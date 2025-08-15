Siêu cảng biển 6.000 tỷ sắp xuất hiện tại tỉnh lớn thứ 2 Việt Nam, mở toang cánh cửa ra thế giới

Hình minh họa

Gia Lai là một tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên. Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới có diện tích tự nhiên hơn 21.550km², lớn thứ hai cả nước .

Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Phù Mỹ - giai đoạn 1, với tổng vốn hơn 6.086 tỷ đồng , trong đó vốn góp của nhà đầu tư là hơn 912 tỷ đồng (chiếm 15% vốn đầu tư), còn lại vốn huy động từ tổ chức tín dụng.

Dự án này do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ (trụ sở tại đường Hoài Thanh, khu đô thị An Phước, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) thực hiện.

Bến cảng Phù Mỹ - giai đoạn 1 được triển khai thực hiện tại xã Phù Mỹ Đông (Gia Lai). Diện tích dự kiến khoảng 205 ha, bao gồm 60 ha mặt đất và 145 ha mặt nước biển.

Giai đoạn đầu của dự án sẽ bao gồm các hạng mục san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống kè biển dài gần 1,7 km, đê chắn sóng khoảng 2 km.

Dự án còn xây dựng 2 cầu cảng, phục vụ bốc xếp hàng hóa tổng hợp, sản phẩm chế xuất từ khu công nghiệp Phù Mỹ và phục vụ kinh tế - xã hội địa phương, đủ sức tiếp nhận tàu có trọng tải từ 100.000 – 150.000 tấn.

Mặt bằng cảng được tôn tạo với diện tích 60 ha bằng nguồn vật liệu tận thu sau cân bằng đào đắp; xây dựng một cầu cảng hàng lỏng, dài khoảng 300 m để tiếp nhận tàu hàng lỏng trọng tải 100.000 - 150.000 tấn.

Bên cạnh đó, dự án còn đầu tư xây dựng hệ thống kho, bãi cho hàng hóa tổng hợp và hàng rời, có khả năng tiếp nhận container, cùng với việc tổ chức giao thông qua 2 trục đường kết nối vào tuyến quy hoạch của Khu công nghiệp Phù Mỹ – giai đoạn 1.

Khu vực quy hoạch cảng biển Phù Mỹ (xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai).

Công trình được xây dựng nhằm phục vụ bốc xếp hàng hóa tổng hợp, hàng lỏng và sản phẩm chế xuất từ Khu công nghiệp Phù Mỹ, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong đó, Khu Công nghiệp (KCN) Phù Mỹ, Bến cảng Phù Mỹ gắn kết hữu cơ với nhau, hoạt động của bến cảng gắn liền với KCN, đáp ứng cho hoạt động sản xuất, vận tải hàng hóa của KCN Phù Mỹ.

Đồng thời, thúc đẩy kết nối giao thông đến cảng để đáp ứng nhu cầu kết nối liên vùng; nâng cao tỷ trọng vận tải logistics hàng hải. Bến cảng Phù Mỹ là hạt nhân thúc đẩy hình thành đô thị công nghiệp - cảng biển.

Về công suất hàng hóa thông qua cảng dự kiến, dự báo đến năm 2030, sản lượng hàng hóa qua Bến cảng Phù Mỹ đạt khoảng 3,8 - 4,4 triệu tấn/năm , gồm hàng lỏng, hàng tổng hợp, container, vật tư, thiết bị, bao kiện, hàng rời và thiết bị chuyên dụng năng lượng.

Từ năm 2028, công suất khai thác dự kiến đạt 2,4 - 3,0 triệu tấn/năm đối với hàng tổng hợp, container và khoảng 1,4 triệu tấn/năm đối với hàng lỏng/khí.

Tiến độ trong tháng 9/2026 sẽ khởi công, thi công các hạng mục công trình. Đến tháng 10/2028 nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.