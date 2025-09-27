Siêu cảng quốc tế Cần Giờ hàng tỷ USD được coi là "mỏ vàng" chiến lược của Việt Nam sắp có bước tiến đặc biệt quan trọng

Tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội, Sở Tài chính TP.HCM thông tin dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ thuộc danh mục ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố theo Nghị quyết số 98/2023/QH15.

Đến nay, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đã bổ sung quy hoạch Bến cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Đồng thời, TP. HCM đã cập nhật dự án này trong đồ án quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, và điều chỉnh quy hoạch chung TP. HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Phối cảnh dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 16/01/2025 về chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Hiện nay, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai dự án Cảng Trung chuyển quốc tế Cần Giờ giao nhiệm vụ cho các Cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn tất việc chuẩn bị các thông tin cần thiết và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án theo quy định.

Theo đó, sau khi hoàn thiện các thông tin, điều kiện để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 16/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Tài chính sẽ tổ chức Công bố thông tin dự án, yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư và điều kiện xác định nhà đầu tư chiến lược trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia làm cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân Thành phố đang tổ chức rà soát các nội dung quy định mới tại Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ (về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đầu thầu về lựa chọn nhà đầu tư) để xem xét, lựa chọn phương án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án theo quy định.