2029, trong đó có sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam ở hạng mục kết cấu thép.

Fehmarnbelt Fixed Link là dự án giao thông quy mô lớn kết nối Đan Mạch với Đức qua eo biển Fehmarn Belt thuộc biển Baltic. Công trình được xây dựng theo phương án đường hầm ngầm thay vì đào xuyên lòng đất bằng máy khoan TBM.

Tháng 5/2026, các kỹ sư đã hoàn tất việc hạ thủy cấu kiện bê tông đúc sẵn đầu tiên của dự án. Đây là một trong tổng số 79 cấu kiện khổng lồ được chế tạo tại một cơ sở đúc ngay sát bờ biển Đan Mạch.

Mỗi cấu kiện dài khoảng 217 m, rộng 42 m, cao 10 m và nặng tới 73.500 tấn. Nếu tính toàn bộ 79 cấu kiện, tổng khối lượng lên tới hơn 5,8 triệu tấn.

Việc đưa những khối bê tông khổng lồ xuống đáy biển được thực hiện theo quy trình đặc biệt. Hai đầu cấu kiện được bịt kín để chúng có thể nổi trên mặt nước, sau đó được tàu kéo đưa ra vị trí lắp đặt.

Tại đây, hệ thống định vị vệ tinh GPS được sử dụng để căn chỉnh vị trí trước khi nước được bơm vào cấu kiện, khiến khối bê tông chìm xuống rãnh đã được nạo vét sẵn dưới đáy biển.

Khi hoàn thành, Fehmarnbelt sẽ có chiều dài khoảng 18 km, gồm 4 làn đường bộ và 2 tuyến đường sắt điện khí hóa.

Theo kế hoạch, công trình sẽ thay thế tuyến phà hiện tại giữa hai bờ Đan Mạch và Đức. Thời gian di chuyển qua eo biển từ 45 phút được rút xuống khoảng 7 phút bằng tàu và 10 phút bằng ô tô.

Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2029. Theo thông tin được công bố, công trình được thiết kế với tuổi thọ ít nhất 120 năm, đồng nghĩa có thể tiếp tục vận hành đến giữa thế kỷ 22.

Quy mô thép sử dụng cho toàn dự án cũng rất đáng chú ý. Fehmarnbelt dự kiến cần khoảng 360.000 tấn thép cốt, tương đương gần 50 lần khối lượng kết cấu kim loại của tháp Eiffel.

Không chỉ có các nhà thầu và kỹ sư châu Âu tham gia, Fehmarnbelt còn có sự góp mặt của doanh nghiệp Việt Nam. Tập đoàn Đại Dũng được lựa chọn cung cấp các cấu kiện thép quan trọng phục vụ hệ thống hạ tầng, nhà xưởng và dây chuyền đúc của dự án.

Để tham gia công trình, các sản phẩm kết cấu thép phải đáp ứng tiêu chuẩn EN 1090-1 EXC 4 của châu Âu. Đây là cấp độ thực hiện cao đối với các kết cấu cơ khí, đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và chất lượng.

Theo thông tin từ dự án, Fehmarnbelt là một trong những dự án giao thông ưu tiên của châu Âu và thuộc mạng lưới TEN-T (Mạng lưới Giao thông Xuyên Châu Âu).

Công trình được kỳ vọng tạo thêm một tuyến kết nối giữa Scandinavia và Trung Âu, đồng thời góp phần giảm điểm nghẽn giao thông và hỗ trợ mục tiêu phát triển hệ thống vận tải theo định hướng xanh của Liên minh châu Âu.

Với chiều dài 18 km, tổng vốn đầu tư khoảng 8 tỷ USD và thời gian khai thác dự kiến ít nhất 120 năm, Fehmarnbelt đang trở thành một trong những dự án hạ tầng đáng chú ý nhất đang được triển khai tại châu Âu.